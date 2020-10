Les Cent Contes : les histoires japonaises des terrifiantes créatures « yôkai »

« Les légendes urbaines d’aujourd’hui sont racontées comme si elles s’étaient vraiment passées, mais à l’ère de l’information, si on nous dit que quelque chose est arrivé à tel ou tel endroit, nous pouvons vérifier en ligne ou nous rendre sur place. À l’époque d’Edo, en revanche, la majorité des gens ne quittaient jamais leur lieu de naissance. Si des personnes se rassemblaient et que quelqu’un disait “ceci s’est produit au Tôhoku...”, il n’existait aucun moyen de vérifier, l’impression de réalité s’en trouvait renforcée et les auditeurs prenaient plaisir à faire fonctionner leur imagination. »

Présenté comme la version originelle des recueils de hyaku monogatari, « Cent Contes Provenant de Nombreuses Terres » est un ouvrage en cinq volumes regroupant des histoires provenant d’un vaste territoire allant du Tôhoku au nord-est à Kyûshû au sud-ouest. Un tiers environ de ces histoires concernent des fantômes, dont beaucoup sont d’un naturel jaloux et revanchard. C’est ainsi, par exemple, que le fantôme d’une première épouse morte en couches revient pour affronter sa remplaçante qui lui a jeté un sort et lui arrache la tête. D’autres histoires mettent en scène des monstres bizarres ou des animaux auréolés de mystère tels que serpents, renards, tanuki (chiens viverrins) et chats.

« Plutôt que de proposer des récits solidement construits », explique Yumoto Kôichi, « ils mettaient en scène des rassemblements où circulaient des histoires émaillées de phrases comme “ce conte a été transmis à tel ou tel endroit” et “j’ai entendu cela de la bouche d’Untel ou Untel”, qui accordaient une place prépondérante aux liens personnels avec les récitants. Ce faisant, ils construisaient des histoires basées sur ce que les participants disaient avoir vu ou entendu. Pour attirer les lecteurs, la préface de “Cent Contes Provenant de Nombreuses Terres” revendiquait une authenticité fondée sur une accumulation de détails concernant les protagonistes et la localisation des faits rapportés. »

« On donnait à ces recueils le nom de “Cent Contes”, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils en contenaient exactement cent », dit Yumoto. De même, explique-t-il, qu’une expression comme yaoyorozu (écrit avec les caractères 八百万) signifie littéralement 8 millions mais évoque simplement une énorme quantité, « cent contes » doit être compris comme « un grand nombre de contes ». Parmi les recueils qui, comme le Shokoku hyaku monogatari (« Cent Contes Provenant de Nombreuses Terres », 1677) et le Otogi hyaku monogatari (« Cent Contes Fantastiques », 1706) incluent le chiffre 100 dans leur titre, seul le premier contenait véritablement ce nombre de contes.

Selon Yumoto Kôichi, spécialiste des yôkai (esprits et monstres surnaturels issus du folklore nippon), la tradition culturelle japonaise ininterrompue qui puise son inspiration dans les frissons de terreur remonte à l’époque d’Edo (1603-1868). En ce temps-là, les recueils de hyaku monogatari (« Cent Contes ») jouissaient d’une immense popularité à tous les échelons de la société, que ce soit sous forme de livres ou à l’occasion de rassemblements où l’on échangeait des histoires fantastiques. Ils prennent leur source dans une pratique légendaire, consistant à allumer des bougies et à les éteindre une à une à l’issue de chacun des récits d’une longue suite d’histoires effrayantes. Une fois la dernière chandelle éteinte et les auditeurs plongés dans l’obscurité, quelque chose d’étrange et d’horrible est censé se produire.

Cet été, la pandémie de Covid-19 a contraint le Japon à annuler festivals et feux d’artifice , mais une tradition a survécu, quand bien même sous une forme altérée. Les spectacles de maisons hantées utilisent les frissons de peur comme un moyen de résister à la vague saisonnière de chaleur. À l’automne 2020, toutefois, les maisons hantées n’ont été accessibles qu’à distance et en drive-in , tandis que la diffusion en temps réel des spectacles d’horreur était confinée à Skype et Zoom.

