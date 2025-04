Le patrimoine japonais inscrit à l’Unesco : quels sont les sites les plus connus et visités ?

Japan Data

Les Japonais connaissent-ils les 26 sites de leur pays inscrits au patrimoine mondial ?

Au Japon, 26 sites sont actuellement enregistrés sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, plus précisément, 21 sites culturels et 21 naturels.

En interrogeant les Japonais sur leur connaissances à ce sujet, seuls 2,8 % ont pu donner le chiffre exact. La plupart (63,7 %) ont donné un nombre inférieur à 26, et 2,6 % ont dit qu’aucun patrimoine mondial ne se trouvait sur l’Archipel.

Parmi les 26 sites, le plus connu (61,6 %) était le Dôme de la bombe, à Hiroshima. Les autres lieux qu’au moins la moitié des sondés ont pu donner étaient le sanctuaire d’Itsukushima (54,1 %), Yakushima (53,8 %) et la filature de soie de Tomioka (53,6 %).

Par ailleurs, bien que la mine d’or de l’île de Sado vient d’être récemment enregistrée sur la liste en juillet 2024, seuls 38,5 % des répondants étaient au courant. Quant au site qui semble être le moins connu de tous (11,2 %), il s’agit du Musée national de l’Art occidental, à Tokyo, qui avait été conçu par l’architecte français Le Corbusier.

Le Dôme de la bombe a également été le patrimoine japonais le plus visité parmi les 26 sites (36,7 %). Il est suivi du sanctuaire d’Itsukushima, puis des monuments historiques de l’ancienne Kyoto, des monuments bouddhiques de la région du Hôryû-ji, des sanctuaires et temples de Nikkô, des monuments historiques de l’ancienne Nara et du château de Himeji, tous ces sites ayant été visités par 20 à 30 % des personnes interrogées. Le nombre de lieux visités tend à augmenter avec l’âge.

Ce sondage a été mené en ligne au milieu du mois de mars 2025 par la société de recherche de marché Cross Marketing, auprès de 220 personnes pour chaque tranche d’âge entre 20 et 69 ans.

(Photo de titre : le Dôme de la bombe, à Hiroshima. Pixta)