L’élaboration de la première constitution du Japon : droits du peuple et inspirations occidentales

Le très conservateur Iwakura Tomomi, alors ministre de la droite, dédaigne cette suggestion et Itô se rallie à lui. Ensemble, ils approchent Kuroda Kiyotaka qui dirige le Bureau de colonisation de Hokkaidô. Comme Kuroda est dans une situation délicate car les partisans des droits du peuple lui reprochent d’avoir tenté de vendre les biens et les projets du bureau pour un montant symbolique à Godai Tomoatsu, originaire comme lui de l’ancienne province de Satsuma (préfecture de Kagoshima), Itô arrive à convaincre Kuroda de rejoindre leur coalition en arguant que Ôkuma travaille de concert avec le mouvement des droits du peuple pour saper sa carrière.

En mars 1881, dans un avis écrit au ministre de la Gauche, le prince Arisugawa, Ôkuma prône l’élaboration et la promulgation d’une constitution avant la fin de l’année 1882. Pour lui, le Japon doit se doter d’une assemblée nationale et devenir une démocratie parlementaire de type britannique.

Après la mort de Ôkubo, assassiné par des samouraïs mécontents en 1878, Ôkuma Shigenobu de la province de Bizen (préfecture de Saga) et Itô Hirobumi de Chôshû s’affirment comme les nouveaux maîtres de l’échiquier politique. Ôkuma se sent proche du mouvement en faveur des droits du peuple, il prône l’instauration rapide d’une assemblée nationale.

Sous le système Dajôkan, c’est le ministre de l’intérieur Ôkubo Toshimichi qui tient les rênes et dirige le Japon. Stupéfait par la montée du Mouvement des droits du peuple, Ôkubo propose à Itagaki et Kido Takayoshi de venir négocier avec lui à Osaka. Kido est une figure politique majeure de l’ancienne province de Chôshû (préfecture de Yamaguchi), il avait démissionné en protestation contre l’expédition punitive à Taïwan.

Le gouvernement s’empare du pouvoir en 1871, les domaines féodaux sont alors abolis pour être remplacés par des préfectures . Le Dajôkan est divisé en trois conseils avec des ministères et des administrations rattachées. C’est le Conseil central qui détient le pouvoir suprême (l’équivalent de l’actuel cabinet). Le Grand ministre (dajô daijin) est à la tête de cet organe, il est épaulé par les ministres de Gauche, de Droite et de grands conseillers. Le Conseil de Gauche est un organe consultatif ayant pour fonction d’aider à l’élaboration des textes législatifs, ses membres sont nommés par le gouvernement. Le Conseil central le consulte pour obtenir des avis d’experts lors de la préparation d’importants textes de lois. Enfin, les ministres, vice-ministres et directeurs administratifs se réunissent au sein du Conseil de Droite pour délibérer et débattre des affaires politiques.

Dans les années 1860, nous sommes peu avant la chute du shogunat Tokugawa. Les travaux menés en Occident, par Nishi Amane notamment, et l’apport d’ouvrages étrangers amorcent puis conditionnent les débats portant sur les constitutions occidentales et sur le gouvernement constitutionnel au Japon. Sakamoto Ryôma propose un plan en huit points. Dans ce texte crucial, il détaille sa vision pour une nouvelle gouvernance post-shogunat, prévoyant la création d’une chambre haute, d’une chambre basse, ainsi qu’une nouvelle constitution.

Le système français versus le régime impérial

Le Mouvement pour la liberté et les droits du peuple connaît alors un pic d’activité sans précédent, afin de mener à bien leur constitution, ils multiplient les propositions qu’ils relayent au public par le biais de la presse.

Or ces projets de constitution n’émanent pas d’instances publiques, ils viennent d’organisations privées telles que la Kôjunsha (dont l’intellectuel Fukuzawa Yukichi fait partie), la Risshisha, ou sont même portés par de simples personnalités comme Ueki Emori ou Chiba Takusaburô.

Influencé par le modèle français, le projet de constitution de Ueki est particulièrement radical. Il prône l’instauration d’un système monocaméral et incorpore le droit à la résistance ou à la révolution au cas où les dirigeants ou le gouvernement sont en faute. La plupart des autres projets de constitution d’initiative privée préfèrent le modèle britannique, sa monarchie constitutionnelle et ses deux organes législatifs.

Entre-temps, le Genrôin a aussi travaillé de son côté au projet officiel. Cette mouture portée par le gouvernement est achevée en 1880, mais elle sera mise de côté car Iwakura, les conservateurs et la cour impériale s’y opposent. À l’époque, le pouvoir est entre les mains des membres du gouvernement qui estiment qu’il est trop tôt pour que le Japon se dote d’une constitution et que le régime impérial direct est plus adapté. Pourtant sur ce point Itô partage les idées de son rival Ôkuma, ils défendent tous deux le modèle de la monarchie constitutionnelle et d’un système bicaméral.

Maintenir le pouvoir de l’empereur : la version allemande

Le gouvernement s’était engagé à instaurer une assemblée nationale avant la fin 1890 et à promulguer une constitution qui servirait de base à l’ensemble du système constitutionnel. Itô se rend en Europe en 1882. Son voyage, qui dure plus d’un an, l’emmène dans de nombreux pays, en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Russie, en France et en Italie. Il rencontre et converse avec des universitaires comme Rudolf von Gneist, Albert Mosse ou Lorenz von Stein, il s’entretient également avec le dirigeant allemand Otto von Bismarck et Lord Granville, homme d’État britannique .

Il comprend alors qu’une constitution de type prusso-allemande garantissant un pouvoir impérial fort conviendrait mieux au Japon.

À son retour au Japon en 1884, Itô crée le Bureau d’enquête sur les institutions. Cet organisme a pour mission d’étudier et de former les textes législatifs ainsi que les organes politiques nécessaires à l’établissement d’un gouvernement constitutionnel. Itô en prend la tête et s’entoure de collaborateurs comme Inoue Kowashi, Itô Miyoji et Kaneko Kentarô. Ils travaillent ensemble à la question de la nomination des fonctionnaires, de l’organisation du système administratif régional et du cabinet, ainsi qu’au problème de la loi sur la pairie.

Cette dernière loi permet de modifier les conditions d’accès à la pairie. Anciennement réservée aux daimyô (seigneurs) et aux kuge (aristocratie de cour), peuvent maintenant y prétendre les hauts fonctionnaires du gouvernement ou toute personne ayant contribué à la Restauration de Meiji. Itô est en train de jeter les bases à la constitution d’une Chambre des pairs à côté de la Chambre des représentants qui serait elle, élue par le peuple.