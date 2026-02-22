En visite à Nagasaki, une destination incontournable en 2026 selon le New York Times

Les endroits à visiter à tout prix !
En visite à Nagasaki, une destination incontournable en 2026 selon le New York TimesTourisme
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
La mémoire éternelle de la bombe atomique
Nagasaki a été élue comme l’une des « 52 destinations de l’année 2026 » du New York Times. Le journal américain fait remarquer que « contrairement à Hiroshima qui a été oblitérée, le centre urbain de Nagasaki a été épargné quand la seconde bombe atomique américaine a raté sa cible « et rajoute comment « dans un monde où la menace de prolifération nucléaire ne fait que s’aggraver, les visiteurs gagneraient à visiter ce lieu ».
Il est impossible de visiter Nagasaki sans affronter la tragédie du 9 août 1945. Le Musée de la bombe atomique de Nagasaki recrée la tranquillité et le quotidien de la ville avant le bombardement pour ensuite montrer les ravages qui ont suivi. Les textes explicatifs sont disponibles en 11 langues, dont le français.
Le site Internet de la municipalité de Nagasaki propose des parcours pour découvrir les vestiges du bombardement atomique, un témoignage silencieux de la tragédie.
Des friandises régionales
Maruyama, au cœur de Nagasaki, a longtemps été l’un des principaux quartiers de divertissement du Japon, comparable au quartier des plaisirs de Yoshiwara, à Edo (l’actuelle Tokyo) et celui de Shimabara, à Kyoto. Le grand camphrier du temple Daitoku-ji, sur la colline surplombant le quartier, est réputé pour être le plus grand arbre de Nagasaki. Âgé de plus de 800 ans, la circonférence de ses racines est supérieure à 23 mètres. Ses branches sont tellement vigoureuses, malgré son âge, qu’on les croirait capables d’écraser les structures aux alentours.
Quand on parle de Nagasaki, beaucoup de gens pensent immédiatement au castella, un gâteau qui symbolise la culture venue d’Europe au début des échanges avec le Japon. L’article du New York Times fait référence à Fukusaya, une pâtisserie à quelques minutes de marche du grand camphrier du Daitoku-ji. Établie en 1624, elle revendique plus de quatre siècles d’histoire. Avec sa texture moelleuse et onctueuse et sa saveur délicate, le castella à la saveur délicate allie les goûts japonais aux goûts occidentaux.
Et quoi de mieux que de goûter au célèbre « milkshake » de Nagasaki lors d’une petite pause après avoir trop marché ! Cette spécialité est plus proche d’un dessert glacé que d’un lait frappé. Le New York Times parle de celle du café Fujio, mais c’est Tsuruchan, le tout premier café de l’île de Kyûshû, qui l’a lancée. C’est en ajoutant de la glace pilée au lait frappé qu’ils ont créé cette gourmandise si rafraîchissante par les chaleurs torrides de l’été. Beaucoup les ont imités et on la retrouve maintenant un peu partout au Japon sous le nom de « milkshake à la cuillère ». La recette de base consiste de lait condensé, d’œufs, et de lait, mais chaque établissement crée sa propre variante en ajustant les quantités. Faire le tour des cafés à la découverte de toutes les variétés n’est pas désagréable.
Dans la préfecture de Nagasaki se trouve des lieux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Les emplacements sont assez éparpillés mais il existe un endroit à Nagasaki même où il est possible d’en admirer deux.
Glover Garden (l’ancienne résidence Glover), qui fait partie de l’ensemble désigné comme « Sites de la révolution industrielle Meiji », et, à seulement 150 mètres de distance, l’église d’Ôura, qui appartient à l’ensemble des « Sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki ».
Pour visiter la ville, le meilleur moyen est de prendre le tramway. Les tickets sont au prix unique de 150 yens, et un forfait journalier de 600 yens permet des voyages illimités et donne la possibilité d’embarquer et de débarquer librement.
Le New York Times publie sa liste annuelle d’endroits à visiter à travers le monde depuis 2005. Les villes de Morioka et Fukuoka étaient inclues dans la liste de 2024, et Toyama et Osaka dans celle de 2025.
Données utilisées
- Commentaires du maire de Nagasaki sur la sélection dans les 52 endroits à visiter en 2026 (en japonais) de la ville de Nagasaki
- Aperçu du Musée de la bombe atomique de Nagasaki des vestiges de la bombe atomique (en japonais) de la ville de Nagasaki
- Infos sur les milkshakes à la cuillère (en japonais) de l’Office de tourisme de Nagasaki.
- Infos sur les milkshakes de Nagasaki (en anglais) du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche
(Photo de titre : la statue de la paix, au Parc de la paix de Nagasaki. Jiji)
tourisme Nagasaki christianisme bombe atomique Seconde Guerre mondiale