[Haïku] L’Archipel foudroyé

Voyage à travers le haïku japonais

Dans ce haïku grandiose, Buson nous donne à voir le Japon comme vu du ciel, illuminé par la vive clarté d’un éclair zébrant la nuit.

稲づまや浪もてゆへる秋津しま 蕪村 Inazuma ya / nami mote yueru / Akitsushima Un éclair !

Cernées d’écume,

les terres d’Akitsushima (Poème écrit par Yosa Buson en 1768), traduction par Chloé Viatte

La vive lueur de la foudre zèbre la nuit et le tonnerre gronde, Yosa Buson nous donne à voir la puissance de la nature. Ce haïku vif, surprenant et majestueux à la fois est tout entier construit sur l’image de la foudre qui s’abat. Ici, Akitsushima est un nom poétique servant à désigner l’île de Honshû, le berceau du Japon aussi surnommée, « île des Libellules » du fait de sa forme. Il fait nuit, la foudre révèle en un éclair l’archipel japonais entouré d’écume.

Le poème de Buson s’appuie sur un waka tiré de l’anthologie Kokin wakashû : Watatsumi no / kazashi ni saseru / shirotae no / nami mote yueru / Awajishimayama (Le mont de Awajishima / entouré / de blanche écume / L’auguste tête du dieu de la mer / ornée de parures). Buson remplace l’île d’Awaji par Akitsushima et désigne métaphoriquement le Japon dans son entier. Dans ce haïku grandiose, l’éclair semble faire apparaître tout d’un coup l’archipel japonais, comme vu du ciel. Buson qui n’avait pas son pareil pour dépeindre des paysages nous offre ici un poème ciselé.

Le nom de « Akitsushima » permet également de faire référence à la cosmogonie du Japon, quand jadis les dinvinités Izanami et Izanagi vinrent plonger leur précieuse lance céleste et remuer l’océan écumant pour créer les îles japonaises.

Par ailleurs, le haïku fait penser à un waka du Man’yôshû, la plus ancienne anthologie de poésie du Japon : Kunihara wa / keburi tachitatsu / unahara wa / kamame tachitatsu / umashi kuni zo / Akizushima / Yamato no kuni wa (Au-dessus de la plaine terrestre / une fumée s’élève et monte. / Au-dessus de la plaine marine, / des mouettes s’élèvent et montent. / Fameux pays / de Akitsushima, / Terres de Yamato).

En japonais éclair se dit inazuma, où ina-ine signifie « riz » et tsuma-zuma « époux ». L’éclair est donc l’« époux du riz ». Jadis, on pensait qu’un coup de foudre pouvait faire croître les récoltes. Ainsi, le haïku de Buson porte même la promesse d’abondantes moissons.

(Photo de titre : Pixta)