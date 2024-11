Au Japon, les dépenses de soins infirmiers ne cessent d’augmenter

Japan Data

Au Japon, les dépenses de soins infirmiers et préventifs pour les seniors ont atteint 11 500 milliards de yens (70 milliards d’euros) au cours de l’année fiscale 2023.

Les chiffres du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales pour l’année fiscale 2023 (avril 2023 - mars 2024) montrent que le coût des dépenses de soins infirmiers pour les bénéficiaires inscrits au Japon, prestations d’assurance et dépenses personnelles comprises, a augmenté de 306,5 milliards de yens (1,9 milliard d’euros) par rapport à l’exercice précédent, atteignant 11 200 milliards de yens (68 milliards d’euros). Les dépenses de soins préventifs pour des pathologies moins graves ont quant à elles augmenté de 16,1 milliards de yens pour atteindre 299,3 milliards de yens, portant le total des dépenses à 11 500 milliards de yens. Il s’agit d’une hausse de 322,7 milliards de yens par rapport à l’exercice 2022.

Le coût moyen par bénéficiaire (à la date d’avril 2024) s’élevait à 201 300 yens (1 200 euros) pour les soins infirmiers et à 27 900 yens (170 euros) pour les soins préventifs.

Cette étude est menée par le ministère depuis l’année fiscale 2001, après l’introduction d’un système d’assurance pour les soins infirmiers. Le total des dépenses pour l’exercice 2023 a été multiplié par 2,6 par rapport à l’exercice 2001, où il avait atteint 4 400 milliards de yens. Par préfecture, c’est à Tottori que les dépenses moyennes sont les plus élevées, avec 223 100 yens. Okinawa et Niigata arrivent en deuxième et troisième positions avec respectivement 214 900 yens et 214 400 yens.

Au cours de l’année fiscale 2023, le nombre total de bénéficiaires de soins infirmiers a augmenté de 74 900 pour atteindre 5 666 500. Il s’agit d’une hausse de 1,3 %. Le nombre total de bénéficiaires de soins préventifs a quant à lui augmenté de 59 900 (+ 5,1 %), pour un total de 1 244 600 individus.

En avril 2024, le nombre de bénéficiaires de soins infirmiers ou d’autres formes d’aide médicale était de 7,3 millions, soit 140 000 de plus qu’en 2023 pour la même période. Le nombre de bénéficiaires de services s’élevait à 5,6 millions pour le même mois, soit 110 000 individus de plus par rapport à 2023. La majorité d’entre eux étaient des femmes (3,9 millions), contre 1,7 million d’hommes.

Les services comptant le plus grand nombre de bénéficiaires sont l’aide aux soins à domicile (4 millions d’individus), la location d’équipements sociaux (2,9 millions), les soins de jour ambulatoires (1,7 million) et les visites à domicile (1,6 million).

(Photo de titre : Pixta)