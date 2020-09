Immersion dans la villa Tokiwa, la mythique demeure des grands noms du manga

Les endroits à visiter à tout prix !

La villa Tokiwa, à Tokyo,est une résidence quasi légendaire, un immeuble d’appartements où certains des plus grands artistes du manga de l’Âge d’Or, tels Tezuka Osamu ou Fujiko Fujio, ont vécu et travaillé dans leur jeunesse. Si la villa Tokiwa a été démantelée en 1982, elle est à présent reconstruite et transformée en Musée du manga ou plutôt, en un coin de terre sacrée pour les fans du Japon et d’ailleurs...

La résidence de célèbres auteurs de manga a ressuscité La villa Tokiwa (ou Tokiwa-sô) fut fondée à l’origine le 6 décembre 1952, dans l’arrondissement de Toshima, tout près du quartier d’Ikebukuro. À cette époque, c’était un immeuble d’appartements de mortier et de bois très ordinaire. Le loyer était de 3 000 yens par mois.

Tezuka Osamu, le « père du manga » (Astro le petit robot, Black Jack...) emménagea dans la villa Tokiwa l’année suivante, en 1953, sur la présentation de Gakudô-sha, qui était l’éditeur du magazine Manga shônen. D’autres mangakas ont très vite suivi, également présentés par Gakudô-sha : par exemple Terada Hiroo, l’auteur de Sportsman Kintarô. La plupart d’entre eux étaient de jeunes et talentueux artistes, tous admirateurs de Tezuka. Viendront alors le duo Fujiko Fujio, créateur de Doraemon et de Kaibutsu-kun, Ishinomori Shintarô l’auteur des Kamen rider et Cyborg 009, ou encore Akatsuka Fujio, qui créera Tensai Bakabon. Après le départ de Tezuka en 1954, Terada, leader de facto des locataires de la villa Tokiwa, fonda avec ses acolytes le Nouveau Parti du Manga (Shin-manga-tô), et la demeure fut bientôt connue sous le nom de « Mont Liang du manga », du nom d’une montagne en Chine qui forme le repère de 800 bandits héroïques dans le roman classique Au bord de l’eau. Soixante ans plus tard, une réplique de la villa Tokiwa a été construite dans le jardin public de Minami-Nagasaki, surnommé depuis « le parc de la villa Tokiwa », à 300 mètres à peine de son emplacement original. Il a été artificiellement patiné pour lui redonner son atmosphère de l’époque d’après-guerre. Les murs extérieurs semblent maculés de terre et de pluie. Les tatamis des pièces donnent l’impression d’avoir été longtemps bronzés au soleil. Les bols de râmen qui traînent dans la cuisine commune portent le nom de Matsuba, qui était celui d’un restaurant de cuisine chinoise du quartier que les locataires de la villa fréquentaient assidûment. Seuls trois bols de cette époque existent encore aujourd’hui, et les patrons du Matsuba en ont offert un au musée.

La reconstitution de la villa Tokiwa a été confiée à l’entreprise Tansei-sha, qui a réalisé dans le passé le Musée du manga Ishinomori à Ishinomaki (préfecture de Miyagi), et le musée d’art du manga de Yokote Masuda (préfecture d’Akita). La collecte des documents qui ont servi de base à la reconstitution a commencé dès 2010. Katô Tsuyoshi, directeur de la création chez Tansei-sha, raconte : « Il ne restait aucun plan de la villa Tokiwa d’origine, mais nous avons retrouvé une photographie prise pendant la démolition, ce qui nous a permis de reconstituer la structure et le plan des étages. Et les anciens locataires ont bien voulu nous laisser consulter les photos qu’ils possédaient de l’intérieur et de l’extérieur. En fait, ces photos étaient toutes en noir et blanc et dataient presque principalement des dernières années du bâtiment, quand il était déjà bien délabré. Nous avons dû procéder à de nombreux entretiens pour reconstituer les couleurs et la patine de l’époque. » Jusqu’au grincement de l’escalier La villa Tokiwa était un bâtiment à structure de bois et murs de mortier. En conformité avec les normes actuelles en matière de construction, le nouveau musée du manga a été reconstruit avec une structure métallique, mais les murs sont à structure composite, de façon à cacher cette structure métallique et à présenter l’aspect extérieur d’un véritable appartement en bois. Les motifs figurant sur le bois du plafond ont été reproduits exactement comme ceux que Tezuka avait signé lui-même lors de la démolition et avait envoyé en souvenir aux clubs de presse de province. Plusieurs plaques de plafond étaient stockées aux archives de l’arrondissement, elles ont été scannées avec une caméra haute définition, pour reproduire les motifs exacts sur des plaques modernes aux normes anti-incendie. Les grincements de l’escalier en bois aussi ont été reconstitués. « Pour les mangakas du Tokiwa-sô, ces grincements avaient une signification très importante, explique M. Katô. Il pouvait s’agir de l’arrivée d’un éditeur, par exemple, qui venait passer une commande, ou récupérer des originaux. C’est pourquoi nous avons tenu à les reproduire. L’aménagement a été entièrement conçu, non pas comme une façon de meubler une structure intérieure existante, mais en nous impliquant directement dans la conception architecturale. » Un espace entre la marche et la contremarche en acier a été ménagé de façon à provoquer un plissement quand on monte dessus, puis couvert d’une couche de résine de pin de façon à provoquer un joli grincement.

