Les prix du riz en hausse à cause de la canicule, et une demande plus forte

Japan Data

Le prix du riz produit a augmenté en raison de la baisse de qualité provoquée par la canicule de l’an dernier et à la diminution des quantités distribuées sur les marchés. Voyons les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture.

L’indice du prix du riz publié par le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche affiche un niveau élevé pour la première fois depuis onze ans environ.

D’une manière générale, le riz est regroupé auprès des producteurs rizicoles par les coopératives agricoles du Japon (JA) et distribué dans les supermarchés et les restaurants par l’intermédiaire de sociétés de ventes en gros. Le prix relatif de transaction utilisé pour la vente du riz aux grossistes par les coopératives JA correspond à l’indice du prix standard du riz et il est annoncé tous les mois par le ministère.

Le prix relatif de transaction du mois de juin pour le riz produit en 2023 (chiffre préliminaire) a été de 15 865 yens (environ 100 euros) pour 60 kg de riz complet (genmai), soit une augmentation de 14 % environ par rapport au même mois de l’année précédente et le niveau le plus élevé depuis onze ans. Les volumes des stocks privés à la fin juin 2024 (idem) ont diminué de près de 20 % par rapport à l’année précédente et n’ont été que de 1,56 million de tonnes, le chiffre le plus bas depuis le début des statistiques en 1999.

Si la demande en riz a baissé tous les ans de 100 000 tonnes, en raison entre autres de la diminution de la population, les chiffres de la demande durant l’année passée jusqu’en juin 2024 (idem) ont montré une augmentation de 110 000 tonnes par rapport à l’année précédente, soit 7,02 millions de tonnes, et la première augmentation depuis dix ans. Le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche considère que cette hausse est due à l’augmentation de la consommation des visiteurs étrangers au Japon ainsi qu’à la reprise de la demande après la pandémie de Covid-19.

Le ministère a calculé l’influence de la consommation de riz par les visiteurs étrangers dont le nombre a brusquement augmenté récemment. En supposant qu’un visiteur consomme 78 g de riz par repas, et en comptant deux repas par jour, la demande en riz des étrangers est en hausse de 32 000 tonnes, passant des 19 000 tonnes de juillet 2022 à juin 2023 à 51 000 tonnes de juillet 2023 à juin 2024.

(Voir également notre article : Quelles sont les meilleures variétés de riz japonais ?)

(Photo de titre : un vendeur de supermarché affichant des restrictions d’achat du riz, à Tokyo, le 25 juillet 2024)