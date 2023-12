Les mots de l’année 2023

L’année en japonais

Comme tous les ans, le palmarès des dix mots ou expressions qui ont le plus marqué l’année au Japon ainsi que le mot gagnant pour 2023 ont été dévoilés au mois de décembre. L’heureux élu est l’expression are, un slogan utilisé par l’équipe de baseball Hanshin Tigers. Voyons également les dix finalistes et le prix du jury.

Le 1er décembre, la maison d’édition Jiyû Kokumin-sha a annoncé les dix finalistes pour les championnats du mot de l’année 2023, ainsi que le terme gagnant.

C’est l’expression are (アレ, prononcer « aré », et signifiant « cette chose-là ») utilisée par Okada Akinobu, l’entraîneur des Hanshin Tigers pour éviter de mentionner la victoire tant souhaitée de son équipe lors de la Japan Series . C’est également l’acronyme du slogan « Aim, Respect, Empower » (Aspirer, Respecter, Habiliter) utilisé par l’équipe des Hanshin Tigers lors de leur montée vers leur première victoire du tournoi national de baseball depuis 1985, qui est venue en tête.

Dans leurs commentaires sur les dix premiers termes gagnants, plusieurs membres du comité de sélection ont remarqué que 2023 a été une année pendant laquelle le Japon est finalement sorti de la période de pandémie et est entré dans une phase où une plus grande attention a été accordée aux sports (en particulier au baseball, très largement représenté tout au long de l’année). (Voir notre article : La « fin symbolique » de la crise du Covid au Japon : bilan et changements depuis le 8 mai)

La dessinatrice de manga et chroniqueuse Shinsan Nameko (Ikematsu Emi) a noté que la première partie de l’année a été marquée par la popularité fulgurante du voltigeur des St. Louis Cardinals, Lars Nootbar, qui a joué dans l’équipe du Japon lors de sa victoire aux Championnats du monde de baseball World Baseball Classic, et le deuxième trimestre par les exploits de Ohtani Shôhei, batteur et lanceur des Los Angeles Angels, qui a fait sensation en étant sélectionné pour la seconde fois comme MVP (joueur le plus valable) de l’American League et son apparition à la télévision avec son chien. L’athlète de 29 ans vient d’ailleurs de signer avec les Dodgers de Los Angeles le plus gros contrat de l’histoire de ce sport, à savoir 700 000 millions de dollars (650 millions d’euros) pour 10 ans.

Le comédien Patrick Harlan a souligné le fait que le Japon était sorti de son isolement dû à la crise sanitaire et que l’on sentait la volonté croissante de s’ouvrir sur l’extérieur et de se montrer actif en société. Parmi tous les termes nominés cette année, certains étaient particulièrement négatifs comme itadaki joshi (les filles « par ici la monnaie »), faisant référence aux jeunes japonaises subjuguant les hommes mûrs pour leur soutirer de l’argent.

Toutefois, l’essayiste et actrice Muroi Shigeru ainsi que l’artiste de manga Yaku Mitsuru ont tous deux remarqué l’absence d’un mot que beaucoup espéraient voir figurer sur la liste des gagnants : zôzei megane (増税メガネ, le type à lunettes qui augmente les impôts), un surnom méprisant donné au Premier ministre Kishida Fumio par des gens déçus de voir les charges augmenter alors que les salaires restent toujours au même niveau. (Cela a par ailleurs été reflété dans le choix du kanji de l’année. Notre article : Le kanji de l’année 2023 : « zei », les Japonais aux prises avec les taxes)

Le mot gagnant de 2023

Are (アレ). Ce slogan des Hanshin Tigers pour la saison vient de l’entraîneur Okada Akinobu, qui a conduit l’équipe à sa première victoire de la Central League en 18 ans. Les lettres font référence à « Aim, Respect, Empower », un slogan destiné à propulser l’équipe vers la victoire, mais elles forment également le mot japonais are (« cette chose-là ») que l’entraîneur a utilisé pour désigner le championnat de la ligue dans ses discours d’encouragement pour que les joueurs se concentrent sur les tâches à accomplir dans l’immédiat.

