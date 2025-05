Les Japonais préfèrent toujours le riz « made in Japan »

Japan Data

Environ 90 % des Japonais préfèrent acheter du riz cultivé dans leur pays. Combien dépensent-ils en moyenne dans l’alimentation ?

Le guide japonais en ligne de gastronomie et de restaurants Gurunavi a mené une enquête sur la consommation de nourriture à la mi-février auprès de ses utilisateurs. Les résultats ont montré que les dépenses mensuelles pour le riz, la viande et les légumes ont augmenté de plus de 400 yens par rapport àl’année précédente.

Concernant les préférences pour les aliments produits au Japon, le riz se démarque en particulier, avec 77,6 % des répondants déclarant qu’ils achetaient toujours du riz produit nationalement, le pourcentage allant jusqu’à près de 90 % en incluant ceux qui en achetaient lorsque c’était possible. Plus de la moitié des personnes interrogées ont également répondu qu’elles achetaient toujours des produits laitiers et des œufs produits au Japon. Pour les produits de la mer, la viande et les fruits, environ 30 % des répondants ont déclaré qu’ils n’insistaient pas particulièrement sur l’achat de produits nationaux mais 40 % ont dit qu’ils en achetaient lorsque cela était possible.

Dans un contexte d’augmentation des prix de la nourriture, 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient qu’il était difficile de s’en tenir aux produits nationaux pour ce qui est du riz et des légumes. Plus de 20 % des répondants ont dit qu’ils n’avaient pas cette impression par rapport aux légumes secs et les produits à base de légumineuses, alors que pour presque tous les autres produits, les personnes ont répondu qu’elles trouvaient souvent ou parfois difficile d’acheter des produits nationaux.

Les acheteurs ont tendance à attacher plus d’importance à la fraîcheur et à l’équilibre nutritionnel des produits, ainsi qu’à la possibilité d’utiliser la totalité des ingrédients qu’ils ont achetés, en insistant moins sur la saisonnalité et sur le choix de produits locaux.

(Photo de titre : Pixta)