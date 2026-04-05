Sonny Chiba : un acteur d’arts martiaux qui a influencé des stars mondiales

Les grandes figures du Japon

Chiba Shin’ichi, connu dans le monde entier sous le nom de Sonny Chiba, était un acteur d’action et un artiste martial japonais de premier plan. Il s’est fait connaître dans la scène cinématographique japonaise avant de percer à l’international dans des films hollywoodiens comme Kill Bill, et il est resté dévoué à la formation des futures générations de stars japonaises.

Reconnaissance à Hollywood

L’acteur japonais Chiba Shin’ichi, connu internationalement sous le nom de Sonny Chiba, est décédé le 19 août 2021. Sa disparition a été largement relayée par les médias de divertissement, et des nécrologies ont été publiées dans le New York Times, le Los Angeles Times et d’autres grands journaux américains. Ces articles ont souligné son impact profond sur le cinéma occidental, en tant qu’acteur utilisant ses compétences de kareté Kyokushin en full-contact dans des films d’action percutants.

Le American Academy Museum of Motion Pictures a écrit sur son compte X qu’ « il savait allier dureté et profondeur dans ses films ». Le New York Times le cite en ces termes : « Les arts martiaux font partie du drame, c’est une performance… C’est aussi une manière d’exprimer des émotions », montrant une maîtrise des scènes d’action d’une extrême sensibilité.

CNN a approfondi l’analyse en notant que, bien que les comparaisons avec Bruce Lee aient été « inévitables… durant sa carrière, le style de combat distinct de Chiba n’avait rien à voir avec celui de Lee. Chiba attaquait ses ennemis avec frénésie et semblait utiliser plus de force pour porter ses coups, ce qui atténuait le côté chorégraphié de ses combats cinématographiques. »

Chiba Shin’ichi est né Maeda Sadaho, dans la ville de Fukuoka, le 22 janvier 1939. Il s’est fait connaître en Occident grâce au film d’arts martiaux japonais The Street Fighter (1974) et à ses deux suites (la série Satsujinken au Japon). Parmi ses plus grands admirateurs figurent Keanu Reeves, Samuel L. Jackson, Jonathan Nolan et d’autres figures influentes de Hollywood, qui ont salué Chiba de son vivant et après sa mort. En 2015, lors de la promotion de son propre film John Wick au Japon, Reeves a déclaré : « Je peux faire du kung-fu au cinéma, mais Sonny Chiba le faisait vraiment avec passion... »

L’admiration de Tarantino

L’illustre réalisateur Quentin Tarantino était l’un des plus grands admirateurs de Chiba. Après avoir vu le drame historique japonais Shadow Warriors (Kage no Gundan dans sa version originale), Tarantino est non seulement devenu un grand fan de Chiba, mais espérait même un jour travailler avec lui. Son rêve s’est réalisé en 2003 avec son quatrième film, Kill Bill: Volume 1. Le film True Romance (1993), pour lequel Tarantino avait écrit le scénario, rendait également hommage à Chiba.



Tarantino et Chiba ont affiché leur admiration mutuelle lors d’une conférence de presse à Tokyo le 2 août 2007. (© Reuters)

Au début de True Romance, le personnage principal Clarence, interprété par Christian Slater, rencontre une femme nommée Lucy (Anna Thomson) dans un bar et l’invite au cinéma pour un triple programme de Street Fighter avec Sonny Chiba. Lorsque Lucy demande « Qui est Sonny Chiba ? », Clarence répond : « Eh bien, c’est, sans conteste, le meilleur acteur travaillant dans des films d’arts martiaux aujourd’hui. » Dans une scène ultérieure, des affiches des films de Chiba décorent l’appartement de Clarence, montrant l’admiration de Tarantino.

Cependant, The Street Fighter a reçu aux États-Unis une classification X (aujourd’hui NC-17), limitant le visionnage aux plus de 18 ans. C’est le premier film à recevoir ce classement uniquement pour son extrême violence. Cela a freiné son succès grand public, mais a contribué à son statut d'œuvre culte.

Contribution à Kill Bill

Pour Kill Bill, Tarantino a créé un personnage spécialement pour Chiba : Hattori Hanzô (du même nom que le célèbre ninja japonais incarné par Chiba dans la série Shadow Warriors). Dans une interview de 2003, Tarantino expliquait : « Dans cette série, il y a plusieurs suites… À chaque nouvelle série, c’était toujours un Hattori Hanzô différent. L’histoire avançait un peu dans le temps. Hattori Hanzô numéro trois, numéro quatre… Et maintenant, Sonny Chiba joue Hattori Hanzô numéro cent, poursuivant l’aventure de ce personnage. » Une déclaration que les fans de longue date ont appréciée.

