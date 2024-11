Les cyclistes japonais portent-ils un casque ?

Japan Data

Au Japon, le casque à vélo n’est pas « obligatoire » mais les cyclistes doivent « s’obliger à faire l’effort » de le porter.

À l’occasion de la révision de la loi sur la circulation routière, entrée en vigueur en avril 2023, le port du casque à vélo a fait l’objet d’une « obligation d’effort ».

La Fédération nationale des mutuelles de coopératives agricoles (JA Kyôsairen) a réalisé un sondage en août 2024 auprès de 22 400 personnes âgées de 15 à 84 ans résidant dans tout le Japon. Les résultats de l’enquête montrent que 89 % des Japonais ont conscience de l’importance du port du casque à vélo et savent que désormais tous les cyclistes doivent s’efforcer d’en porter. Plus l’âge est élevé, plus l’information est connue, mais même chez les 20-29 ans qui constituent la tranche d’âge la moins au courant de la réforme, plus de 80 % indiquent y avoir été sensibilisés.

Par contre, sur les 11 200 cyclistes interrogés, seuls 26,2 % ont répondu mettre « toujours » ou « généralement » un casque. Les cyclistes qui en portent le plus sont les hommes de 20-29 ans (37,7 %) alors que de l’autre côté du spectre, seules 13,6 % des femmes de 50 ans en utilisent.

Les cyclistes qui ne mettent pas de casque expliquent que d’avoir à en porter un est « ennuyeux » (82,8 %), que de toute façon ce n’est « pas obligatoire » (71 %), que « la loi n’est pas contraignante » (59,7 %) et que « cela ne leur va pas » (57,6 %). Les femmes sont plus nombreuses à invoquer des problèmes d’apparence, arguant que « cela ne leur va pas » ou que porter un casque est somme toute « assez inélégant ».

(Photo de titre : Pixta)