Les autres termes finalistes

Atarashii gakkô no leaders / Kubifuri danse (新しい学校のリーダーズ/首振りダンス)

Le groupe de musiciennes Atarashii Gakkô no Leaders (« les dirigeantes de la nouvelle école ») ou « ATARASHII GAKKO ! », quatre jeunes femmes vêtues d’un uniforme scolaire, se déclarent elles-mêmes les « représentantes de la jeunesse japonaise » cette année. Dans leur clip vidéo de 2023, « Otona Blue », les membres du groupe font démonstration d’une danse avec mouvements de déboîtement de la tête et du cou (kubifuri danse) qui leur ont valu une certaine notoriété sur TikTok et les ont lancés vers la célébrité au Japon alors qu’elles avaient déjà fait sensation sur le marché international.

OSO18/ Urban bear (OSO18/アーバンベア)

Un ours brun mâle ayant pour nom de code OSO18 a été responsable de 66 attaques sur du bétail à Hokkaidô de 2019 à juin 2023, date à laquelle il a été tué par balle. L’insaisissable agresseur avait même été difficile à capturer à l’écran pendant la majeure partie de cette période. Entretemps, les apparitions de plus en plus fréquentes de ces animaux dans les zones construites ont conduit à une utilisation croissante du terme « ours urbains ».

Kaeruka genshô (蛙化現象)

Le phénomène de « transformation en grenouille » est une expression provenant d’un article de psychologie, présentant en détail comment une amourette romantique peut se refroidir soudainement au moment même où l’autre se montre intéressé. Il s’agit d’une interprétation inversée de l’heureuse transformation dans le conte « Le Prince Grenouille ». En renversant la signification d’origine, la phrase a trouvé rapidement écho auprès des jeunes pour décrire comment, par exemple, les petites bizarreries de comportement du partenaire peuvent mener à une perte d’attraction instantanée.

Seisei AI (生成AI)

Une succession d’outils pouvant créer, par exemple, du texte et des images en apprenant à partir de modèles a été présentée cette année. Cette « intelligence artificielle générative » a beaucoup fait parler d’elle au Japon, comme partout ailleurs dans le monde.

Chikyû futtôka (地球沸騰化)

Ce terme, signifiant « ébullition mondiale » provient d’un discours d’Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU. Se référant aux prévisions annonçant que juillet 2023 allait battre tous les records de chaleur au niveau mondial, il a déclaré : « L’ère du réchauffement climatique est terminée, place à l’ère de l’ébullition mondiale. »

Pepper-mill performance (ペッパーミル・パフォーマンス)

Lars Nootbaar a enchanté les fans de baseball japonais avec son jeu durant la World Baseball Classic. Ce voltigeur des St. Louis Cardinals, dont la mère est japonaise, a aidé l’équipe des Samurai Japan à obtenir son troisième titre de champion de la WBC, avec sa performance originale de moulin à poivre, devenue le geste incontournable de célébration lorsque les joueurs japonais moulinaient des frappes.

Miru Shô (観る将)

Ce terme associe le verbe « regarder » au premier kanji du mot shôgi (le jeu d’échec japonais) et fait référence aux supporteurs qui, attirés par les exploits du jeune champion Fujii Sôta, aiment regarder les matchs sans jouer nécessairement à ce jeu eux-mêmes.

Yami baito (闇バイト)

Ces « emplois à mi-temps noirs » ont attiré l’attention des autorités et du public après une série de vols et de crimes divers. Les groupes criminels ont fait appel au recrutement sur internet et par les réseaux sociaux, attirant banalement les jeunes par des promesses de travaux à court terme lucratifs qui se sont en fait avérés en relation avec des actions criminelles, comme les vols ou les fraudes.

4 nen buri / Koedashi ôen (4年ぶり/声出し応援)

Après la levée des restrictions dues au Covid-19, de nombreux festivals, spectacles de feux d’artifice et événements annuels ont repris « après 4 ans » de mise en suspens. Les amateurs de sports ont été particulièrement excités lorsque les ligues ont permis aux spectateurs dans les stades de chanter et d’acclamer les joueurs à tue-tête (koedashi ôen).

Prix spécial du jury

I’m wearing pants ! (アイム・ウェアリング・パンツ !)

« J’ai un slip ! » Donnant toujours son même numéro comique à la télévision japonaise, le comédien Tonikaku Akarui Yasumura a présenté sur la scène internationale son sketch « N’ayez pas peur, j’ai un slip ! », dans lequel il prend une pause qui le fait apparaît nu, avant de rire et de déclarer sa phrase fétiche, dans l’émission Britain’s Got Talent presque dix ans après sa première apparition dans les mots de l’année 2015 au Japon.

(Photo de titre : l’entraîneur des Hanshin Tigers, Okada Akinobu annonçant en novembre 2022 le slogan de son équipe pour la saison 2023. Jiji)