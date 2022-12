Le kanji de l’année 2022 : « ikusa », la guerre et les menaces de conflit ont dominé les esprits

L’année en japonais

L’idéogramme représentant le mieux l’année au Japon, choisi par un vote public lors d’un concours annuel passionnément suivi, a été dévoilé à Kyoto. En 2022, il s’agit de celui du « conflit » (戦, ikusa), en référence évidente à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, mais pas seulement. Les lancements de missiles balistiques par la Corée du Nord tout au long de l’année, dont l’un a même survolé le Japon, sont également l’une des raisons pour avoir laquelle ce caractère a été le plus souvent cité.

Comme tous les ans en décembre, l’idéogramme chinois, ou kanji, symbolisant l’année qui s’achève a été présenté au temple Kiyomizu-dera, à Kyoto. Son supérieur, Mori Seihan (âgé de 82 ans), apparaît sur l’immense plateforme de bois du temple pour calligraphier le caractère gagnant sur une feuille de papier japonais washi de 1,5 mètre de hauteur sur 1,3 mètre de largeur.

Ainsi en 2022, c’est le caractère 戦 qui a été élu, en ayant obtenu 10 804 votes sur un total de 223 768. Il se prononce ikusa ou sen, qui signifie « conflit, bataille », que l’on retrouve dans le mot 戦争 (sensô), le terme le plus usité pour parler de « guerre » dans le langage courant.

Si ce choix est bien entendu directement lié à la situation en Ukraine qui perdure depuis février, certains Japonais ont émis d’autres raisons pour justifier leur sélection, à commencer par la menace nord-coréenne, qui s’est particulièrement intensifiée cette année avec de multiples lancements de missiles balistiques, dont l’un a même survolé l’Archipel le 4 octobre dernier. D’autres personnes ont aussi choisi ce kanji dans le sens d’un « affrontement » dans le monde du sport, que ce soit pendant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin au début de l’année ou pour la Coupe de monde de football au Qatar.

Les votes, qui peuvent s’effectuer par voie postale, directement auprès des librairies ou en ligne, ont placé en deuxième position un caractère opposé au premier. Il s’agit de 安 (an), signifiant « paix », « tranquilité », « stabilité ». Mais on peut également le lire comme « peu cher », « de basse valeur », en référence à la chute du yen face au dollar et à l’euro.

Voici les dix idéogrammes les plus cités dans les votes de l’année 2022

1 戦 (ikusa, sen / tatakau) Guerre, conflit 10 804 votes 2 安 (an / yasui) Tranquilité, paix, valeur basse 10 616 votes 3 楽 (gaku, raku / tanoshii) Plaisir, aisance 7 999 votes 4 高 (kô / takai) Haut, valeur élévée 3 779 votes 5 争 (sô / arasou) Conflit, dispute 3 661 votes 6 命 (mei / inochi) Vie 3 512 votes 7 悲 (hi / kanashii) Tristesse 3 465 votes 8 新 (shin / atarashii) Nouveau 3 070 votes 9 変 (hen / kawaru, kaeru) Changement, étrange 3 026 votes 10 和 (wa / nagomu) Paix, harmonie 2 751 votes

Si la plupart des autres idéogrammes figurant dans les dix premiers sélectionnés peuvent tous être mis en relation avec la guerre en Ukraine, le troisième de la liste, 楽, qui signifie « plaisir », reflète d’un autre côté la joie du retour à la normale après le pic de la crise sanitaire, avec la reprise des voyages et des sorties pour se divertir. Le kanji 新 (en huitième position), qui veut dire « nouveau », fait quant à lui référence aux stars émergentes du baseball, tels le lanceur Sasaki Rôki ou le « roi du home-run » Murakami Munekata.

Les 28 caractères gagnants depuis le début du concours en 1995

(Photo de titre : Mori Seihan écrit 戦, le kanji de l’année 2022, au temple Kiyomizu-dera, à Kyoto, le 12 décembre 2022. Jiji Press)