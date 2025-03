Les exportations de produits japonais en 2024 : un montant record malgré l’embargo de la Chine

Japan Data

L’augmentation des exportations de denrées alimentaires vers les États-Unis et d’autres pays a compensé le manque à gagner de l’interdiction par la Chine des produits de la mer nippons. Le Japon a ainsi atteint un niveau record pour la douzième année consécutive.

En 2024, les exportations japonaises de produits agricoles, forestiers, halieutiques et alimentaires ont connu une hausse de 3,7 % par rapport à l’année précédente, atteignant 1 510 milliards de yens (9,25 milliards d’euros) d’après un rapport du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Cela marque la douzième année consécutive d’exportations record.

La suspension totale par la Chine des importations de fruits de mer japonais depuis la fin août 2023 en réaction au rejet de l’eau traitée en mer de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a entraîné une baisse conséquente du commerce avec Pékin. Toutefois, cette perte a pu être compensée par les résultats importants obtenus dans les exportations aux États-Unis et dans d’autres pays. Au vu de cette lancée, le gouvernement devrait probablement atteindre son objectif de 2 000 milliards de yens de valeur d’exportations pour l’année 2025.

Les exportations totales de produits de la mer a chuté de 6,3 % en raison de l’embargo chinois et hongkongais. Mais les efforts déployés pour conquérir de nouveaux marchés pour les coquilles Saint-Jacques (fraîches, réfrigérées et congelées) ont porté leurs fruits. Elles conservent ainsi leur place de produit phare, avec une augmentation des ventes de 0,9 %, portant la valeur des exportations à 69,5 milliards de yens (428 millions d’euros). Par ailleurs, la popularité croissante du curry à la japonaise dans des pays comme les États-Unis et la Corée du Sud, ainsi que l’intérêt continu des visiteurs pour la cuisine japonaise après leur retour au pays, ont favorisé une augmentation de 16,9 % des sauces et des assaisonnements mélangés. De même, le thé vert a connu une hausse de 24,6 %.

Par pays et région, la valeur des exportations vers les États-Unis est la plus importante, avec 242,9 milliards de yens, soit une hausse de 17,8 %. Celle des exportations vers la Chine a cependant diminué de 29,1 % pour s’établir à 168,1 milliards de yens. La valeur des exportations de produits halieutiques, qui est de 6,1 milliards de yens, représente moins d’un dixième du total des 87,1 milliards de yens enregistré en 2022 avant l’embargo frappant les produits de la mer nippons.

(Photo de titre : Pixta)