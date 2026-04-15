Répertoire de mets à base de « takenoko », les pousses de bambou

À la découverte des ingrédients de la cuisine japonaise

Le takenoko frais est un délice de printemps mais, de nos jours, il est disponible à tout moment de l’année dans des emballages sous-vide. Nous vous proposons une déclinaison gourmande autour des pousses de bambou.

Takenoko gohan

Un plat tout simple qui allie les pousses de bambou au riz cuit dans du bouillon dashi, et garni de kinome (jeunes feuilles de sanshô, une épice japonaise proche du poivre)



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Tosa-ni

Ce râgput provient de l’ancienne province de Tosa (l’actuelle préfecture de Kôchi) où les flocons de bonite katsuobushi sont une spécialité. Ceux-ci sont rajoutés au takenoko mijoté dans un bouillon dashi.



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Wakatake-ni

Ce plat allie deux spécialités printanières, le takenoko qui vient de la montagne et l’algue wakame qui vient de la mer. On peut toutefois le déguster toute l’année en utilisant du takenoko sous vide et du wakame salé.



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Takenoko-kinome-ae

On nappe les takenoko avec un mélange de miso blanc saikyô, ramolli au bouillon dashi, et de feuilles hachées de kinome. La verdure ajoute une note rafraîchissante.



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Chikuzen-ni

Ce plat mijoté regorge de légumes tubéreux tels que le takenoko, le gobô (racine de bardane), le renkon (racine de lotus), ainsi que des morceaux de konnyaku (pâte de konjac) et du poulet.



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Chinjao-rôsu

Cette recette de bœuf aux poivrons vient de Chine mais il fait maintenant part des plats préférés de la cuisine familiale japonaise. Il existe dans le commerce des sauces prêtes à l’emploi qui permettent de préparer facilement ce plat en faisant frire des lamelles de takenoko avec du bœuf et des poivrons.



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