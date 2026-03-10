Enquête : pourquoi les élèves japonais utilisent-ils l’IA générative ?

Japan Data

Une enquête menée au Japon auprès d’élèves de collège et de lycée montre que l’intelligence artificielle générative fait désormais partie de leur quotidien, que ce soit pour les devoirs, les loisirs ou même comme partenaire de conversation.

Une fille sur deux utilise l’IA pour converser

Un sondage réalisé en janvier 2026 auprès de 1 200 collégiens et lycéens à travers le pays par Kankô Gakuseifuku, spécialisé dans la fabrication d’uniformes scolaires, révèle que près de 80 % d’entre eux déclarent utiliser « fréquemment » ou « occasionnellement » des outils tels que ChatGPT ou Gemini, et que plus de 70 % les utilisent principalement pour vérifier des informations liées à leurs devoirs.

Dans le détail, 46,8 % des filles disent y recourir fréquemment, soit plus de dix points de pourcentage de plus que les garçons, qui représentent 36,0 %.

Les collégiens se montrent toutefois plus enclins que les lycéens à s’en servir à des fins non scolaires, comme pour se divertir ou discuter.

La différence la plus marquée entre filles et garçons concerne l’usage de l’IA comme outil de consultation ou d’échange. Près d’une fille sur deux, soit 49,9 %, affirme l’utiliser pour demander des conseils ou engager une conversation, contre 23,0 % des garçons. Pour certains élèves, l’IA semble ainsi servir d’aide pour organiser leurs idées ou exprimer leurs préoccupations.

Un élève sur cinq s’en remet entièrement à l’IA pour les devoirs

En revanche, aucune différence notable n’apparaît entre niveaux scolaires ou entre sexes concernant l’utilisation de l’IA pour étudier. La motivation la plus fréquemment citée (plus de 60 %) est l’obtention d’aide pour réfléchir ou structurer un raisonnement. Viennent ensuite la relecture et la correction de textes, ainsi que la recherche d’informations. Environ 20 % des répondants reconnaissent toutefois s’en remettre entièrement à l’IA pour fournir des réponses ou effectuer des calculs.

Moins de 10 % des élèves indiquent ne pas utiliser l’IA pour leurs travaux scolaires, soit par choix, soit parce que leur établissement l’interdit. La question de la place à accorder à ces outils continue d’ailleurs de diviser les établissements scolaires.

Données utilisées

Données sur l’utilisation de l’IA générative parmi les collègiens et lycéens (en japonais) par Kankô Gakuseifuku

