La quantité désirée pour la cuisine japonaise : distributeurs de sauce soja et mélangeurs à miso

Dix ustensiles de cuisine exceptionnels de Kappabashi

Ces distributeurs et mélangeurs de sauce soja et miso permettent d’obtenir exactement la quantité désirée.

Comment éviter de trop assaisonner

« Je pense que tout commence dans les restaurants de sushi » dit Iida Yûta, sixième génération de propriétaires de Iidaya. Une fois que les gens découvrent les distributeurs de sauce dans les restaurants, ils ont envie de s’en offrir un. « Comme nous avons énormément de clients étrangers, ce n’est pas juste pour la sauce soja. Les gens s’en servent aussi sans doute pour l’huile d’olive ou le vinaigre. »

Le type à bouton-poussoir se vend particulièrement bien. Il distribue le dosage exact, goutte à goutte, et évite donc d’en verser trop. C’est un modèle que l’on voit souvent dans les restaurants au Japon mais il reste rare à l’étranger.



Une seule goutte est distribuée chaque fois qu’on appuie. (© Nomura Kazuyuki)



Iida Yûta montrant comment les distributeurs de sauce soja fonctionnent. Il y en a un choix énorme chez Iidaya. (© Nomura Kazuyuki)

« Quand les clients examinent cette étagère, leur regard s’accroche à ce produit » dit Iida en montrant un modèle qui, au premier abord, ressemble à tous les autres. Mais un affichage tout jaune déclare « Ne coule absolument pas ! ».

Il s’agit d’un produit qui a été développé par un atelier de design du quartier de Shibuya, en partenariat avec Tsugaru Vidro, une entreprise de la préfecture d’Aomori spécialisée en verre traditionnel. L’idée était de créer le plus beau distributeur de sauce soja au monde. Le couvercle et le corps sont en cristal de transparence élevée. Le secret se cache dans la rainure taillée dans le couvercle. Le liquide s’écoule le long de la rainure quand on penche le distributeur mais s’arrête net quand on le remet droit. Ceci élimine tout risque que la sauce coule le long du distributeur ou sur la table en laissant des tâches.



La conception ingénieuse et le savoir-faire traditionnel de ces distributeurs de sauce soja en font un souvenir très apprécié par les touristes. (© Nomura Kazuyuki)

Une soupe au miso toujours réussie

Le miso est un autre condiment japonais qui plaît aux visiteurs étrangers. Il faut une cuillère à soupe de miso pour une part. Iida nous montre le côté pratique des mélangeurs à miso « qui éliminent tout besoin de calculer ».



Le mélangeur permet de prélever la bonne quantité en un seul mouvement. (© Nomura Kazuyuki)

Chaque extrémité de cet ustensile en métal est muni d’un embout rond qui ressemble à un fouet. On plonge la partie arrondie dans le miso, on le fait tourner, et on le retire. Le petit embout donne la bonne quantité pour une part de soupe, et le grand correspond à deux portions. Et cela est très pratique puisqu’on peut ensuite le plonger directement dans la casserole et s’en servir pour touiller le miso. On peut aussi l’utiliser comme un mini fouet pour mélanger une sauce.



Ce mélangeur donne une soupe au miso ayant un goût égal, ni trop salée ni dépourvue de saveur. (Pixta)

Chaque embout est attaché hermétiquement à la tige métallique pour éviter que du liquide s’y introduise. Ce produit est fabriqué par une entreprise de Tsubame-Sanjô (préfecture de Niigata), une région connue pour la qualité de son travail du métal. Iida note que « la majorité des acheteurs viennent d’Asie ».

Une fois qu’ils découvrent la culture culinaire nippone, les touristes étrangers ont hâte d’acheter les ustensiles qui vont avec. Cela suscite ensuite un intérêt plus large pour les technologies qui sous-tendent les produits fabriqués au Japon ainsi que pour le savoir-faire des artisans.

(Photo de titre : des distributeurs de sauce soja et mélangeurs à miso. © Nomura Kazuyuki)