Fukushima : le Japon a déjà rejeté 55 000 mètres cubes d’eau traitée dans le Pacifique

Il faudra sans doute 30 ans pour déverser dans le Pacifique toutes les eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. En un an, le Japon en a déjà rejeté 54 734 mètres cubes.

24 août 2024. Cela fait un an jour pour jour que la compagnie d’électricité Tokyo Electric Power Co. (Tepco) a commencé de déverser dans l’océan les eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Ces rejets concernent l’eau qui permet de refroidir les débris nucléaires de la centrale sinistrée, les eaux souterraines ainsi que les précipitations s’écoulant dans le bâtiment du réacteur. La centrale génère continuellement de l’eau contaminée. Sur le site, les eaux sont collectées avant qu’elles ne se retrouvent en mer sans avoir été traitées. Elles sont tout d’abord adsorbées afin de réduire les concentrations en césium et strontium, puis traitées grâce à un système de traitement avancé des liquides qui élimine la plupart des matières radioactives à l’exception du tritium. Cette eau finit stockée dans des réservoirs.

Mais le site de la centrale nucléaire Daiichi abonde de ces réservoirs. Tepco a donc commencé à rejeter ses eaux dans le Pacifique en août 2023. La compagnie veut s’en débarrasser et les déverser dans l’océan pour libérer de l’espace car elle a besoin de place pour construire les installations nécessaires à la prochaine phase de démantèlement.

À ce jour, il y a déjà eu sept séries de rejets pendant lesquelles 54 000 mètres cubes d’eau ont été déversés dans l’océan. Les niveaux de tritium rejetés sont surveillés par Tepco, mais aussi par l’Agence de la pêche, l’Autorité de régulation nucléaire (AIEA) et le ministère de l’Environnement, qui n’ont détecté aucun problème.

Rejets d’eaux traitées pour l’année fiscale 2023 (avril 2023-mars 2024)

Période Volume d’eau traitée déversée dans l’océan (m3) Tritium déversé (milliard de Bq) 24 août–11 sept. 2023 7 788 1,1 5-23 oct. 2023 7 810 1,1 2 -20 nov. 2023 7 753 1,0 28 févr. –17 mars 2024 7 794 1,3 Total pour l’année fiscale 2023 31 145 4,5

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base de données publiques de Tepco.

Rejets d’eaux traitées pour l’année fiscale 2024 (avril 2024-mars 2025)

Période Volume d’eau traitée déversée dans l’océan (m3) Tritium déversé (milliard de Bq) 19 avril – 7 mai 2024 7 851 1,5 17 mai – 4 juin 2024 7 892 1,3 28 juin – 16 juillet 2024 7 846 1,3 Total pour l’année fiscale 2024 23 589 4,1

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base de données publiques de Tepco qui prévoit sept séries de rejets par an.

Au 15 août 2024, il restait encore 1,3 million de mètres cubes d’eaux traitées dans les réservoirs de Fukushima Daiichi. Tepco estime qu’il faudra environ 30 ans pour tout déverser, des rejets à mener de front avec les travaux de démantèlement qui se dérouleront sur le même site.

(Photo de titre : rangées de réservoirs d’eau traitée sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi avant le début du déversement dans l’océan. Nippon. com)