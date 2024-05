La supérette japonaise « konbini » fête son demi-siècle

Japan Data

Les konbini (abréviation de convenience store en anglais) sont devenus indispensables dans la vie quotidienne au Japon. Fêtant cette année le 50e anniversaire de l’inauguration de leur première supérette dans l’Archipel, ils sont passés de simples commerces de détail à des magasins offrant une grande variété de services.

C’est le 15 mai 1974 que le premier Seven Eleven s’est ouvert dans le quartier de Toyosu à Tokyo. Comme l’indique son nom, le magasin était ouvert à l’époque de 7 heures à 23 heures, une véritable révolution commerciale à ce moment-là.

Un demi-siècle a passé. Depuis, les konbini ont non seulement agrandi leur réseau, ils ont aussi développé des produits originaux, et l’on peut à présent y acheter à tout moment à des prix raisonnables des produits tout préparés comme des boulettes de riz onigiri, des sandwichs et des salades ou encore y déguster un café frais moulu.

Et ces supérettes ne se limitent pas à la vente de produits. Elles sont devenus une infrastructure indispensable de la vie quotidienne en mettant des services variés, accessibles 24 heures sur 24, à la disposition de leurs clients qui peuvent y payer leurs factures des services publics et leurs impôts, réceptionner des billets de spectacle, envoyer des documents ou des colis par service de livraison à domicile et utiliser des guichets automatiques bancaires, entre autres.

À la fin février 2024, le nombre de Seven Eleven avait augmenté pour passer à 21 533 magasins, avec un chiffre d’affaires global de 5 345,2 milliards de yens (31,5 milliards d’euros).

Chronologie des konbini Seven Eleven

1974

Le premier magasin Seven Eleven ouvre ses portes dans le quartier de Toyosu en tant que nouveau type de magasin de vente au détail ouvert tôt le matin jusqu’à tard dans la soirée.

1975

Un magasin ouvert 24 heures sur 24 est inauguré expérimentalement à Kôriyama, dans la préfecture de Fukushima.

1978

Mise en vente de onigiri dans un film plastique se déchirant juste avant la dégustation pour conserver l’algue nori bien craquante.

1987

Mise en place d’un système basé sur les données des ventes, permettant de procéder à des commandes étroitement liées aux besoins des clients.

Début de la réception des tarifs d’électricité de Tepco. Les services s’étendent ensuite au règlement des factures de gaz, de téléphone et d’eau.

1996

Mise en place de photocopieuses couleur.

2001

Élimination des agents de conservation et colorants dans les boîtes-repas bentô et les pains salés et sucrés.

Mise en place de guichets automatique bancaires dans les magasins urbains.

2010

Début du service de délivrance de fiches d’état-civil et de certificats de validité légale du sceau par multicopieur.

2013

Début des Seven Café offrant du café frais moulu à la tasse.

2019

Ouverture de magasins à Okinawa, couvrant ainsi l’ensemble des préfectures du Japon.

