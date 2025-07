Les thés préférés des Japonais

Japan Data

Selon une étude récente, le thé préféré des Japonais est le sencha (thé dont les feuilles sont soumises à un bain de vapeur peu après la récolte), devant le mugicha et le hôjicha.

En avril 2025, le cabinet d’études de marché Cross Marketing de Tokyo a interrogé 1 100 Japonais âgés de 20 à 69 ans sur leurs habitudes en matière consommation de thé. Parmi les types de thé japonais, le sencha arrivait en tête, consommé au quotidien par 70,4 % des personnes interrogées ; plus de 60 % amateurs de thé se situaient dans la vingtaine et plus de 80 % dans la soixantaine. Le mugicha (thé d’orge torréfié) a été cité en deuxième position avec 47 %, suivi du hôjicha (thé vert torréfié), plébiscité par 36,9 % et du genmaicha (thé vert mélangé à du riz brun torréfié) avec 21,5 % des personnes interrogées. Contre toute attente, le matcha (thé vert en poudre), peut-être le thé qui représente le plus l’Archipel, n’a été choisi que par 9,4 % des répondants.

L’étude s’est intéressée au thé vert standard, distinguant trois variétés : le sencha, le fukamushi sencha, obtenu au terme d’un bain de vapeur plus long que le sencha ordinaire, et le gyokuro, dont la saveur particulière est due au fait que les bourgeons sont cultivés à l’abri de la lumière du soleil.

S’agissant des modes de consommation du thé, 42,7 % ont déclaré le boire dans des « bouteilles en plastique », 33,8 % préfèrent les « sachets de thé ». Seulement un quart (26,8 %) des personnes interrogées infusaient elles-mêmes leur thé à partir de feuilles de thé. Même parmi les sexagénaires, qui ont vécu à des époques où le thé était consommé de façon courante, seulement 43,2 % infusaient elles-mêmes leur thé. La bouteille en plastique semble donc s’être fait une place dans les habitudes des consommateurs de thé.

Enfin, s’agissant des idées associées au thé japonais, trois ressortent nettement parmi les réponses : « C’est bon pour la santé car il contient de la catéchine » (37,8 %), « il est essentiel au moment des repas » (33,3 %) et « il convient à de nombreuses occasions car ce n’est pas sucré » (28,3 %). On comprend donc que le thé japonais est particulièrement apprécié pour ses bienfaits pour la santé comme pour ses multiples utilisations.

Source utilisée dans les graphiques

(Toutes les images : Pixta)