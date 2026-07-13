Les planches à découper japonaises : en bois ou en résine moderne, la qualité est au rendez-vous

Dix ustensiles de cuisine exceptionnels de Kappabashi

Disponibles en bois traditionnel ou en résine moderne, les planches à découper japonaises sont un incontournable pour tout passionné de gastronomie. Le magasin Iidaya, situé dans le quartier tokyoïte de Kappabashi, à Tokyo, propose des articles qui valent le détour.

Un bois précieux bien japonais

Beaucoup de ménages utilisent des planches à découper bon marché en plastique, mais les cuisiniers professionnels les évitent si possible. Selon Iida Yûta, sixième génération de propriétaires d’Iidaya : « Les surfaces dures peuvent endommager le tranchant des couteaux. Il est donc préférable de se servir de planches en bois. Les professionnels ne jurent que par les planches en hiba d’Aomori. »

Le hiba (thuya du Japon) est un conifère de la famille des cyprès. C’est une espèce endémique du Japon et environ 80 % des arbres enregistrés se trouvent dans la préfecture d’Aomori, au nord-est du pays. Le hiba figure parmi les « trois plus beaux arbres du Japon » avec l’akita sugi (cryptoméria du Japon) de la préfecture d’Akita et le kiso hinoki (cyprès japonais) de la préfecture de Nagano.



Une forêt de hiba, dans la préfecture d’Aomori (Pixta)

Recherché pour son bois à grains fins, sa durabilité, et la présence du hinokitiol, un agent anti-bactérien, cet arbre met environ 200 ans pour arriver à maturité. Iida peut recommander sans hésitation les planches à découper en hiba aux clients qui sont préoccupés par la moisissure. Mis à part le côté hygiénique, les planches en hiba ont également une odeur agréable, ce qui ajoute un petit plaisir à la cuisine.



La texture des planches à découper en hiba d’Aomori est particulièrement soyeuse. (© Nomura Kazuyuki)

De plus en plus de visiteurs étrangers viennent à Iidaya pour se procurer des planches à découper en hiba, certains disant même vouloir acheter celle qu’ils ont vu être utilisée dans tel ou tel film japonais.



Iidaya propose une large gamme de planches à découper, allant du bois au bambou et plastique. (© Nomura Kazuyuki)

Plats à découper et sous-plats

On remarque actuellement un engouement pour les planches qui servent à découper directement sur la table à manger tout en faisant office de sous-plats. Ces planches toutes noires en résine mélangée à des fibres de verre sont idéales pour couper de petites quantités. Elles sont appelées « Chop Plate » (plats à découper).



Les Chop Plate sont disponibles en trois tailles. (© Nomura Kazuyuki)

Le Chop Plate a été développé par une entreprise de la ville de Sakai (préfecture d’Osaka), spécialisée dans l’usinage de précision du plastique. Plutôt tournée vers les composants automobiles et l’électroménager, cette entreprise a décidé de tirer profit de son savoir-faire technologique pour se lancer dans le marché des ustensiles de cuisine, qui lui était complètement méconnu.

Au premier abord, le plat semble être en céramique, mais le matériau plastique le rend léger et incassable, et sa surface en relief cache les entailles. Le bord légèrement relevé empêche les liquides de se répandre, et les plats peuvent être utilisés dans un micro-onde et sont nettoyables au lave-vaisselle. À la fois planche et sous-plat, le Chop Plate s’est vendu en plus de 220 000 exemplaires depuis son lancement en 2021. Iida remarque la forte demande venant des visiteurs étrangers, surtout les touristes asiatiques.

Ces deux variantes de la planche à découper représentent des axes différents de la culture culinaire du Japon : la planche à découper traditionnelle, appréciée pour son côté antibactérien et son odeur rafraîchissante, et puis le Chop Plate, une planche en plastique qui incarne la modernité et la technologie. Tous les deux symbolisent parfaitement l’artisanat japonais.

(Photo de titre : planche à découper en hiba d’Aomori et le Chop Plate. © Nomura Kazuyuki)