Le roi de la papeterie japonaise présente le top 5 des meilleurs articles

Je vais discuter du sujet qui me tient le plus à cœur : l’évolution des produits de bureau et d’écriture japonais. Il existe des centaines de fabricants d’articles de papeterie au Japon. La plupart d’entre eux lancent plusieurs nouveaux produits chaque année, et il n’est pas rare que les grands détaillants aient plus de 10 000 articles en stock à la fois. L’éventail éblouissant de fournitures de bureau et d’écriture exposés dans ces magasins en fait un paradis pour les amateurs du genre. Lors de l’ISOT, le Salon international de la papeterie et des produits de bureau de Tokyo, qui s’est tenu au Tokyo Big Sight durant l’été 2018, plus de 300 fabricants ont installé des stands pour présenter leurs dernières offres à un marché en pleine expansion. Voici ma sélection personnelle de cinq articles qui valent le détour, et qui témoignent de la vitesse et l’ampleur exceptionnelles de l’évolution du marché japonais de la papeterie.

D’un point de vue fonctionnel, on pourrait dire que la plupart des articles de papeterie sont des produits « matures » qui atteignent déjà leurs objectifs respectifs. Cela n’a pas empêché un grand nombre de sociétés japonaises de poursuivre des efforts colossaux en recherche et développement sur ce marché afin de créer une sorte d’« écosystème sophistiqué ». Ainsi, les stylos à bille japonais sont bien en avance sur le peloton mondial en terme de qualité. Si l’Europe produit de superbes produits haut de gamme, les grands fabricants japonais dépensent quant à eux beaucoup d’argent pour développer une technologie de pointe, qu’ils appliquent aux articles de grande consommation à bas prix destinés au grand public. Les stylos Jetstream et Frixion en sont des exemples connus.

Jetstream a été le pionnier des stylos à base d’huile à faible viscosité, offrant une nouvelle expérience d’écriture fluide qui a bouleversé l’image du stylo à bille traditionnel et a entraîné une concurrence féroce dans l’industrie. Les stylos Frixion sont quant à eux équipés d’une gomme en caoutchouc qui peut effacer l’encre (jusqu’à présent indélébile) du stylo. Jetstream et Frixion ne sont que deux exemples parmi tant d’autres...

Le Sarasa MarkOn, de la société Zebra, est un stylo à bille dont l’encre ne se dissout pas et ne salit pas, et ce même si vous superposez immédiatement un trait de surligneur fluorescent. Votre texte en surbrillance reste ainsi clair et lisible. Pour résoudre le problème dans l’autre sens, le surligneur Mojini Line est livré avec une encre spéciale qui peut être utilisée sur un texte de stylo à bille ordinaire avec le même résultat sans bavure. Il contient des ions qui empêchent l’encre de se dissoudre.

Il n’est pas rare que les fabricants japonais aient un siècle ou plus d’histoire derrière eux, et beaucoup ont mis à profit leur longue expérience. Bien qu’il n’y ait rien de fondamentalement mauvais dans les instruments d’écriture traditionnels, les consommateurs japonais, on le sait, ont tendance à être particulièrement intolérants vis-à-vis des tâches et des imperfections. Le résultat a été un développement ininterrompu de produits pour répondre à la demande des clients les plus exigeants. Et ils sont nombreux !

Ce ne sont pas seulement les efforts de développement des grandes entreprises qui entraînent la diversité des produits de papeterie japonaise. Les petits fabricants sont aussi de la partie, avec leurs propres objectifs. Le stylo à bille bicolore est un article original et hors-norme, présenté pour la première fois à l’ISOT 2018. C’est l’idée d’un ancien employé technique d’un grand fabricant de papeterie, appelé Kawasaki Masayuki. Après sa retraite, il a créé sa propre startup, V. Spark, pour pouvoir fabriquer le produit de ses rêves.

Les stylos de la série Twinkle Star de Kawasaki ont deux pointes parallèles, permettant à l’écrivain de changer de couleur avec un simple demi-tour de stylo. La partie la plus difficile pour le concepteur a été de travailler avec un stylo à encre très liquide. Les stylos à bille roulante sont populaires en Europe pour leur écriture plus proche des stylos plume, mais leur conception est relativement complexe en raison de leur encre semblable à de l’eau. Les deux couleurs différentes doivent également être scellées et séparées. Kawasaki a conçu un corps de stylo contenant deux cylindres en forme de tube à essai, un noir, un rouge. Le design est une première mondiale, qu’il a travaillé dix longues années durant avant de le commercialiser.