Bien que Chiba n’apparaisse que brièvement dans Kill Bill, il est un personnage clé dans le développement de l’histoire. La Mariée, ancienne assassin interprétée par Uma Thurman, se rend à Okinawa pour trouver le célèbre forgeron d’épées, et, à sa demande, il passe un mois à fabriquer l’épée parfaite pour qu’elle puisse vaincre ses ennemis. Avec des dialogues en japonais et en anglais, le personnage de Chiba fait une impression menaçante. Il ne pratique pas d’arts martiaux dans le film, même s’il a contribué de manière importante aux scènes de combat.



Uma Thurman et Sonny Chiba lors de l’avant-première de Kill Bill à Hollywood le 29 septembre 2003. (© Reuters/Fred Prouser FSP)

Lucy Liu (qui joue O-Ren Ishii, une adversaire de la protagoniste) a raconté dans une émission après la sortie américaine du film les conseils de maniement d’épée que Chiba partageait avec elle et ses co-stars Uma Thurman, Vivica A. Fox et Daryl Hannah. « Il nous montrait des mouvements magnifiques, puis nous disait : « À vous maintenant. » Et nous devions tous le faire séparément… puis il nous disait : « C’est presque ça ! ». Ce n’était pas vraiment une critique, plutôt un encouragement… Très japonais, parce que c’était poli. »

Chiba a ensuite participé au film d’action The Fast and the Furious: Tokyo Drift, troisième opus de la série, situé à Tokyo. Il y incarne Kamata, un chef yakuza, sans participer à des scènes d’action.

En 2012, il apparaît dans le film à petit budget Sushi Girl, présenté dans plusieurs festivals mais sans avoir eu un succès particulier aux États-Unis (il n’a pas été commercialisé en DVD). En 2018, il participe au court-métrage australien Shakespeare in Tokyo. Son dernier film a été Bond of Justice: Kizuna, sorti en 2024. Aucun de ces films n’a connu un succès international notable, soulignant l’audience limitée de Chiba aux États-Unis en dehors de son public culte.

Ses aspirations perdurent

Chiba a toujours voulu transmettre son art de l’action. En 1970, il fonde le Japan Action Club afin de former des acteurs d’action et cascadeurs. La star mondiale Sanada Hiroyuki a suivi ses enseignements. Les techniques de maniement de l’épée enseignées à Liu et à d’autres reflètent le même engagement.

Il a transmis son style acrobatique unique à de nombreux élèves, le plus célèbre étant bien évidemment son protégé Sanada. Le drame télévisé Shôgun, produit et interprété par Sanada, sorti en 2024, a rencontré un succès mondial éblouissant. Bien que la majorité des dialogues soit en japonais, Shôgun a réussi à remporter pas moins de 18 Primetime Emmy Awards, ainsi que de nombreux autres prix.



Sanada Hiroyuki reçoit un Emmy Award pour son rôle dans la série Shogun le 15 septembre 2024, à Los Angeles. (© Reuters/Mario Anzuoni)

Sanada a suivi les traces de Chiba et s’est installé à Hollywood, où sa carrière dure maintenant depuis plus de 20 ans. Avec son succès dans Shogun, Sanada a réalisé non seulement ses propres rêves, mais aussi le souhait de longue date de Chiba de voir les combats des samouraïs japonais atteindre le public mondial.

Les médias japonais ont relayé l’hommage de Sanada à Chiba, déclarant : « Poursuivre les aspirations de Chiba, c’est honorer ma dette envers lui et accepter ma responsabilité ». Une deuxième saison de Shogun est désormais en préparation, offrant encore de nombreuses opportunités de voir les démonstrations à l’épée des plus grands artistes martiaux japonais. Ainsi, les ambitions du grand Chiba Shin’ichi continueront de porter leurs fruits.

(Photo de titre : Chiba Shin’ichi à la plage Waikiki, à Hawaii, le 27 octobre 2005. L’acteur d’arts martiaux était à Honolulu afin de recevoir le Maverick Award du festival de cinéma. © Reuters/Lucy Pemoni)