Le courage de vouloir devenir mangaka Pourquoi une si grande attention portée aux détails ? « La villa Tokiwa est un endroit spécial pour les fans. Je voulais me montrer à la hauteur de leurs attentes, se souvient M. Katô. Par exemple, je voulais donner l’impression que les locataires étaient encore en train de dessiner leurs mangas un instant plus tôt. C’est pourquoi le plus grand compliment que j’ai reçu, c’est quand, sur Twitter, quelqu’un a dit : “J’ai l’impression de sentir l’odeur des toilettes !” (rires) »

Cependant, il ne faudrait pas prendre ce lieu pour un banal appartement rétro de la nostalgie de l’époque d’après-guerre, pas plus qu’un vestige des rêves de quelques jeunes hommes de talent. Comme le souligne Mme Satonaka Machiko, présidente de l’Association des mangakas japonais, qui a présidé le comité de gestion du Musée du manga de la villa Tokiwa : « Aujourd’hui, le manga et l’animation japonaise sont connus et appréciés dans le monde entier, mais cela n’a pas toujours été le cas. Il fut un temps où le simple fait de dire “je veux devenir mangaka” vous faisait regarder de travers. C’est dire l’incroyable courage que nos aînés de la villa Tokiwa ont montré en décidant de franchir le pas, l’esprit de défi qu’il fallait à l’époque pour sauter à pieds joints dans le monde du manga. Si leurs chambres étaient minuscules, leurs rêves étaient immenses. Ils se stimulaient et s’encourageaient les uns les autres, se soutenaient pour pousser leur originalité individuelle. Leur défi allait jusqu’à viser toujours plus loin et plus haut que leurs aînés. Les chefs d’œuvres qu’ils admiraient ne les arrêtaient pas, eux feraient encore mieux. Voilà ce qui est important de transmettre au monde entier et aux générations futures, grâce à cet endroit et par des expositions spéciales : l’essence du manga japonais est né ici, à la ville Tokiwa ! »

Attirer les jeunes pour la renaissance de la rue commerçante du quartier Les habitants du quartier espèrent que le Musée de la villa Tokiwa aidera à revitaliser le commerce, qui en a bien besoin. Dans la période de reconstruction après la guerre, les immeubles locatifs accueillant des jeunes de tout le pays comme celui-ci poussaient comme des champignons dans le quartier de Shiina-machi, qui bénéficiait de la proximité d’Ikebukuro et d’une bonne desserte en tramway et bus pour aller en centre-ville. Une galerie marchande de 500 mètres et de 200 boutiques se mit en place, qui devint le point d’attraction de la vie du quartier. Malheureusement, il reste à peine une dizaine de magasins ouverts aujourd’hui, et la rue de la villa Tokiwa est devenue une rue commerçante fantôme. Koide Mikio, porte-parole du projet de revitalisation du commerce local, a fermé la boutique d’horlogerie que son père avait ouvert devant le parc de la villa Tokiwa, et s’est associé avec une grande librairie d’occasion pour se reconvertir en profitant de l’ouverture du Musée. Il propose environ 7 000 volumes de mangas et livres des auteurs qui ont fait la gloire de la villa, et un espace salon de thé en reprenant le nom de celui que fréquentaient Ishinomori et les autres locataires à l’époque : l’Eden. Koide Mikio est très enthousiaste : « Cela prendra peut-être du temps, mais je veux que des jeunes profitent des magasins vides et investissent dans des projets originaux qui ramèneront de l’animation dans notre rue ! » La crise du coronavirus a contraint à repousser la date d’ouverture du 22 mars au 7 juillet, et les mesures de distanciation et de restriction sanitaire sont toujours en vigueur, mais l’effet est déjà sensible. Ce sont plus de 400 visiteurs qui viennent les samedi, dimanche et jours fériés, et l’on remarque des familles qui se promènent dans le quartier et dans la rue de la villa Tokiwa. Chez Matsuba, le restaurant chinois, le « râmen à l’ancienne » est très demandé.