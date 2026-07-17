Sanada Masayuki, le fin stratège à deux visages que Tokugawa redoutait tant

Exploration de l’histoire japonaise

Tokugawa Ieyasu a eu deux adversaires qu’il ne parvenait pas à vaincre sur le champ de bataille. Il s’agissait de Takeda Shingen et de Sanada Masayuki, aussi surnommé « l’homme à deux visages ». Ce Janus aura été l’un des plus redoutables stratèges de la période Sengoku (XVe-XVIe).

Sanada Masayuki, le fin stratège

Nous sommes en août 1585, Ieyasu envoie ses troupes assiéger le château d’Ueda dans la province de Shinano (à Ueda, dans l’actuelle préfecture de Nagano), où Sanada Masayuki s’est retranché. Le « Dit de Mikawa » (Mikawa Monogatari) raconte que l’armée des Tokugawa compte alors environ 7 000 hommes bien que Sanada n’a avec lui que 200 cavaliers et un peu plus de 1 500 fantassins. En claire infériorité numérique, il semble n’avoir aucune chance de l’emporter.

Voici le schéma résumant le mouvement des troupes lors de la première bataille de Ueda :



① Suite au piège tendu par les hommes de Sanada (père), l’armée Tokugawa marche sur le château de Ueda. ② Les troupes de Sanada (fils) stationnées au château de Toishi attaque les Tokugawa sur leur flanc. ③ Les soldats du château de Ueda se joignent à la bataille. ④ L’armée de Tokugawa bat en retraite. ⑤ Les hommes de Sanada (fils) et les soldats du château de Ueda poursuivent les Tokugawa. ⑥ Les troupes Tokugawa essuient de lourdes pertes.

Toute la tactique de Sanada Masayuki visait à attirer dans un piège (obiki-yoseru) l’armée de Tokugawa. Si l’on suit le « Dit de Mikawa » et les panneaux expliquant la bataille dans la ville de Ueda, voilà comment se serait déroulée le conflit :

Sanada père lance une attaque surprise et fait semblant de battre en retraite en laissant croire qu’il se considère vaincu. Les troupes de Tokugawa se lancent alors à sa poursuite, franchissent la ligne de défense et s’approchent du château de Ueda. C’est alors que Sanada fils, qui se trouve dans le château de Toishi, arrive en renfort et attaque les hommes de Tokugawa sur leur flanc. L’armée Tokugawa a sans doute commis une erreur tactique en négligeant d’incendier la cité, ce qui était pourtant la règle à l’époque.

Quand les soldats sortent les uns après les autres du château de Ueda, les attaquants défaits battent en retraite. C’est la déroute dans les rangs Tokugawa. Les hommes de Sanada père se lancent à leur poursuite. Les guerriers des Tokugawa sont massacrés sans pitié. Certains fuyards se seraient même noyés en tentant de traverser la rivière à la nage.

Le « Dit de Mikawa » recense 300 morts du côté Tokugawa. Mais soulignons que cette chronique a été écrite pour vanter les exploits du clan Tokugawa, il est fort possible que l’ouvrage ne mentionne pas les épisodes qui les montraient à leur désavantage et que les pertes aient été plus importantes. Dans les archives du camp Sanada, Nobuyuki rapporte dans une lettre adressée aux vassaux du clan que « plus de 1 300 hommes (ont été tués) », la vérité se trouve sans doute entre les deux.

On ignore donc le nombre exact de morts au combat mais les pertes du camp Sanada ayant été minimes, sa victoire était indiscutable. Avec cette bataille, Masayuki montre combien il est un fin stratège.

Par la suite, les clans Tokugawa et Sanada s’affronteront encore au château de Maruko (près de Ueda, toujours dans l’actuelle préfecture de Nagano), mais là encore, les Sanada sauront défendre la forteresse. Ces batailles de Ueda et Maruko sont connues sous le nom générique de « première bataille de Ueda ».

Les escarmouches entre les Tokugawa et les Sanada se poursuivent jusqu’en novembre. Ieyasu finit par décider de se retirer complètement de la province de Shinano suite à la défection soudaine de Ishikawa Kazumasa, un de ses plus vaillants hommes forts, son passage à l’ennemi ne pouvant que fragiliser Tokugawa dont il connaissait tous les plans.

Le casus belli de Numata

Mais qui au juste était Sanada Masayuki (1547-1611) ?

Général de Takeda Shingen (auprès duquel il avait été envoyé enfant en otage) et fils de Sanada Yukitaka (1513-74) qui s’était mis au service de Shingen vers 1544-46 et dont il était devenu un proche vers 1561, grâce à l’habileté dont il avait su faire preuve sur les différents champs de bataille. En 1561, la bataille fait d’ailleurs rage à Kawanakajima, elle oppose Shingen à Uesugi Kenshin.



Portrait de Sanada Masayuki (Collections du Musée municipal de Ueda)

À la mort de Shingen en 1573, les Sanada continuent à servir les Takeda et sont sous l’égide de Katsuyori, qui a succédé à Shingen. Mais 1575 marque un tournant décisif car les Takeda subissent une défaite cuisante à Nagashino face aux forces alliées d’Oda Nobunaga et de Tokugawa Ieyasu. Le frère aîné de Masayuki, qui dirigeait alors le clan Sanada, trouve la mort à la bataille de Nagashino. Masayuki, lui succède à la tête du fief et s’installe à l’ouest de Kôzuke, non loin de la forteresse de Ueda alors sous domination Takeda.

