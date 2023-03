Les récipiendaires du Prix d’honneur de la nation

Japan Data

Le Prix d’honneur de la nation est une récompense décernée par le Premier ministre à des personnes qui se sont illustrées dans des domaines variés comme le sport, la musique ou le cinéma. Le 17 mars 2023, le joueur de tennis en fauteuil roulant Kunieda Shingo va en devenir le dernier récipiendaire en date.

Rendre hommage aux citoyens héroïques

Le Premier ministre Fukuda Takeo a créé le prix d’honneur du peuple en 1977 afin de rendre hommage aux individus jouissant d’une grande estime pour avoir accompli des prouesses qui ont été une source d’inspiration pour la société. Le premier à le recevoir a été le joueur professionnel de baseball Oh Sadaharu après qu’il eut battu le record des coups de circuit réalisés au cours d’une carrière, détenu par le frappeur américain Hank Aaron.

Le 3 mars 2023, le gouvernement a décidé de faire du joueur de tennis en fauteuil roulant Kunieda Shingo le plus récent récipiendaire du prix. Kunieda, qui a réalisé un Golden Slam professionnel en remportant les quatre tournois majeurs du Grand Chelem ainsi que les Jeux paralympiques, est le premier athlète parasportif à recevoir le prix. Au cours de sa brillante carrière, il a cumulé 28 victoires en simple et 22 en double, et remporté 4 médailles d’or paralympiques en simple et en double. Il a pris sa retraite alors qu’il fugurait encore au sommet du classement mondial. (Voir notre article : La légende du tennis-fauteuil Kunieda Shingo annonce sa retraite)

En comptant Kunieda, le Prix d’honneur de la nation a été décerné à 27 personnes, dont 12 à titre posthume. En 2011, par ailleurs, l’équipe féminine nationale de football, surnommée Nadeshiko Japan, a été le premier groupe a recevoir ce prix. Kunieda est le premier récipiendaire sous le gouvernement de Kishida Fumio.

Si l’on classe les récipiendaires individuels par catégories socio-professionnelles, celles des joueurs professionnels de baseball, des acteurs et des compositeurs en comptaient quatre chacune ; celles des lutteurs de sumo, des chanteurs ou des lutteurs deux chacune ; celles des auteurs de manga, des réalisateurs de films, des judoka, des aventuriers, des coureurs de marathon, des joueurs de go, des joueurs de shôgi, des patineurs artistiques un chacune, à quoi vient s’ajouter un joueur de tennis en fauteuil roulant.

Bien que le prix jouisse en règle générale d’une grande considération, il est arrivé en plusieurs occasions que des personnes nominées déclinent cet honneur. C’est le cas notamment du joueur de baseball Fukumoto Yutaka, désigné en 1983 après avoir établi un nouveau record mondial de 939 vols de base au cours d’une carrière, et de la famille de Koseki Yûji après le décès, survenu en 1989, du célèbre compositeur. La légende du baseball Suzuki Ichirô a refusé le prix à deux reprises, en 2001 puis en 2004. La première fois, il a justifié sa décision en disant qu’il se sentait honoré mais que sa carrière n’était pas arrivée à son terme et qu’il avait encore des progrès à faire en tant que joueur.

Ohtani Shôhei, star de la Ligue majeure de baseball, a lui aussi renoncé au prix en 2021, en déclarant qu’il était trop tôt.

1. Oh Sadaharu [joueur de baseball] 5 septembre 1977

A établi un nouveau record de 756 coups de circuit réalisés au cours d’une carrière.

2. Koga Masao [compositeur] 4 août 1978 (à titre posthume)

Performances pour le grand écran.

3. Hasegawa Kazuo [acteur] 19 avril 1984 (à titre posthume)

Performances pour le grand écran.

4. Uemura Naomi [aventurier] 19 avril 1984 (à titre posthume)

Divers exploits, dont l’escalade des plus hautes montagnes des cinq continents. (Article lié : Uemura Naomi : un aventurier hors pair, intemporel, à la conquête des monts et des pôles)

5. Yamashita Yasuhiro [judoka] 9 octobre 1984

Exploits remarquables au cours de sa carrière

6. Kinugasa Sachio [joueur de baseball] 22 juin 1987

A battu le record mondial de 2 130 matchs consécutifs joués détenu par Lou Gehrig.

7. Misora Hibari [chanteuse] 6 juillet 1989 (à titre posthume)

A inspiré la nation à travers ses chants.

