Akiyoshi Toshiko : une Japonaise à la ruée vers le monde du jazz et les plus hautes distinctions mondiales

« J’ai essentiellement joué des trios et quators que j’avais moi-même mis sur pied. Et puis, j’ai eu la chance de partager la scène avec des personnalités, comme le célèbre bassiste Charles Mingus et son groupe. »

Comme l’artiste l’expliquait, une jeune japonaise débarquée au pays du jazz et jouant du bebop avec passion, cela était largement suffisant pour attirer les regards et faire sensation. Ainsi, en plein séjour d’études, la voici propulsée au Newport Jazz Festival ou encore au célebrissime club de jazz Boston Storyville, que des occasions en or pour perfectionner ses compétences. Son diplôme en poche, elle est partie vivre à New York pour une authentique carrière de pianiste de jazz professionnelle.

Le disque Toshiko’s Piano est ainsi sorti aux États-Unis et a conduit Akiyoshi Toshiko à obtenir une bourse d’étude pour le Berklee College of Music, à Boston.

« De pianiste à pianiste, il m’a fait savoir qu’il avait apprécié ma performance, et a par la suite bien voulu me recommander au producteur Norman Granz. Grâce à lui, j’avais donc droit à mon premier enregistrement. »

C’est alors que la grande aventure musicale d’Akiyoshi Toshiko allait connaître un tournant en 1953. Cette année-là, les plus grands musiciens américains de jazz se rendaient au Japon pour participer à l’événement « Jazz at the Philharmonic ». Parmi les légendes présentes se trouvait le pianiste Oscar Peterson.

« Le public n’aimait pas. On m’a mise à l’écart des concerts plusieurs fois à cause de ça. »

La scène japonaise de l’époque faisait la part belle à des styles dansants comme le swing jazz. Quant au jazz moderne comme le bebop, apparu dans les années 1940, il n’était guère implanté sur l’Archipel, qui n’en comprenait pas réellement la structure musicale. Pour Akiyoshi Toshiko néanmoins, la motivation de saisir ces nouveaux genres n’en était que plus grande. Elle n’hésitait pas alors à se rendre dans les cafés jazz, écoutant avec attention chaque mélodie afin de pouvoir les reproduire du mieux possible. Les réactions n’étaient toutefois pas encourageantes, comme elle l’explique.

« Les groupes de musique à Tokyo, ce n’est vraiment pas ce qu’il manquait ! Il y avait peu de musiciens indépendants à l’époque, comparé à la tendance actuelle. Les salles de danse étaient également très nombreuses et généralement distinctes entre les Japonais et les Américains. Il y avait donc de quoi faire pour nous les musiciens, d’autant plus que la majorité avait déjà une bonne expérience des orchestres militaires. Les stars, c’étaient les plus jeunes artistes et ceux plus âgés qui avaient déjà joué dans de grandes villes comme Shanghai. »

Aujourd’hui, s’il n’est pas rare de voir des musiciens japonais partager leurs activités entre Tokyo et New York ou d’autres villes culturelles, cette pratique était quasiment inexistante dans les années 50 et 60. La pianiste de jazz Akiyoshi Toshiko, pourtant, a été l’une des premières artistes à s’expatrier.

La consécration par les plus hautes distinctions du monde du jazz

Vingt ans après sa rencontre avec Oscar Peterson, Akiyoshi Toshiko en 1973 allait connaître un autre tournant dans sa vie d’artiste, en formant avec son mari, le saxophoniste Lew Tabakin, le groupe « Toshiko Akiyoshi – Lew Tabackin Big Band ».

« Lew jouait pour l’émission The Tonight Show, et quand le studio télé a déménagé de New York à Los Angeles, nous avons dû le suivre sur la côte ouest. Si les musiciens de studio étaient nombreux dans cette ville, le genre jazz n’était pas vraiment à l’honneur... Mais il existait un bâtiment du syndicat des musiciens où l’on pouvait y louer une salle de répétition pour 50 cents les trois heures, c’était plutôt rentable non ? Quelques années auparavant, en 1967, j’avais donné mon premier concert solo au Town Hall de New York, et à ce moment-là j’avais écrit cinq morceaux en imaginant pouvoir les jouer pour un big band (grand orchestre d’au moins dix musiciens). Lew le savait et m’a dit plus tard : “On va jouer tes compositions ! Laisse-moi trouver les musiciens pour ça.” Notre big band a finalement vu le jour, mais personne ne s’était dit qu’on allait en faire du sérieux ! C’est en quelque sorte le bouche-à-oreille qui a construit une notoriété et a poussé à nous lancer à fond dans cette entreprise. »

Confiante en ses capacités de créatrice, Akiyoshi Toshiko avait pour principe de ne jouer que les morceaux composés par son groupe. C’est ainsi que le « Toshiko Akiyoshi – Lew Tabackin Big Band » a sorti son premier disque, intitulé Kogun. Ajouté au succès au Japon et un peu plus tard à l’étranger, Kogun a été récompensé par divers prix, et le big band a pu s’inviter dans de nombreuses salles de concerts dans le monde.





Perfectionnant son doigté à travers ses albums et les multiples concerts qu’elle donnait à travers la planète, Akiyoshi Toshiko a atteint la consécration en devenant la première Japonaise à, d’une part, prendre place dans le panthéon du jazz international, l’International Jazz Hall of Fame en 1999, et d’autre part obtenir la plus prestigieuse distinction du jazz, le prix National Endowment for the Arts Jazz Master Award en 2006.

Le dernier album en date est sorti en 2019 : Akiyoshi Toshiko ne semble ne montrer aucun signe de ralentissement malgré ses 91 ans !





(Photo de titre : Akiyoshi Toshiko joue un concert commémoratif en 1979 au Shinjuku Kôsei Nenkin Hall, à Tokyon pour célébrer son obtention du prix du meilleur arrangement et de la première place dans le sondage annuel des lecteurs du prestigieux magazine Down Beat pour son groupe « Toshiko Akiyoshi - Lew Tabackin Big Band ». Photo : Uchiyama Shigeru)