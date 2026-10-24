Kugenuma forever : le classement des lieux les plus agréables de la région de Tokyo

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Kugenuma, une localité côtière de la préfecture de Kanagawa, arrive en tête d’une enquête sur les endroits où les habitants de la région métropolitaine de Tokyo souhaitent le plus continuer à vivre. Le classement est pourtant largement dominé par des quartiers situés dans le centre de la capitale.

À plus d’une heure du centre de Tokyo

Le secteur autour de la gare de Kugenuma, sur la ligne Enoden, dans la préfecture de Kanagawa, occupe la première place d’une enquête visant à déterminer dans quels quartiers les habitants de la région métropolitaine de Tokyo souhaitent le plus continuer à vivre. Classé septième lors de l’édition 2024 consacrée aux quartiers les plus attrayants, ce secteur se trouve à près de 70 minutes de trajet du centre de Tokyo.

Les répondants apprécient notamment son atmosphère accueillante, qui permet aux étrangers et aux personnes venues d’autres régions de s’intégrer facilement. Ils mettent également en avant son environnement naturel, avec leurs « endroits préférés » le long du littoral ainsi que les itinéraires propices à la marche et au jogging. Beaucoup déclarent aussi se sentir attachés à ce quartier.

La deuxième place revient au secteur autour de la gare de Sendagaya, dans l’arrondissement de Shibuya, desservie par la ligne Sôbu. Il gagne neuf places par rapport à la précédente enquête, où il occupait le 11e rang. Les répondants apprécient notamment « l’absence de pression communautaire, qui procure un sentiment de liberté », ainsi que le « grand nombre d’équipements sportifs disponibles ».

À l’exception de Kugenuma, en première position, tous les autres quartiers du top 10 se trouvent dans les 23 arrondissements de Tokyo.

Réalisée entre janvier et février 2026, l’enquête a porté sur environ 250 000 hommes et femmes âgés de 20 ans et plus vivant dans la région métropolitaine de Tokyo. Les participants ont été invités à évaluer leur quartier selon deux critères : son agrément au quotidien et leur envie d’y rester. Il s’agissait de la quatrième édition de cette enquête, lancée en 2021.

Top 10 des quartiers où les Japonais désirent continuer à vivre (Tokyo et les préfectures environnantes)

Gare ou station la plus proche Localisation (préfecture) 1 (7) Kugenuma (Enoshima Electric Railway) Fujisawa (Kanagawa) 2 (11) Sendagaya (ligne Sôbu) Shibuya (Tokyo) 3 (31) Akasaka (ligne Chiyoda) Minato (Tokyo) 4 (43) Hongô-sanchôme (ligne Marunouchi) Bunkyô (Tokyo) 5 (63) Sangûbashi (ligne Odakyû) Shibuya (Tokyo) 6 (177) Setagaya-Daita (ligne Odakyû) Setagaya (Tokyo) 7 (18) Shintomichô (ligne Yûrakuchô) Chûô (Tokyo) 8 (10) Togoshi-kôen (ligne Ôimachi) Shinagawa (Tokyo) 9 (49) Shirokanedai (ligne Namboku) Minato (Tokyo) 10 (15) Ushigome-Kagurazaka (ligne Ôedo) Shinjuku (Tokyo)

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données de Recruit. Le nombre entre parenthèses de la colonne de gauche indique le classement de l’année 2024.

Des quartiers agréables, mais souvent chers

Le principal inconvénient de ces quartiers reste le coût du logement. Une autre partie de l’enquête s’est donc intéressée aux secteurs où les habitants souhaitent continuer à vivre tout en bénéficiant de loyers relativement abordables.

Dans le centre de Tokyo, pour les appartements d’au moins deux pièces dont le loyer ne dépasse pas 160 000 yens par mois (900 euros), trois quartiers bien classés se situent sur la ligne Ikegami de la compagnie Tôkyû : Ontakesan arrive en première position, Kugahara en deuxième et Chidorichô en cinquième. Plus largement, la plupart des quartiers retenus pour leur qualité de vie se concentrent dans les arrondissements d’Ôta et de Nerima.

Top 10 des quartiers aux loyers abordables du centre de Tokyo (au moins deux pièces)

Gare ou station la plus proche Arrondissement 1 Ontakesan (ligne Tôkyû Ikegami) Ôta 2 Kugahara (ligne Tôkyû Ikegami) Ôta 3 Shakujii-kôen (ligne Seibu Ikebukuro) Nerima 4 Shimo-Maruko (ligne Tôkyû Tamagawa) Ôta 5 Chidorichô (ligne Tôkyû Ikegami) Ôta 6 Unoki (ligne Tôkyû Tamagawa) Ôta 7 Hikarigaoka (ligne Toei Ôedo) Nerima 8 Toshimaen (ligne Seibu Toshima) Nerima 9 Senkawa (ligne Yûrakuchô) Toshima 9 Chitose-karasuyama (ligne Keiô) Setagaya 9 Kotake-mukaihara (ligne Yûrakuchô) Nerima

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données de Recruit concernant les appartements d’au moins deux pièces dont le loyer est inférieur à 160 000 yens.

Yokohama se distingue aussi par sa gastronomie

Pour cette édition, les organisateurs ont ajouté une nouvelle rubrique consacrée aux quartiers où l’on trouve les meilleurs plats, afin d’évaluer l’attrait des rues commerçantes et de la culture culinaire locale.

Deux des trois premières places reviennent à des secteurs desservis par la ligne Minatomirai : Bashamichi se classe premier et Minatomirai troisième. Quatre quartiers du top 10 se trouvent à Yokohama. Un autre secteur situé en dehors du centre de Tokyo figure également dans ce classement : Hon-Kawagoe, desservi par la ligne Seibu Shinjuku dans la préfecture de Saitama, occupe la neuvième place.

Top 10 des quartiers à haute valeur gastronomique (Tokyo et ses préfectures environnantes)

Gare ou station la plus proche Localisation (préfecture) 1 Bashamichi (ligne Minatomirai) Yokohama (Kanagawa) 2 Kichijôji (ligne Chûô) Musashino (Tokyo) 3 Minatomirai (ligne Minatomirai) Yokohama (Kanagawa) 4 Inokashira-kôen (ligne Inokashira) Mitaka (Tokyo) 5 Musashi-Koyama (ligne Tôkyû Meguro) Shinagawa (Tokyo) 6 Hiranumabashi (ligne Sôtetsu) Yokohama (Kanagawa) 7 Togoshi-Ginza (ligne Tôkyû Ikegami) Shinagawa (Tokyo) 8 Togoshi (ligne Toei Asakusa) Shinagawa (Tokyo) 9 Hon-Kawagoe (ligne Seibu Shinjuku) Kawagoe (Saitama) 10 Takashimachô (ligne Blue Line) Yokohama (Kanagawa)

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données de Recruit.

Données utilisées

Données sur les quartiers prisés de la zone métropolitaine de Tokyo (en japonais), de Recruit.

(Photo de titre : la plage de Kugenuma. Pixta)