Mais la géopolitique de cette région est d’une extrême complexité : l’Est de la province est sous le contrôle des Uesugi d’Echigo, alors que les Hôjô du Kantô ont la main sur le Sud du territoire. Le site stratégique de Numata, se situe dans l’Est de la province de Ueno, sur le territoire des Uesugi. Ce terrain en terrasses est entouré de montagnes. Le château de Numata, perché à 400 mètres d’altitude, était un bastion réputé pour être imprenable.

Ce Numata va devenir une « poudrière » (kayakuko).

Les Takeda avaient conclu une alliance avec le clan Hôjô (coalition Kôsô) mais à l’instar des Hôjô, ils nourrissaient de grandes ambitions pour Numata et voulaient chacun s’emparer de ce site stratégique. C’est dans ce contexte que Sanada Masayuki fait preuve d’une grande réactivité. À l’insu des Hôjô, il tente de se rapprocher des seigneurs de Numata. Les Hôjô protestent auprès de Takeda Katsuyori qui se voit dans l’obligation d’envoyer une missive à Masayuki pour lui ordonner d’être plus mesuré.

Or en septembre 1578, les Hôjô s’emparent de Numata. En juillet 1579, la coalition Kôsô finit par voler en éclats et les Sanada et les Hôjô prennent les armes. Ils se disputent Numata mais Ieyasu entre en scène.

Une réactivité étonnante

Sanada Masayuki se remet à parlementer les seigneurs de Numata et prépare sa riposte. Fin négociateur, il savait toujours rallier ses ennemis à sa cause. En juin 1581, il réussit à reprendre le contrôle de la région.

Or, neuf mois plus tard, le 11 mars 1582, Katsuyori se suicide suite à l’attaque d’Oda Nobunaga et avec lui le clan Takeda s’éteint. Après la disparition de son seigneur, Sanada Masayuki va montrer l’ampleur de son génie militaire.

1582

Juste après la mort de Katsuyori, Sanada offre à Oda Nobunaga un cheval au pelage noir et roux et reconnait Oda comme son seigneur.

Le 2 juin, Nobunaga meurt lors de l’incident du Honno-ji. Sanada change de camp et se rallie aux Uesugi.

Le 9 juillet, il envoie des émissaires aux Hôjô pour leur proposer ses services.

Le 28 septembre, il répond favorablement à la demande de Ieyasu et rejoint les rangs des Tokugawa.

Sanada Masayuki était-il inconstant ? Il cherchait plutôt à se rallier aux plus forts. « Son objectif était de s’assurer la possession des châteaux d’Iwabitsu et de Numata », explique l’historien Hirayama Masaru. Masayuki luttait en fait désespérément pour la survie de son clan.

En l’espace de quelques mois Sanada abandonne les Hôjô, fait volte-face, s’allie à Ieyasu et attaque les Hôjô. Voyant leur position compromise, les Hôjô proposent une trêve à Ieyasu. Le 29 octobre, un pacte est conclu entre les Tokugawa et les Hôjô, mais les conditions sont problématiques.

En effet, les Hôjô demandent à Tokugawa de reconnaître leur mainmise sur la province de Kôzuke ainsi que sur le château de Numata. Ieyasu qui était rusé comme un renard (comme un « tanuki ») accepte la proposition, mais Masayuki qui avait tant fait pour emporter ce château s’insurge.

Peut-être était-il trop accaparé par sa confrontation avec Hideyoshi, son ennemi d’alors, mais Ieyasu ne révèle les conditions du pacte à Masayuki qu’en 1585. Et d’avril à juin 1585, Ieyasu va pousser Masayuki à lui céder Numata.

Masayuki lui oppose une forte résistance. N’avait-il pas pris le contrôle de Numata par ses propres moyens avant même de se rallier à Ieyasu. Jugeant n’avoir aucune raison de plier, les deux parties en restent au statu quo.

Masayuki se rapproche alors immédiatement des Uesugi et se prépare à un inéluctable affrontement. De son côté, Ieyasu rassemble ses troupes en août et les envoie dans la province de Shinano — c’est ainsi que débute la première bataille de Ueda, citée en début d’article.



Extrait de « Assaut du château d’Ueda dans le Shinshû » (Shinshû Ueda-jô no seme), dans cet ouvrage qui aurait été offert par Tokugawa Iesato (un descendant de Ieyasu), on lit comment, après la chute des Takeda, Masayuki s’est rallié à Ieyasu. (Collections des Archives nationales du Japon)

Ieyasu essuie une cuisante défaite qui aura aussi des répercussions sur la cruciale bataille de Sekigahara (1600). Les Tokugawa étaient encore loin d’en avoir fini avec la puissance des Sanada.

Bibliographie

« Trois générations de Sanada » par Hirayama Masaru / PHP Shinsho

« Les grands mystères : la famille Sanada » / PHP Bunko

« Sanada Masayuki » par Kuroda Motoki / Shôgakukan

« Les chefs de clan, ces autres protagonistes de l’époque Sengoku » par Kuroda Motoki / Heibonsha Shinsho

(Photo de titre : sur l’estampe représentant « Le siège du fortin d’Ueda par les Sanada père et fils » on voit un scène de la deuxième bataille de Ueda, en 1600, qui servit de prélude à la bataille de Sekigahara. Sanada Masayuki est au centre de l’image, il est accompagné de son fils Sanada Yukimura Nobushige [à gauche]. La chronique de la famille Sanada intitulée « Ueda Gunki » relate que Yukimura avait également pris part à la première bataille de Ueda, mais les faits ne sont pas avérés. Collections du musée municipal de Ueda.)