L’envoûtement de Heitarô

La tradition du hyaku monogatari a inspiré des auteurs modernes et contemporains comme Lafcadio Hearn, Mori Ôgai et Kyôgoku Natsuhiko. Elle occupe aussi une place importante dans le « Recueil de l’Esprit d’Inô » (Inô mononoke-roku), récit d’un envoûtement légendaire, survenu dans la ville de Miyoshi, préfecture de Hiroshima, au cours duquel un jeune samouraï reçoit la visite d’une kyrielle de yôkai.

L’histoire raconte que, tout au long du septième mois (selon l’ancien calendrier japonais) de l’année 1749, Inô Heitarô, un jeune homme de 16 ans vivant à Miyoshi, a été harcelé jour et nuit par une pléthore de créatures et de phénomènes étranges, mais qu’il est sorti indemne de cette épreuve. Si l’on en croit le recueil, c’est en éteignant les chandelles l’une après l’autre, conformément au rituel du hyaku monogatari qu’il accomplissait en compagnie d’un ami, que Heitarô a déclenché ce redoutable carnaval d’esprits. On dit qu’il à donné plus tard un récit de ses jeunes années, lorsqu’il s’est rendu à Edo (aujourd’hui Tokyo) pour y travailler dans la résidence qu’y possédait le seigneur de son domaine.

« Cette histoire s’est répandue au delà de son territoire d’origine sous la forme de rouleaux de peintures, d’ouvrages manuscrits et de livres d’images. Comme ils étaient faits à la main, il n’était pas possible de les produire à des centaines d’exemplaires, mais les lecteurs pouvaient les emprunter aux prêteurs de livres, et il est donc probable qu’un grand nombre de gens y ont eu accès. Certains des yôkai représentés sur les rouleaux de peintures étaient très impressionnants tandis que d’autres étaient enfantins ou mignons. »

Dans ce carrousel de yôkai figurait une tête coupée de femme qui marchait à l’envers, utilisant ses cheveux en guise de jambes et riant à gorge déployée, ainsi qu’une tête géante de vieille femme qui pendait du plafond et léchait le visage de Heitarô en train de dormir. Les recherches du spécialiste de l’époque d’Edo Hirata Atsutane témoignent de l’intérêt prodigieux que lui a inspiré cette histoire, qui a également fasciné des écrivains comme Izumi Kyôka au point qu’ils en fassent un motif récurrent de leurs ouvrages.









Effrayants et mignons

Les yôkai sont nés de la peur que la nature et l’obscurité inspiraient aux gens. « Les Japonais de l’époque d’Edo, dit Yumoto Kôichi, avaient des antennes très sensibles à tout ce qui pouvait grouiller dans les ténèbres. Dans les rues de la ville, il n’y avait pratiquement aucune lumière après le crépuscule, si bien que l’obscurité était une présence familière. Des rumeurs qui donnaient le frisson pouvaient surgir dans une communauté ou un quartier, sans nécessairement voyager plus loin. » Il existait des recueils de Nana fushigi, ou « Sept histoires mystérieuses », associés à différents endroits de la ville, tels que Honjo, Kôjimachi et Azabu. À l’époque d’Edo, la peur du surnaturel cohabitait avec une vision des yôkai perçus comme des hôtes mignons et amicaux du voisinage. Le second point de vue se nourrissait des portraits attachants des yôkai que véhiculaient les rouleaux de peintures et les impressions à la planche.

« L’usage très répandu de l’impression à la planche permettant à chacun de les acquérir à bas prix, les images de yôkai sont devenues des objets familiers. À mesure que s’estompait la peur des yôkai, les images avaient de plus en plus tendance à en donner une représentation bon enfant. Suite à la vague de popularité du hyaku monogatari, les yôkai ont fait leur apparition sur les motifs décoratifs des kimonos, les sculptures miniatures netsuke et les cartes et jeux pour enfants.