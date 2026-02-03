Un siècle d’existence : les entreprises japonaises centenaires en 2026

Japan Data

De nombreuses entreprises japonaises fêtent leur centième anniversaire en 2026, dont la première entreprise de la famille Toyota ou encore la maison d’édition de mangas Shûeisha, qui a publié Dragon Ball et One Piece.

2 731 entreprises sont devenues centenaires en 2026

Selon des données collectées par l’institu de recherche Teikoku Databank, pas moins de 2 731 entreprises japonaises ont soufflé leur centième bougie en 2026 et 17 939 ont fêté leurs 50 ans d’activité. Par ailleurs, 145 159 entreprises fêtent une nouvelle décennie.

Toyota Industries Corporation, première entreprise de Toyota, à l’origine du géant automobile du même nom, fait partie des entreprises qui fêteront leur centième anniversaire en 2026. L’entreprise a été fondée en novembre 1926, à Kariya, une ville située dans la préfecture d’Aichi. Il s’agissait à l’origine de fabriquer et commercialiser le métier à tisser automatique de type G inventé par Toyoda Sakichi, l’arrière-grand-père du président du conseil d’administration de Toyota Motor Corporation, Toyoda Akio. En 1890, Sakichi a inventé un métier à tisser manuel et a par la suite obtenu différents brevets qu’il a mis en œuvre au service de l’industrie de la filature et du tissage. En 1924, plus de 30 ans après sa première invention, il a réussi une prouesse : un métier à tisser automatique capable de fonctionner sans interruption sans avoir besoin de changer manuellement les navettes, une première à l’époque.

Deux autres entreprises textiles fêteront leur centième anniversaire. Toray Industries (anciennement Tôyô Rayon) et Kuraray (anciennement Kurashiki Kenshoku) ont été toutes deux établies pour la production commerciale de rayonne, une fibre synthétique semblable à la soie, la première de ce type à l’époque. On comprend bien que les industries en lien avec le domaine textile et le tissu étaient les principaux moteurs de l’économie japonaise au début du XXe siècle.

Shûeisha est une autre entreprise qui fêtera son centième anniversaire. Cette maison d’édition est notamment connue pour son anthologie de mangas Weekly Shônen Jump, qui a vu naître Dragon Ball, Slam Dunk, One Piece ou encore Demon Slayer.

Entreprises célèbres qui fêteront leur centenaire en 2026

Shûeisha (Tokyo) Secteur de l’édition, on lui doit l’anthologie hebdomadaire de mangas Shônen Jump, où ont notamment été publiés des titres tels que Dragon Ball, One Piece et Demon Slayer. Shin-Etsu Chemical (Tokyo) Fabrique des produits chimiques. Kanetetsu Delica Foods (Kobe) Fabrique des produits à base de pâte de poisson, tels que le kamaboko et le chikuwa. Fuji Kyûkô (Fujiyoshida) Exploite la ligne Fujikyûkô, la ligne ferroviaire la plus proche du mont Fuji. Iseki & Co. (Tokyo) Fabrique des machines agricoles, notamment des tracteurs et des repiqueurs de plants de riz.

Mais il est une entreprise qui soufflera encore plus de bougies : Kikkawa. Fondée en 1626, lors de l’époque d’Edo (1603-1868), cette entreprise spécialisée dans la vente de produits à base de saumon transformé fêtera ses 400 ans d’existence. Par ailleurs, l’imprimeur DNP fêtera ses 150 ans.

Entreprises majeures fêtant un anniversaire important en 2026

400 ans : Kikkawa (Murakami) Spécialisée dans la vente de produits à base de saumon transformé. 150 ans : DNP (Tokyo) Est passée du domaine de l’imprimerie traditionnelle à celui des technologies de l’information. 50 ans : Hands (Tokyo) Chaîne de grands magasins proposant des produits de la vie courante. 50 ans : Jojoen (Tokyo) Une chaîne de restaurants de barbecue yakiniku présente aux quatre coins du pays.

Données utilisées

(Photo de titre : le métier à tisser automatique à navette sans interruption achevé par Toyoda Sakichi en 1924. Avec l’aimable autorisation de Toyota Motor Corporation. En 2000, Toyota a fait don d’une de ces machines au Musée des sciences de Londres.)