Quels sont les critères prioritaires des Japonais en recherche de logement à louer ?

Japan Data

Une étude montre que les locataires japonais recherchent de moins en moins des appartements orientés au sud, tandis qu’ils sont de plus en plus nombreux à privilégier les logements ne nécessitant pas de garant.

Des priorités qui ont changé

Lifull, opérateur de la grande plateforme immobilière japonaise Lifull Homes, a analysé les filtres de recherche utilisés sur sa plateforme immobilière au cours de l’année 2025 et les a convertis en points afin d’établir un classement général des critères les plus recherchés.

Comme lors de l’enquête précédente, la condition la plus populaire chez les personnes cherchant un logement locatif reste la présence de toilettes et d’une salle de bain séparées, même si ce critère a perdu 12 points pour atteindre 913 points. La deuxième place revient à la disponibilité d’un parking avec 899 points, un critère particulièrement important dans des régions comme le Tôhoku (nord-est), Hokkaidô (nord) ou Kyûshû / Okinawa (sud-ouest), en dehors des grandes zones métropolitaines.

La méthode de Lifull consistait à sélectionner les vingt critères de recherche les plus populaires dans chacune des 47 préfectures japonaises, puis à attribuer 20 points au premier, 19 au second, jusqu’à 1 point pour le vingtième.

Par rapport à la précédente enquête, le critère « sans garant requis » a gagné 60 points pour atteindre 256. Selon Lifull, il devient de plus en plus difficile pour les locataires de trouver un garant en raison du vieillissement des parents ou de l’absence de proches sur lesquels ils peuvent compter.

Par ailleurs, dans un contexte de hausse des prix et d’augmentation des loyers, la possibilité d’une occupation à deux personnes a également fortement progressé, gagnant 29 points pour atteindre 493, les ménages cherchant ainsi à mieux protéger leurs finances.

À l’inverse, la préférence autrefois très répandue pour les appartements orientés au sud a chuté de 71 points. À l’ère des chaleurs extrêmes, les coûts plus élevés liés à la climatisation semblent avoir rendu ce type de logement moins attractif.

La fonction permettant de réchauffer automatiquement l’eau du bain a elle aussi perdu 48 points par rapport à l’enquête précédente, ce qui pourrait refléter l’augmentation du nombre de personnes préférant prendre une douche afin de gagner du temps.

Données utilisées

Données des critères prioritaires des personnes en recherche de logement locatif en 2026 (en japonais), par Lifull.

(Photo de titre : PhotoAC)