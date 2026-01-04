Quels sont les prénoms les plus donnés au Japon en 2025 ?

Japan Data

Voici les prénoms qui ont été les plus donnés au Japon en 2025. Certains figurent pour la première fois dans le top 10.

Une enquête annuelle menée par Meiji Yasuda Life Insurance sur les prénoms les plus populaires au Japon met en évidence, pour 2025, l’apparition de nouveaux prénoms ainsi qu’un remaniement du top 10, tant chez les filles que chez les garçons.

Dans le classement des prénoms écrits en idéogramme (kanji), il peut y avoir plusieurs lectures : nous vous donnons ici les plus communes.

Une vie épanouie pour les filles

Chez les filles, 翠 (Sui, Midori) s’impose pour la première fois en tête du classement, après être progressivement monté depuis sa première apparition à la 18ᵉ place en 2022. Ce kanji signifie « martin-pêcheur » et entre également dans la composition du mot 翡翠 (hisui, « jade »), pierre considérée comme porte-bonheur et associée au souhait d’une vie belle et heureuse.

En deuxième position, 陽葵 (Himari) évoque avec gaieté le soleil et les tournesols (向日葵, himawari). Le prénom classé troisième, 紬 (Tsumugi), utilise le caractère désignant un tissu traditionnel à armure toile, fabriqué à partir de soie et d’autres fibres ; il renvoie symboliquement à la création de liens et à la persévérance.

Nouveau venu à la quatrième place, 茉白 (Mashiro) associe le kanji du « jasmin » parfumé à celui du « blanc ».

Des garçons sociables

Chez les garçons, 湊 (Minato, Sô) s’est également hissé pour la première fois en tête du classement. Signifiant « port » ou « lieu où l’eau se rassemble », ce prénom exprime le souhait d’un enfant sociable et ouvert aux autres. Les prénoms classés deuxième et troisième, 伊織 (Iori) et 結翔 (Yuito, Yûto), contiennent eux aussi des idéogrammes évoquant les liens et les relations humaines. La moitié des prénoms du top 10 étaient composés d’un seul kanji, ce qui reflète peut-être l’influence de sportifs de haut niveau tels que le footballeur Tanaka Ao (碧) ou la star du volley-ball Takahashi Ran (藍).

L’idéogramme le plus fréquemment utilisé dans les prénoms féminins était 愛 (ai, « amour ») pour la quatrième année consécutive. Du côté des prénoms masculins, 翔 (shô /kakeru, « s’envoler ») arrive en tête pour la cinquième année d’affilée. Ce caractère peut se lire de différentes manières et apparaît notamment sous la forme « Shô » dans le prénom d’Ohtani Shôhei.

En termes de prononciation, Haruto demeure le prénom masculin le plus populaire pour la dix-septième année consécutive, tandis que Ema occupe la première place chez les filles.

Prénoms des filles

Classement 2025 (2024) Kanji (Lectures principales) 1 (2) 翠 (Sui, Midori) 2 (4) 陽葵 (Himari) 3 (1) 紬 (Tsumugi) 4 (19) 茉白 (Mashiro) 5 (3) 凛 (Rin) 6 (7) 陽菜 (Hina) 7 (7) 心陽 (Koharu) 8 (58) 彩葉 (Iroha, Ayaha) 8 (19) 詩 (Uta) 10 (11) 琴葉 (Kotoha) 10 (29) 結菜 (Yuna, Yuina)

Source : tableau établi par Nippon.com d’après les données de Meiji Yasuda Life Insurance.

Prénoms des garçons

Classement 2025 (2024) Kanji (Lectures principales) 1 (15) 湊 (Minato) 2 (36) 伊織 (Iori) 2 (26) 結翔 (Yuito, Yûto) 4 (14) 琉生 (Rui, Ruki) 5 (6) 蓮 (Ren) 6 (22) 朔 (Saku) 6 (6) 碧 (Ao) 8 (5) 陽向 (Hinata) 8 (1) 陽翔 (Haruto, Hinato, Haruka) 8 (40) 藍 (Ran, Ai)

Source : tableau établi par Nippon.com d’après les données de Meiji Yasuda Life Insurance.

