Le kanji de l’année 2023 : « zei », les Japonais aux prises avec les taxes

L’année en japonais

L’idéogramme représentant le mieux l’année au Japon, choisi par un vote public lors d’un concours annuel passionnément suivi, a été dévoilé à Kyoto. Pour 2023, il s’agit de 税 (zei, ou mitsugi), qui signifie « taxation ». Voyons également les neuf autres idéogrammes les plus cités et la liste des gagnants depuis 1995.

Comme tous les ans le 12 décembre, l’idéogramme chinois, ou kanji, symbolisant l’année qui s’achève a été présenté au temple Kiyomizu-dera, à Kyoto. Son supérieur, Mori Seihan (âgé de 83 ans), apparaît sur l’immense plateforme de bois du temple pour calligraphier le caractère gagnant sur une feuille de papier japonais washi de 1,5 mètre de hauteur sur 1,3 mètre de largeur.

La concurrence a été rude, mais le kanji élu pour 2023 est finalement 税, qui se prononce zei ou mitsugi, et qui signifie « taxation ». Le terme a effectivement été dans l’esprit de chacun cette année avec l’augmentation constante des prix, la polémique sur la hausse de certains impôts pour financer un programme de renforcement du budget de la défense, ou encore la série de mesures confuses d’allégement des taxations prises par le gouvernement pour réduire le fardeau auquel les contribuables sont confrontés en cette période d’instabilité économique.

Les votes, qui peuvent s’effectuer par voie postale, directement auprès des librairies ou en ligne, ont placé en deuxième position l’idéogramme 暑 (sho, atsui), signifiant « chaleur » et faisant ainsi référence aux températures record atteintes sur l’Archipel cet été et les jours consécutifs de canicule. L’Agence météorologique du Japon rapporte en effet que la saison estivale 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée depuis 1898. Les plus grands écarts par rapport aux normales saisonnières ont été relevés à Hokkaidô et dans la région du Tôhoku (nord-est). (Voir notre article : Été 2023 : les plus fortes chaleurs jamais homologuées au Japon)

Le troisième caractère ayant recueilli le plus de votes est 戦 (ikusa), correspondant à « guerre ». À la guerre en Ukraine qui continue depuis février 2022 s’est ajoutée le conflit entre Israêl et le groupe terroriste du Hamas depuis le début du mois d’octobre.

Voici les dix kanji les plus cités dans les votes de l’année 2023

1. 税 (zei/mitsugi) Taxation 5 976 votes 2. 暑 (sho/atsui) Chaleur 5 571 votes 3. 戦 (ikusa/tatakau) Guerre 5 011 votes 4. 虎 (tora) Tigre 4 674 votes 5. 勝 (shô/katsu) Victoire 4 653 votes 6. 球 (kyû/tama) Balle (en référence au baseball) 3 485 votes 7. 高 (kô/takai) Cher 3 468 votes 8. 変 (hen/kawaru, kaeru) Changement, étrange 2 955 votes 9. 増 (zô/masu) Augmentation, hausse 2 711 votes 10. 楽 (gaku, raku/tanoshii) Plaisir, aisance 2 472 votes

Les 29 caractères gagnants depuis le début du concours en 1995

(Photo de titre : Mori Seihan écrit 税, le kanji de l’année 2023, au temple Kiyomizu-dera, à Kyoto, le 12 décembre 2023. Jiji Press)