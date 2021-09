Le tofu sous toutes ses formes : les recettes faciles d’une experte

Recettes de tofu nature

Certains n’hésitent pas à comparer le tofu à une « toile blanche » à cause de son incroyable capacité à s’harmoniser avec d’autres ingrédients, quels qu’ils soient. La façon la plus simple de le consommer est sous forme de « tofu froid », ou hiyayakko. Pour le réussir, il faut laisser le tofu reposer sur un plat pendant que l’on prépare l’assaisonnement. On pourra ainsi le déguster à température ambiante en savourant pleinement le goût de soja légèrement musqué caractéristique du tofu nature.

Hiyayakko





Le hiyayakko se présente sous la forme de cubes de 3 à 4 centimètres de côté, surmontés par une garniture composée de divers ingrédients. Le plus souvent du gingembre râpé, des fines lamelles de ciboule japonaise et des copeaux de bonite séchée (katsuobushi), relevés avec un peu de sauce de soja (shôyu). Mais ce plat si facile à préparer et sans aucune cuisson se prête aussi à toutes sortes de variantes. Libre à chacun de multiplier les essais pour trouver celles qui lui conviennent !

Hiyayakko sauce mexicaine

Hacher menu un peu de tomate, d’oignon rouge, de poivron et de piment. Ajouter du sel, de l’huile d’olive, de l’ail émincé et du jus de citron, ainsi que du poivre noir en grains moulu et de la coriandre hachée, à volonté. Bien mélanger le tout et déposer sur le bloc de tofu. Ce plat est tout aussi exquis avec un peu de concombre ou de gingembre japonais (myôga) qui lui donnent une texture et une saveur tout à fait originale

Hiyayakko à la moutarde, au citron et à l’oignon cru

Les petits morceaux d’oignon cru bien croquants font tout le charme de cette recette rafraichissante

Mélanger un peu de moutarde, d’huile d’olive et de jus de citron. Verser le tout sur le cube de tofu, puis couronner avec de l’oignon finement haché. Au besoin, ajouter un peu de sel gemme moulu

Tofu à la mode de Hawaï (Poke)

Cette recette à base de tofu s’inspire du poke, le plat favori des habitants de Hawaï. On peut s’en servir comme d’une salade et la relever avec du wasabi ou du piment rouge.

Couper un bloc de tofu ferme (momen) en cubes de 2 à 3 centimètres de côté. Envelopper dans du papier ménage et laisser reposer ainsi pendant dix minutes pour absorber l’eau en excès. Couper un avocat en petits cubes et un oignon en fines lamelles. Mélanger deux cuillères à café de sauce de soja ou de ponzu (shôyu+vinaigre+jus d’agrume) avec deux cuillères à café d’huile de sésame et une demie cuillère à café de sel. Verser la sauce ainsi obtenue dans un saladier, puis ajouter les cubes de tofu et d’avocat et les lamelles d’oignon. Bien mélanger le tout. Disposer sur un plat et parsemer de graines de sésame ou de morceaux d’algue nori, à votre convenance.

Tofu mariné dans l’huile d’olive

Une excellente façon d’accommoder les restes de tofu. On commence par débarrasser la pâte de soja de son eau, puis on la fait mariner dans de l’huile d’olive, ce qui a pour effet de lui donner une texture et un goût proche de ceux de la feta.

Couper un bloc de tofu ferme (momen) en cubes de 2 centimètres de côté. Envelopper le tout dans du papier ménage et laisser reposer pendant environ une heure pour enlever l’excédent d’eau. Changer le papier si nécessaire, tout en veillant à ne pas presser le tofu pour ne pas l’écraser. Placer les cubes de pâte de soja dans un bocal muni d’un couvercle, en laissant le moins d’espace possible entre eux. Remplir ensuite le bocal avec de l’huile d’olive en veillant à ce que le tofu soit entièrement recouvert. Ajouter une cuillère à café de sel, puis des plantes aromatiques, piments rouges débarrassés de leurs graines, basilic ou romarin, à votre convenance. Fermer soigneusement le bocal. Agiter le bocal en le retournant pour bien répartir le sel. Mettre le bocal au réfrigérateur pendant au moins deux jours. À déguster dans les cinq jours qui suivent.

Salade caprese au tofu mariné à l’huile d’olive

Le hors-d’œuvre idéal !

Disposer des cubes de tofu mariné à l’huile d’olive sur un plat avec des tomates cerise coupées en deux et des feuilles de basilic frais. Assaisonner le tout avec de l’huile dans laquelle le tofu a mariné et saupoudrer de poivre en grains moulu.

Le tofu mariné dans de l’huile d’olive se consomme de toutes sortes de façons. Par exemple écrasé en tant que garniture de sandwich ou mélangé à une salade de pommes de terre.