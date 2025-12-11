Les menaces sismiques dans la région du Sanriku, au nord-est du Japon

Japan Data

Situé à la jonction de plusieurs plaques tectoniques, le Japon ne peut éviter les tremblements de terre qui le frappent régulièrement, et la région du Sanriku (côte Pacifique du nord-est) est particulièrement secouée, comme en ce 8 décembre 2025. Penchons-nous sur les principaux séismes qui ont touché cette zone depuis l’ère Meiji.

Dans la zone qui s’étend du sud de la préfecture de Hokkaidô jusqu’aux abords de la fosse du Japon, au large de la préfecture de Fukushima (nord-est), la plaque pacifique s’enfonce sous la plaque continentale. La libération de la tension accumulée le long de cette frontière tectonique entraîne fréquemment des séismes de forte magnitude.

Le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon du 11 mars 2011 (ci-après « séisme du Tôhoku ») d’une magnitude de 9 (la plus élevée jamais enregistrée dans le pays) a provoqué un tsunami dévastateur qui a touché les régions côtières du Pacifique, du Tôhoku jusqu’au Kantô, où 22 332 personnes sont mortes ou portées disparues (dont les décès liés à la catastrophe).

Le séisme de Meiji Sanriku de 1896 (magnitude 8,5) a généré un tsunami qui a frappé les côtes depuis Hokkaidô jusqu’à la péninsule d’Oshika, au nord-est de la préfecture de Miyagi. Il a causé la mort de 21 959 personnes et détruit ou endommagé partiellement plus de 10 000 habitations. De même, le tremblement de terre de Shôwa Sanriku de 1933 (magnitude 8,1) a provoqué d’immenses dégâts le long de la côte du Sanriku, faisant 3 064 morts et disparus et détruisant près de 10 000 habitations.

La carte ci-dessous indique les hypocentres des principaux séismes de magnitude 7 ou plus survenus depuis l’ère Meiji (1868-1912). La région avait toutefois déjà connu de grands tremblements de terre avant l’époque d’Edo (1603-1868), notamment celui de Jôgan en 869, et pendant cette époque, comme celui de Keichô Sanriku (1611) et celui de Kansei (1793).

Hypocentre Date Magnitude Côtes du Sanriku (Meiji Sanriku) 15/6/1896 8,5 Nord des côtes du Sanriku 9/8/1901 7,4 Côtes du Sanriku (Shôwa Sanriku) 3/3/1933 8,1 Côtes Est de la préfecture de Fukushima 5/11/1938 7,5 Tokachi 16/5/1968 7,9 Côtes de la préfecture de Miyagi 12/6/1978 7,4 Côtes du Sanriku Haruka 28/12/1994 7,6 Côtes de la préfecture de Miyagi 23/5/2003 7,1 Est du Japon 9/3/2011 7,3 Est du Japon 11/3/2011 7,4 Est du Japon 11/3/2011 7,5 Séisme du Tôhoku 11/3/2011 9,0 Côtes de la préfecture de Miyagi 7/4/2011 7,1 Côtes du Sanriku 10/7/2011 7,0 Côtes du Sanriku 7/12/2012 7,3 Côtes de la préfecture de Fukushima 26/10/2013 7,1 Côtes de la préfecture de Fukushima 22/11/2016 7,4 Côtes de la préfecture de Fukushima 16/3/2022 7,4 Côtes Est de la préfecture d’Aomori 8/12/2025 7,6

(Photo de titre : les dégâts causés par le tsunami du 11 mars 2011 et les incendies qu’il a provoqués dans la ville de Yamada, préfecture d’Iwate. Photographie prise le 19 avril 2011, avec l’aimable autorisation de l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes.)