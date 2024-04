Les cris des animaux en japonais

Améliorez votre japonais !

En japonais, les chats font nyâ ou nyan nyan et les chiens wan wan. Les onomatopées permettant de rendre les cris d’animaux diffèrent selon les langues. Voyons quelques exemples en japonais.

Voir d’un nouvel oeil

En voyageant dans un pays étranger, on constate que même les animaux parlent une langue différente : les chats font meow en anglais, « miaou » en français, mais nyâ ou nyan en japonais. Les chiens eux font wan wan au Japon, mais « ouaf ouaf » en France et woof dans les pays anglo-saxons. Comme le montrent ces exemples, les onomatopées pour les cris d’animaux diffèrent d’une langue à l’autre. Les apprendre n’est pas si crucial, mais il est amusant de les comparer pour les observer d’un nouvel œil.

Dans les fermes japonaises, les cochons font bû bû, quand les vaches meuglent un mô. Dans les étangs, on entend les grenouilles faire kero kero et les renards jappent leur kon kon dans les bois. Sur les branches (ou dans les locaux poubelle), les corbeaux font kâ kâ, quand les hiboux hululent hô hô dans la nuit. Les singes bavardent en émettant des uki uki, les lions rugissent leur gaô et les éléphants barrissent leur paôn, ce qui est sans doute mon onomatopée japonaise préférée.

Comme partout, ces onomatopées sont apprises dès l’enfance. Elles figurent dans les livres d’images, on les entend dans les émissions pour enfants et on peut les lire dans les bandes dessinées. Parfois, les onomatopées sont même utilisées pour désigner les animaux eux-mêmes : un parent pourra ainsi montrer à son jeune enfant un wan wan (chien) en train de gambader dans le parc, ou raconter ce que fait le nyan-chan (chat) de la maison — ici, on a accolé à l’onomatopée le suffixe affectueux chan (variante du célèbre san, comme dans l’appellation Tanaka-san usitée pour désigner monsieur Tanaka).

Des termes accrocheurs

Les publicistes hésitent rarement à utiliser le potentiel de ces onomatopées dans leurs phrases d’accroche, les animaux sont si mignons. C’est particulièrement vrai pour les chats et les chiens, car nyan vient souvent remplacer le terme nan qui signifie « quoi » en japonais et grâce à un jeu de mot bilingue, wan permet de rendre le one anglais et donc d’être utilisé pour dire « un ». On retrouve parfois les onomatopées dans les noms de mascottes qui sont si prisées au Japon. Ainsi la mascotte de Hikone est un chat qui a pour nom Hikonyan. Chez les Pokémon également, elles figurent en bonne place. Citons l’exemple du personnage félin appelé Nyâsu (connu en anglais sous le nom de Meowth et rendu en français par Miaouss). Dans l’émission pour enfants de la chaîne éducative, le personnage appelé Wanwan est donc un chien ayant forme humaine.

En japonais, on va dire que les animaux « crient » et on utilise alors le verbe naku. Mais d’autres verbes existent, hoeru signifie aboyer, saezuru se traduit par gazouiller et inanaku veut dire hennir.

Le tableau ci-dessous donne les onomatopées les plus couramment utilisées en japonais, mais il faut garder à l’esprit qu’il existe souvent de petites variations mineures, on a vu que pour les chats on pouvait dire nyan ou nyâ, kero kero ou gero gero pour les grenouilles. Les onomatopées s’écrivent soit en hiragana soit en katakana.

Chat Nyâ Chien Wan wan Cheval Hihîn Vache Mô mô Mouton / chèvre Mê Souris Chû chû Renard Kon kon Loup Uôn Grenouille Kero kero Serpent Shû Singe Uki uki Lion Gaô Éléphant Paôn Coq Kokekokkô Poussin Piyo piyo Canard Gâ gâ Petit oiseau Chun chun Pigeon Poppô Corbeau Kâ kâ Coucou Kakkô Hibou Hô hô Uguisu (fauvette) Hôhokekyo

(Photo de titre : Pixta)