Tourisme record : une floraison de visiteurs internationaux au mois de mars

Japan Data

Le mois de mars 2026 a été fructueux au Japon en termes de tourisme. Le nombre de visiteurs internationaux a en effet atteint un record, malgré la baisse notable des touristes venus de Chine et du Moyen-Orient.

Attirés par la saison des cerisiers en fleur

L’Office national du tourisme japonais (JNTO) a annoncé que 3 618 900 visiteurs étrangers étaient venus au mois de mars 2026, une augmentation de 3,5 % par rapport à la même période de l’année précédente. Il s’agit d’un niveau record pour un mois de mars.

La demande pour les visites au Japon pendant la saison des cerisiers en fleur augmente tous les ans durant cette période. Sur les trois premiers mois de l’année, le total cumulé dépasse les 10 millions de visiteurs pour la deuxième année consécutive.

Par pays, les États-Unis ont enregistré une hausse de 9,7 % sur un an, avec 375 900 visiteurs, un record mensuel. L’Indonésie, le Vietnam, le Canada, l’Allemagne ainsi que les pays nordiques ont également atteint des niveaux records pour un mois. Au total, 13 pays et régions ont établi un record pour mars, dont la Corée du Sud (+15,0 %, 795 600 visiteurs) et Taïwan (+24,9 %, 653 300 visiteurs).

En revanche, la Chine a enregistré une forte baisse de 55,9 %, avec 291 600 visiteurs, restant pour le quatrième mois consécutif en dessous du niveau de l’an dernier. Cette diminution s’explique par un climat de retenue vis-à-vis des voyages vers le Japon, apparu après les déclarations de la Première ministre Takaichi Sanae en novembre dernier au sujet d’un éventuel conflit autour de Taïwan. Par ailleurs, le Moyen-Orient a également connu une baisse marquée (-30,6 %), en raison de suspensions et de réductions de vols liées à la dégradation de la situation régionale.

Données utilisées

Rapport préliminaire sur le tourisme au Japon au mois de mars 2026 (en japonais), de l’Office national du tourisme japonais.

(Photo de titre : © Jakub Porzycki via Reuters Connect)