Les attraits de Toyama, la ville japonaise recommandée par le New York Times en 2025

Les endroits à visiter à tout prix !

Toyama est souvent absente des itinéraires touristiques classiques au Japon, mais le New York Times l’a intégrée dans sa liste des 52 destinations incontournables en 2025. Voici un aperçu des sites à visiter et des spécialités culinaires à ne pas manquer.

Le New York Times décrit Toyama comme une ville où « l’on peut apprécier des merveilles culturelles et des plaisirs gastronomiques tout en évitant la foule ».

Le quotidien américain met ainsi en avant le Musée de l’artisanat du verre de Toyama, conçu par le célèbre architecte Kuma Kengo. Inauguré en 2015 dans le cadre d’un programme de développement urbain visant à faire de la ville un centre d’art verrier, le musée propose une exposition permanente consacrée à des artistes contemporains japonais et internationaux, ainsi que des événements temporaires. Son extérieur mêle granit, verre et aluminium, évoquant les imposantes montagnes Tateyama que l’on peut apercevoir depuis la ville. En contraste avec cette apparence métallique, l’intérieur offre un espace chaleureux et spacieux, principalement construit en bois de Toyama. Le New York Times le décrit comme « une cathédrale de lumière et de bois ».



La façade du Musée de l’artisanat du verre de Toyama. (Avec l’aimable autorisation de l’Association du tourisme de la ville de Toyama.)



L’intérieur du musée (avec l’aimable autorisation de l’Association du tourisme de la ville de Toyama)

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin qu’une simple visite, le Toyama Glass Studio propose une initiation au soufflage de verre. Lors d’un cours d’une heure, les participants peuvent découvrir cette technique artisanale avant de réaliser leur propre verre (ou un petit vase unique).



Expérience de soufflage de verre au Toyama Glass Studio. (Avec l’aimable autorisation de l’Association du tourisme de la ville de Toyama)

Une gastronomie tournée vers la mer

Si le New York Times a choisi de mettre en avant quelques restaurants branchés, Toyama est surtout réputée pour ses spécialités maritimes, comme le buri (sériole) et le calmar luciole. Un autre mets emblématique est la crevette shiro-ebi, surnommée « joyau de la baie de Toyama ». En raison de sa rareté, il est préférable de la déguster sur place. Servie entière et frite dans sa carapace, elle offre une texture croustillante et un goût parfumé, idéal pour le kaki-age, un type de tempura. Lorsqu’elle est décortiquée et consommée en sashimi, ou encore maturée entre des feuilles d’algue konbu (kobujime), elle révèle une saveur douce et une texture fondante.



Crevettes shiro-ebi (avec l’aimable autorisation de l’Office du tourisme de Toyama)



Shiro-ebi kaki-age (avec l’aimable autorisation de l’Office du tourisme de Toyama)

Parmi les autres plats populaires de la région, le râmen Toyama Black connaît un succès grandissant. Comme son nom l’indique, sa particularité réside dans son bouillon d’un noir intense. Chaque établissement propose sa propre version, mais ce râmen se distingue par ses nouilles épaisses, ses généreuses tranches de porc, ses oignons grossièrement hachés et son poivre moulu en abondance, ce qui lui donne un air de générosité et de caractère. Né dans le contexte de la reconstruction d’après-guerre, il a été conçu pour apporter un complément de sel aux ouvriers de Toyama (tout en pouvant être dégusté avec du riz).



Le râmen Toyama Black (avec l’aimable autorisation de l’Association du tourisme de la ville de Toyama)

Chaque année, du 1er au 3 septembre, Toyama accueille le festival Owara Kaze-no-Bon. Les danseurs, vêtus de yukata assortis et coiffés de chapeaux de paille inclinés sur le visage, descendent les rues dans une atmosphère mystérieuse. Le 1er septembre (soit le 210e jour suivant l’équinoxe de printemps shunbun) était autrefois redouté par les agriculteurs, qui le considéraient comme une journée à risque de vents violents. La danse, baptisée Kaze-no-Bon (kaze signifie « vent »), est ainsi devenue un rite de protection contre les typhons.



Danseurs du festival Kaze-no-Bon (avec l’aimable autorisation de l’Association du tourisme de la ville de Toyama)

Si cette présentation vous donne envie de visiter Toyama, sachez que la saison des cerisiers en fleurs approche. Pour les admirer, vous pouvez vous promener le long des rives de la rivière Matsukawa, ou encore opter pour une croisière en bateau. Le contraste entre les cerisiers en pleine floraison et les sommets enneigés des montagnes Tateyama offre un spectacle unique à cette ville.



Cerisiers en fleurs le long de la rivière Matsukawa (avec l’aimable autorisation de l’Association du tourisme de la ville de Toyama)



(© Pixta)

Depuis 2005, le New York Times publie chaque année une sélection des destinations à visiter à travers le monde. Morioka et Fukuoka avaient été retenues en 2023, suivies de Yamaguchi en 2024. Cette année, Osaka, qui accueillera l’Exposition universelle, fait également partie des villes sélectionnées.

(Photo de titre : croisière sur la rivière Matsukawa. Pixta)