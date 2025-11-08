Le Mont Blanc est la douceur la plus appréciée de l’automne japonais

Japan Data

Quelles pâtisseries vous évoquent le plus l’automne japonais ? Penchons-nous sur ce sondage gourmand.

Patates douces, châtaignes et citrouilles

La société Cross Marketing a demandé à 1 100 personnes âgées de 20 à 69 ans au Japon (550 hommes et 550 femmes) quelles étaient les pâtisseries favorites de style occidental à déguster en automne. C’est le Mont Blanc qui est le plus cité (45 %, réponses multiples). Il s’agit d’une montagne de purée de châtaignes finement dressée, surmontée d’une châtaigne enrobée de crème, le tout reposant sur une base de gâteau moelleux.

En deuxième position (33,8 %) vient le gâteau à la patate douce, un dessert cuit au four à base de purée de patate douce, de crème, de beurre et de sucre. Enfin, le pudding à la citrouille, version automnale du traditionnel pudding au caramel, est également apprécié (23,2 %).

Du côté des pâtisseries japonaises, les patates douces rôties (yakiimo) arrivent en tête (30,2 %). En deuxième place ex æquo (21,6 %), on trouve les dorayaki — des crêpes moelleuses de type castella garnies de pâte de haricots rouges — et leur variante automnale, les kuri dora, qui renferment une châtaigne entière au centre. À égalité également, les kuri kinton, une purée sucrée de châtaignes et de patates douces, complètent ce trio gourmand.

Lorsqu’on a demandé aux répondants quels aliments évoquaient pour eux les douceurs de l’automne, la châtaigne est arrivée largement en tête (66 %). Elle est suivie de près par la patate douce (62,7 %) et la citrouille (42,6 %), qui complètent le trio des saveurs les plus emblématiques de la saison.

Les personnes interrogées ont également été invitées à décrire l’image qu’elles associaient aux douceurs automnales. Les réponses les plus fréquentes évoquaient des desserts qui reflètent l’esprit de la saison (43,3 %), qui dégagent une atmosphère typiquement japonaise (37,7 %), ou encore qui rappellent Halloween (27,2 %).

(Photo de titre : le dessert appelé Mont Blanc, en référence au plus haut pic des Alpes © Pixta)