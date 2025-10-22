Le visage du nouveau gouvernement japonais : qui a été choisi par Takaichi Sanae ?

Japan Data

Takaichi Sanae, la première femme élue dirigeante du Japon, a présenté son gouvernement.

Quelles personnalités composent le nouveau cabinet ?

Après avoir pris ses fonctions en tant que première femme Premier ministre du Japon le 21 octobre 2025, Takaichi Sanae a choisi Katayama Satsuki comme première femme ministre des Finances du pays. Le gouvernement nouvellement formé comprend deux femmes ministres, et certains des nouveaux membres sont des fils de grands politiciens.

Takaichi a également nommé des anciens rivaux lors de la course à la direction du Parti libéral-démocrate. Motegi Toshimitsu devient ministre des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa est le nouveau ministre de l’Intérieur et des Communications, et Koizumi Shinjirô prend la tête du ministère de la Défense. Akazawa Ryôsei, qui s’est illustré dans les négociations tarifaires avec les États-Unis, devient ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie. Dix ministres font leur première apparition au sein du cabinet.

Au début du mois, Takaichi a nommé Asô Tarô vice-président du PLD et le beau-frère de ce dernier, Suzuki Shun’ichi, secrétaire général. Kobayashi Takayuki est devenu responsable de la politique du PLD, ce qui signifie que la Première ministre a trouvé des postes pour les quatre candidats qu’elle a battus lors de l’élection à la présidence du parti.

Par ailleurs, lors de la précédente coalition du PLD avec le Kômeitô, qui avait duré 26 ans, un membre de celui-ci était régulièrement choisi pour occuper le poste de ministre des Territoires, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. Mais le cabinet de Takaichi ne comprend aucun représentant de son nouvel allié, le Nippon Ishin no Kai (Parti japonais pour l’Innovation).

Voici la liste des membres du gouvernement de Takaichi Sanae (leur âge est à la date du 21 octobre 2025).

Première ministre

Takaichi Sanae (64 ans), PLD, Chambre des représentants (Nara)

Ministre des Affaires intérieures et des Communications

Hayashi Yoshimasa (64 ans), PLD, Chambre des représentants (Yamaguchi)

Ministre de la Justice (première expérience ministérielle)

Hiraguchi Hiroshi (77 ans), PLD, Chambre des représentants (Hiroshima)

Ministre des Affaires étrangères

Motegi Toshimitsu (70 ans), PLD, Chambre des représentants (Tochigi)

Ministre des Finances, ministre chargé des Services financiers

Katayama Satsuki (66 ans), PLD, Chambre des conseillers (représentation proportionnelle)

Ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies (première expérience ministérielle)

Matsumoto Yôhei (52 ans), PLD, Chambre des représentants(représentation proportionnelle)

Ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (première expérience ministérielle)

Ueno Ken’ichirô (60 ans), PLD, Chambre des représentants (Shiga)

Ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche (première expérience ministérielle)

Suzuki Norikazu (43 ans), PLD, Chambre des représentants (Yamagata)

Ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie

Akazawa Ryôsei (64 ans), PLD, Chambre des représentants (Tottori)

Ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme

Kaneko Yasushi (64 ans), PLD, Chambre des représentants (Kumamoto)

Ministre de l’Environnement (première expérience ministérielle)

Ishihara Hirotaka (61 ans), PLD, Chambre des représentants (Tokyo)

Ministre de la Défense (inchangé)

Koizumi Shinjirô (44 ans), PLD, Chambre des représentants (Kumamoto)

Secrétaire général du Cabinet, porte-parole du gouvernement et ministre en charge de la question des enlèvements en Corée du Nord

Kihara Minoru (56 ans), PLD, Chambre des représentants (Kumamoto)

Ministre de la Réforme numérique (première expérience ministérielle)

Matsumoto Hisashi (63 ans), PLD, Chambre des représentants (Chiba)

Ministre de la Reconstruction (première expérience ministérielle)

Makino Takao (66 ans), PLD, Chambre des conseillers (Shizuoka)

Président de la Commission nationale de sécurité publique (première expérience ministérielle)

Akama Jirô (57 ans), PLD, Chambre des représentants (Kanagawa)

Ministre en charge des mesures face à la dénatalité (première expérience ministérielle)

Kikawada Hitoshi (55 ans), PLD, Chambre des représentants (Saitama)

Ministre de la Stratégie de développement

Kiuchi Minoru (60 ans), PLD, Chambre des représentants (Shizuoka)

Ministre de la Sécurité économique et des Questions relatives aux résidents étrangers (première expérience ministérielle)

Onoda Kimi (42 ans), PLD, Chambre des conseillers (Okayama)

(Photo de titre : la Première ministre Takaichi Sanae [devant au centre] et les membres de son nouveau gouvernement, au Bureau du Premier ministre, à Tokyo, le 21 octobre 2025 © Reuters)