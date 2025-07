« Wagyû » est le mot le plus recherché en ligne par les utilisateurs anglophones

Japan Data

Une enquête a montré que le produit lié au Japon le plus recherché en ligne par les utilisateurs des pays anglophones était le bœuf wagyû.

Aun Consulting, une société d’optimisation des moteurs de recherche, a réuni et analysé les données relatives aux recherches effectuées en mai 2025 dans les pays étrangers, en se concentrant sur les mots clés liés au Japon.

Dans les pays anglophones (l’Inde est aussi incluse), les recherches ont été nombreuses s’agissant du bœuf wagyû et des couteaux japonais. Les recherches étaient particulièrement conséquentes venant des États-Unis, reflétant les liens économiques solides entre les deux pays. Le mot « wagyû » était celui suscitant le plus d’intérêt.

Les recherches ont également concernés en grand nombre des marques de saké japonais et des variétés spécifiques de fruits

Par ailleurs, l’intérêt pour les produits liés au Japon était plus important à Taïwan que à Hong Kong, avec les mots « wagyû » et « saké japonais » parmi les plus recherchés.

(Photo de titre : Pixta)