« Ever Grill » : la poêle japonaise ultime qui dure des générations

Dix ustensiles de cuisine exceptionnels de Kappabashi

Pour conquérir les clients, notamment les touristes étrangers, Iidaya, le magasin phare des ustensiles de cuisine à Kappabashi (Tokyo), met à son service toute l’essence du savoir-faire japonais. La poêle à frire « Ever Gril » et ses variantes sont nées de cet artisanat.

Cinq années de développement pour une poêle

Toute cuisine est équipée d’au moins une poêle. Les modèles les plus répandus ont une base en aluminium recouverte d’une couche de fluoropolymère. Ce revêtement antiadhésif les rend faciles d’utilisation et de nettoyage. Après quelques années, le revêtement peut se rayer ou se détacher, mais le prix abordable de ces poêles permet de les remplacer facilement.

Cependant, Iida Yûta, sixième génération de propriétaires d’Iidaya, un vaste magasin d’ustensiles de cuisine dans le quartier de Kappabashi, à Tokyo, avait autre chose en tête. Ce dont il rêvait, c’était « une poêle qui pourrait se transmettre de génération en génération et servir pendant plus d’un siècle ». Il voulait créer une poêle en inox intégralement moulée qui serait résistante à la rouille, antiadhésive, et très durable. Tout ceci exigeait une base épaisse de 3 millimètres. Il s’est mis à contacter des fabricants qui pourraient développer un tel produit, mais s’est trouvé confronté à une série de refus, sous prétexte que cela « ne plairait pas au public » et « éliminerait la demande de renouvellement ».



Iida Yûta partage ses réflexions dans sa salle de recherches sur les ustensiles de cuisine. Il n’a pas abandonné sa tentative de trouver un fabricant.

Finalement, un fabricant a bien voulu faire un essai. C’était Fujinos, qui était connu pour avoir développé la première casserole à induction pour 200 volts. Cette entreprise est basée à Tsubame-Sanjô, dans la préfecture de Niigata, une région connue pour la qualité de son travail du métal. Après bien de tâtonnements, ils ont développé un procédé unique au monde créant de très fines indentations qui rayonnent à partir du centre. La conception a pris deux ans et le développement a ensuite duré trois ans avant la mise sur le marché du produit en 2017. Le nom de « Ever Grill » (grill éternel) a été choisi en clin d’œil à l’idée de son utilisation multigénérationnelle.



Une vendeuse tenant une poêle Ever Grill à la main. Une très large gamme de poêles est disponible dans ce rayon.

Les fines indentations en surface empêchent la viande de coller pendant la cuisson. La conduction de chaleur étant lente, les jus ne s’échappent pas, ce qui rend la viande bien saisie à l’extérieur mais juteuse à l’intérieur. La poêle a été présentée à la télévision en 2019 et puis a gagné la récompense du Good Design Award, ce qui en a fait un bestseller qui se vend tellement bien qu’il est souvent en rupture de stocks.

Il existe aussi une version de cette poêle en nitrure de fer. Bien qu’elle soit beaucoup plus lourde et plus chère que la version en inox, elle se vend encore mieux. « Le fer convient bien à l’huile et on obtient un film d’huile plus facilement », dit Iida. Ce sont sans doute les clients qui apprécient les poêles en fonte qui préfèrent ces modèles.



La version en nitrure de fer de la poêle Ever Grill



Les indentations étant créés à la main, seuls quelques exemplaires peuvent être fabriqués par jour.

Le titane pour ceux qui cherchent la légèreté

La poêle Ever Grill ne convient pas aux personnes qui cherchent quelque chose de plus léger. Iida explique : « En Chine, on agite la poêle pendant la cuisson, et c’est donc la légèreté qui est recherchée ». La poêle en titane plébiscitée par les clients venant de Chine ou de Taïwan est elle aussi fabriquée par une entreprise de la région de Tsubame-Sanjô. Avec une base de 1,2 millimètre d’épaisseur et un diamètre de 26 centimètres, elle ne pèse que 560 grammes. Comme une poêle est un ustensile dont on se sert au quotidien, il est judicieux de bien réfléchir à son utilisation avant de faire son choix.



Cette poêle en titane sertie d’un manche en bois est légère comme une plume, et particulièrement adaptée aux sautés.

(Photo de titre : la version en inox de la poêle Ever Grill à gauche, et la version en nitrure de fer à droite. Nippon.com. Toutes les autres photos : © Nomura Kazuyuki)