Suzuki Zion, le dernier rempart des Samouraï Blue

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Suzuki Zion, gardien de l’équipe nationale japonaise lors de la Coupe du monde 2026, s’est illustré le 14 juin en réalisant plusieurs arrêts décisifs lors du match nul 2-2 contre les Pays-Bas. Retour sur le parcours du dernier rempart des Samouraï Blue.

Le gardien des Samouraï Blue

Né en 2002 dans l’État du New Jersey d’un père ghanéen et d’une mère japonaise, Suzuki est arrivé au Japon peu après sa naissance. Sa famille s’est installée dans le quartier d’Urawa, à Saitama. Enfant, il assistait régulièrement aux matchs à domicile des Urawa Red Diamonds et passait beaucoup de temps près du terrain d’entraînement du club, nourrissant très tôt le rêve de devenir footballeur professionnel.



Suzuki Zion saluant des supporters durant le match contre les Pays-Bas au stade Dallas de la ville d’Arlington, le 14 juin 2026. (© Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)

À 11 ans, Suzuki rejoint les Urawa Reds Juniors, l’équipe de formation des moins de 12 ans créée en 2013. En 2019, alors qu’il n’a que 16 ans, il signe son premier contrat professionnel avec le club. Malgré son attachement profond aux Urawa Reds, il choisit de tenter l’aventure européenne en 2023 en rejoignant le club belge de K Saint-Trond VV. L’année suivante, il est recruté par Parma Calcio 1913, en Serie A italienne, où sa progression est rapide.

Il devient le gardien numéro un du Japon lors de la Coupe d’Asie des nations de l’AFC 2024 disputée entre janvier et février 2024, s’imposant rapidement comme le choix privilégié du sélectionneur Moriyasu Hajime. En novembre 2025, une blessure contractée lors d’un match contre AC Milan lui vaut une opération pour une fracture de la main gauche, faisant naître des doutes sur sa participation à la Coupe du monde 2026. Trois jours seulement après l’intervention, il entame néanmoins sa rééducation, en se concentrant sur le travail des jambes et les aspects du poste ne sollicitant pas sa main blessée.

De retour dans l’effectif de Parme en mars 2026, il contribue au maintien du club en première division. Lors de son premier match en Coupe du monde, il multiplie ensuite les arrêts de grande classe face aux Pays-Bas, permettant au Japon d’obtenir un match nul 2-2 et un précieux point en phase de groupes.

Suzuki Zion est réputé pour son calme et sa capacité à transformer la pression des grands rendez-vous en source de motivation. Il explique que sa mère lui a appris dès son plus jeune âge à être autonome et à gérer lui-même ses affaires. Depuis le lycée, il a également pris l’habitude de manger un dorayaki ou une autre pâtisserie à base de pâte de haricots rouges (anko) avant chaque rencontre. Ce rituel lui apporte de l’énergie avant le match tout en l’aidant à rester serein.

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(Photo de titre : Suzuki Zion en pleine action lors du match contre les Pays-Bas le 14 juin 2026 au stade Dallas de la ville d’Arlington, au Texas. Jiji)