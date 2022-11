Les sept fleurs des champs symboles de l’automne japonais

Le b.a.-ba du Japon

Nous présentons ici les sept fleurs des champs symbolisant l’automne japonais, vénérées dans les écrits d’autrefois, mais moins connues de nos jours.

Ces fleurs des champs d’automne sont citées par le poète de l’époque de Nara (710-794), Yamanoue no Okura, dans le Man’yôshû, le plus ancien recueil de poèmes japonais actuellement conservé.

Je compte sur mes doigts

Les fleurs épanouies dans un champ d’automne

J’en trouve sept.

Ce sont le lespédèze, les roseaux à plumets, l’arrow-root, l’œillet dianthus, la dentelle d’or, et aussi l’eupatoire et la campanule.

Hagi, le lespédèze

Un arbuste à feuilles caduques de la famille des légumineuses. De la fin de l’été à l’automne, de petites fleurs rouge-violet fleurissent sur de fines branches penchées vers l’avant. L’élégance de son doux balancement dans le vent le fait souvent apparaître dans le Man’yôshû.

Kikyô, la campanule

Une plante herbacée vivace de la famille des Campanulacées largement répandue en Asie de l’Est. Lorsque Yamanoue no Okura cite la fleur asagao (belle-de-jour), il fait en fait référence à la campanule et non au liseron d’aujourd’hui. Cette fleur est souvent utilisée comme emblème par les clans de samouraïs. Le motif kage-kikyô, campanule de l’ombre, est associé à Akechi Mitsuhide, célèbre pour avoir trahi le seigneur Oda Nobunaga.

Kuzu, l’arrow-root

De la famille des légumineuses, ses racines contiennent une fécule qui est utilisée en cuisine et pour la confection des gâteaux. Le kakkontô, une décoction réalisée à partir de racines séchées d’arrow-root mélangées à d’autres plantes médicinales, est connu pour ses propriétés antitussives et antipyrétiques.

Fujibakama, l’eupatoire

L’eupatoire est une plante vivace de la famille des Astéracées qui croît dans les zones humides, près des rivières. Son habitat a diminué en raison du développement urbain, et elle est à présent désignée comme plante proche de l’extinction par le ministère de l’Environnement. Son parfum est apprécié en Chine où elle est utilisée dans des sachets aromatisants.

Ominaeshi, la dentelle d’or ou patrinia

Une plante herbacée de la famille des Caprifoliacées. Omina est un mot du japonais ancien signifiant une femme, particulièrement belle, que cette fleur de dentelle d’or surpasse en beauté. Une variété proche, produisant des fleurs blanches, est appelée otokoeshi, le mot otoko signifiant homme.

Obana, susuki, les roseaux à plumets

De la famille des graminacées, ils sont largement répandus en Asie de l’Est. On les utilise comme ornement dans la tradition du tsukimi, l’admiration de la lune d’automne.

Nadeshiko, l’œillet dianthus

Une plante de la famille des Caryophyllaceae, poussant largement dans l’hémisphère Nord. Durant la moitié de l’époque de Heian (794-1185), Sei Shônagon, dans ses Notes de Chevet, le mentionne comme l’herbe en fleur par excellence, que l’on peut trouver dans la Chine des Tang mais qui n’en est pas moins belle dans le pays du Yamato (ancien nom du Japon). L’expression yamato nadeshiko fait référence à la modestie et à la grâce des femmes japonaises et elle est utilisée comme surnom pour l’équipe nationale de football féminin, Nadeshiko Japan.

(Toutes les photos : Pixta)