Quelle est l’espérance de vie moyenne en bonne santé des Japonais ?

Japan Data

Au Japon, comment a évolué l’espérance de vie en parallèle avec l’espérance de vie en bonne santé ?

L’espérance de vie moyen pour les femmes et les hommes au Japon est respectivement de 87,09 ans et 81,05 ans.

L’espérance de vie moyenne en bonne santé, elle, correspond à la période durant laquelle une personne peut vivre pleinement « sans limitation irréversible d’activité dans la vie quotidienne » (définition de l’Insee). Elle est calculée tous les trois ans par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. La dernière étude nationale au Japon, menée en 2022, a montré que ce chiffre était de 75,45 ans pour les femmes (+ 0,11 an par rapport à 2019) et de 72,57 ans pour les hommes (- 0,07 an).

Le graphe ci-dessous, qui débute en 2001, montre que les deux courbes ont évolué à peu près en parallèle, avec le défi pour toute société de réduire le plus possible l’écart existant.

Parmi les 47 préfectures du pays, celle de Shizuoka arrive en tête aussi bien pour les hommes que pour les femmes, avec une espérance de de vie en bonne santé respectivement de 76,68 ans et 73,75 ans. En bas du classement se trouve la préfecture d’Iwate, avec 74,27 ans pour les femmes et 70,93 ans pour les hommes.

(Photo de titre : Pixta)