Une camarade de classe originale : Créa, une chienne qui stimule les émotions des élèves

Les animaux au travail

Parmi les innombrables animaux domestiques au Japon, certains passent leurs journées paisiblement au foyer. D’autres, par contre, ont des occupations d’une certaine importance, parfois même un véritable travail vis-à-vis de leur propriétaire. Le deuxième épisode de notre série nous emmène dans une école primaire de Tokyo, où une chienne, Créa, accompagne les élèves pendant leurs journées de cours. L’objectif ici est d’utiliser la médiation animale afin de stimuler davantage les émotions des enfants et développer leurs capacités de communication. Ce concept tout à fait original au Japon semble marcher « au poil ».

Le « chien d’école », une idée originale introduite dans une école primaire de Tokyo

« Ouah ! Trop mimi ! »

Quand M. Yoshida, l’instituteur, est arrivé dans la salle de classe avec une chienne, ses élèves en première année de primaire étaient surexcités.

« Du calme ! Si quelqu’un que vous ne connaissez pas venait vers vous pour la première fois en criant, ça vous inquièterait, n’est-ce pas ? Et bien, c’est la même chose avec les chiens. »

La chienne, nommée Créa, a fait le tour de la classe avec M. Yoshida, et s’est couchée sur le sol, toute décontractée.



Créa est arrivée à l’école en octobre 2016

Créa à été introduite au sein de l’école élémentaire St. Margaret’s School, à Tokyo, par le biais de l’association de chiens guides « EyeMate » en 2016.

Le premier chien est arrivé dans cet établissement en 2003. Pour la petite histoire, un élève qui n’arrivait pas à s’habituer à la vie scolaire avait dit : « Ce serait tellement plus sympa s’il y avait un chien à l’école... »

C’est à cette occasion plutôt originale que M. Yoshida s’est mis à réflechir à intégrer le concept de médiation animale dans son propre établissement, de sorte à stimuler les émotions des enfants et à développer davantage leurs capacités de communication.

« Cela a pris beaucoup de temps de décider de la race de chien qui conviendrait le mieux. Au départ, nous avions pensé à un petit chien sans trop de poils, une race naine par exemple, mais pour s’adapter aux enfants de primaire, tous très turbulents et hyperactifs, nous avons finalement pris un Airedale, le plus grand des terriers.



Créa se dirige vers la salle de classe avec M. Yoshida et ses chiots d’un mois et demi.

Des chiots tous les jours à l’école

Le premier chien de l’école était une femelle prénommée Buddie. Elle venait tous les jours pour passer ses journées avec les enfants, et leur a aussi donné des leçons de vie en ayant deux portées.

M. Yoshida explique : « Buddie nous a quitté à l’âge de 12 ans. Par la suite, nous avons eu sa fille, Link, et puis Will qui venait d’un refuge de Fukushima après l’accident nucléaire de 2011. Les deux sont aujourd’hui décédés, et je me rappelle que les cérémonies d’adieu à la chapelle ont fait une forte impression aux enfants. »

En ce moment, deux chiennes viennent à l’école, Créa et Vérona. Cette dernière est la nièce de Buddie.

Créa a eu sa quatrième portée au printemps.



Pendant la récréation, les élèves en dernière année de primaire s’occupent des chiots.

Depuis l’arrivée de Buddie en 2003, tous les enfants ont pu vivre l’arrivée d’une portée au moins une fois pendant leurs six ans à l’école (le primaire dure six ans au Japon). Observer ces naissances permet aux enfants d’apprécier leur propre venue dans ce monde d’une façon toute naturelle.

Les chiots nés à l’école font la connaissance des enfants dès leur troisième jour, et les élèves peuvent les voir grandir de jour en jour.

« Quand les enfants voient que la maman chien nettoie le pipi et le caca de ses petits en les léchant, ils trouvent ça “dégueu”. Alors quand je leur demande si leurs propres parents ont trouvé “dégueu” de changer leurs couches quand ils étaient bébé, ils me répondent d’un air assez nigaud “pas du tout !”. Et leur réaction est la même, quel que soit leur âge. »

Les élèves de première année qui ont rencontré la chienne d’école pour la première fois le jour de notre interview ont eu droit à une autre surprise. Ils ont pu passer du temps avec les neuf chiots de Créa.



Les enfants font la connaissance des bébés chiots de Créa.

Créa, l’air inquiète, tournait en rond autour de ses chiots que les élèves avaient dans leurs bras.

Mais elle n’a pas aboyé une seule fois et ne s’est pas mise en colère.

Parce que ces enfants font partie de son monde, et elle sait qu’elle peut leur faire confiance.



Créa et Vérona (à gauche) dans la cour de l’école.