Les centenaires au Japon en 2024 : hausse constante et écrasante majorité de femmes

Les centenaires au Japon ne cessent d’être de plus en plus nombreux, avec près de 3 000 personnes de plus par rapport à l’année dernière. 88 % de cette population sont des femmes, et la doyenne de l’humanité est une Japonaise.

