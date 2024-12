« One Piece » : les dix statues installées à Kumamoto stimulent le tourisme régional

Le manga et l'anime deviennent des marques

Comment expliquer l’augmentation considérable de touristes étrangers dans la préfecture de Kumamoto ? Sans doute grâce au succès des dix statues des personnages du manga One Piece, installées pour redonner courage aux habitants de la région après une série de séismes meurtriers. Le projet aura duré quatre ans.

Afin de redonner courage aux habitants de la région de Kumamoto, frappée par la meurtrière série de séismes qui se sont produits entre le 14 et le 16 avril 2016, et de soutenir la reconstruction, le gouvernement préfectoral de Kumamoto et la maison d’édition Shûeisha, qui publie le manga One Piece, avaient pris l’initiative d’ériger des statues des personnages principaux de la célébrissime série.

Avoir choisi le manga actuellement le plus lu au monde comme l’un des symboles de la reconstruction n’est pas un hasard. Son auteur, Oda Eichirô, est originaire de la ville de Kumamoto, et était devenu citoyen d’honneur après y avoir fait une donation de 800 millions de yens après la catastrophe.

Le projet commencé en novembre 2018 avec la statue de Luffy s’est terminé avec celle de l’homme-poisson Jinbe, dernière recrue dans l’équipe du héros, qui est la dixième statue révélée en juillet 2022.



La statue de Jinbe, dans le parc Sumiyoshi Kaigan, ville d’Uto (Jiji)

Grâce à cette initiative, Kumamoto est devenue, parmi les 47 préfectures du pays, celle qui a connu la hausse la plus importante du nombre de touristes étrangers au cours de l’année 2023, par rapport à 2019. Le nombre a été multiplié par 2,14, devant les préfectures de Yamagata (x 2,0) et Fukuoka (x 2,06).

Au sein de la préfecture, c’est la ville d’Uto qui s’est classée première en termes d’augmentation par municipalité (x 7,33). De plus, une analyse des lieux visités montre que les touristes étrangers ont passé plus de temps dans le parc Sumiyoshi Kaigan, où se trouve la statue de Jinbei, que sur la plage d’Okoshiki, un célèbre site panoramique, ou autour de la gare d’Uto, dans le centre-ville.

Hausse du nombre de visiteurs par municipalités (top 10, entre 2019 et 2023)

Uto (Jinbe) : x 7,33

Mashiki (Sanji) : x 6,75

Takamori (Franky) : x 4,25

Minamiaso (Nico Robin) : x 3,74

Mifune (Brook) : x 3,60

Aso (Usopp) : x 2,59

Ôzu (Zoro) : x 2,50

Nishihara (Nami) : x 2,50

Kumamoto (Luffy et Chopper) : x 2,25

Arao (pas de statue) : x 1,77

Pendant la période janvier 2023 - septembre 2024, la statue la plus populaire a été celle d’Usopp. Son emplacement devant la gare d’Aso et à proximité du quartier touristique de la ville explique probablement la raison de son succès.

Selon la région d’origine, les touristes d’Asie de l’Est semblent avoir une préférence pour la statue d’Usopp, tandis que les touristes de l’Asie du Sud-Est tendent davantage à visiter la statue de Luffy, installée près de la gare de Kumamoto. Cela suggère que les visiteurs ayant des itinéraires limités ont tendance à se concentrer sur les statues les plus accessibles depuis les gares principales. En revanche, les touristes d’Europe, d’Amérique et d’Océanie ont tendance à se rendre sur plusieurs sites au cours de leur voyage.

(Photo de titre : Jiji)