8. Chiyonofuji Mitsugu [lutteur de sumô] 29 septembre 1989

A établi des records pour la majorité des victoires de sa carrière.

9. Fujiyama Ichirô [chanteur] 28 mai 1992

A procuré de l’espoir et des encouragements à la société à travers son chant magnifiquement expressif.

10. Hasegawa Machiko [mangaka] 28 juillet 1992 (à titre posthume)

A enrichi et diverti la société de l’après-guerre via sa bande dessinée Sazae-san.

11. Hattori Ryôchi [compositeur] 26 février 1993 (à titre posthume)

A ému et inspiré le public avec ses compositions de musique pop.

12. Atsumi Kiyoshi [acteur] 3 septembre 1996 (à titre posthume)

A diverti et ému le public par l’empathie qui émane de lui dans le rôle du personnage Tora-san de la série cinématographique Otoko wa tsurai yo. (Article lié : « Qu’il est dur d’être un homme » : Tora-san, le Tokyoïte errant)

13. Yoshida Tadashi [compositeur] 7 juillet 1998 (à titre posthume)

a créé des chants émouvants et inspirants porteurs d’une mélodie qui lui est propre.

14. Kurosawa Akira [réalisateur de films] 1er octobre 1998 (à titre posthume)

A apporté sa contribution au cinéma national et international via ses nombreux chefs-d'œuvre. (Article lié : Kurosawa Akira, le maître des maîtres du cinéma : une ode à la justice et à l’amour)

15. Takahashi Naoko [coureuse de marathon] 30 octobre 2000

Est devenue la première athlète japonaise à recevoir une médaille d’or en gagnant le marathon féminin des Jeux olympiques qui se sont tenus à Sydney en 2000.

16. Endô Minoru [compositeur] 23 janvier 2009 (à titre posthume)

A composé d’innombrables chansons populaires émouvantes et inspirantes.

17. Mori Mitsuko [actrice] 1er juillet 2009

A joué plus de 2 000 fois le rôle principal dans la pièce Hôrôki (Journal d’un vagabond).

18. Morishige Hisaya [acteur] 22 décembre 2009 (à titre posthume)

Performances remarquables tout au long de sa carrière.

19. Nadeshiko Japan (équipe féminine nationale de football du Japon) [équipe de football] 18 août 2011

Championne de la Coupe du monde de la FIFA en 2011. (Article lié : Comment les Nadeshiko Japan sont arrivées au sommet)

20. Yoshida Saori [lutteuse] 7 novembre 2012

Luttant dans la catégorie des 55 kg, elle est devenue la première atlhète à remporter 13 championnats du monde consécutifs.

21. Taihô Kôki [lutteur de sumô] 25 février 2013 (à titre posthume)

A dominé le monde du sumo, avec un record (à l’époque) de 32 tournois remportés.

22. Nagashima Shigeo [joueur de baseball et dirigeant] 1er avril 2013

A inspiré la société de l’après-guerre, de concert avec Oh Sadaharu, en tant que superstar des Yomiuri Giants.

23. Matsui Hideki [joueur de baseball] 1er avril 2013

A gagné le prix le plus prestigieux en aidant les New York Yankees à remporter la Série mondiale 2009.

24. Ichô Kaori [lutteuse] 20 octobre 2016

Lutteuse libre dans la catégorie des 58 kg, elle est devenue la première athlète à remporter des médailles d’or individuelles lors de quatre jeux olympiques consécutifs.

25. Habu Yoshiharu [joueur de shôgi] 13 février 2018

Première personne dans l’histoire du shôgi à se qualifier comme détenteur à vie de sept grands prix de shôgi.

26. Iyama Yûta [joueur de go] 13 février 2018

Premier joueur de go à obtenir à deux reprises la totalité des sept grands prix de go.

27. Hanyû Yuzuru [patineur artistique] 2 juillet 2018

Premier patineur artistique en 66 ans à remporter deux fois de suite la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver. (Article lié : Devenir pro : Hanyû Yuzuru réinvente la définition même de « patineur artistique »)

28. Kunieda Shingo [joueur de tennis en fauteuil roulant] 17 mars 2023

Principal joueur de tennis en fauteuil roulant depuis de nombreuses années, il a amélioré l’image de marque des parasports.

(Information disponible à la date du 3 mars 2023)

(Photo de titre : Kunieda Shingo au service lors de la finale du chamionnat du Japon de tennis en fauteuil roulant, le 8 octobre 2022. Jiji)