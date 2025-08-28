Aimez-vous et consommez-vous le nattô ? Sondage auprès des lycéens

Japan Data

Aimez-vous le nattô ? À quelle fréquence le consommez-vous ? Et avec quel assaisonnement ? Ces questions ont été posées aux lycéens japonais.

Un sondage mené en mai 2025 auprès de lycéens japonais a montré que le nattô (soja fermenté) était apprécié par 65,5 % des garçons et 59,9 % des filles.

Il semble que les garçons consomment davantage de nattô que les filles, avec respectivement 40,9 % contre 33,9 %.

En leur demandant quel type d’assaisonnement ils utilisaient pour consommer le nattô (hormis la moutarde karashi et la sauce sucrée tare fournis avec le produit à l’achat), la sauce soja arrivait en tête pour les garçons comme les filles (environ 45 %).

L’enquête a été conduite par Youth Time Japan Project, un réseau national de clubs scolaires et de comités lycéens. 1 690 lycéennes et 1 326 lycéens y ont répondu

Lire également

(Photo de titre : Pixta)