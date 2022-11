Atteindre les quarts de finale du Mondial 2022 : quels sont les joueurs clés de l’équipe du Japon ?

Se hisser parmi les huit premiers, un objectif de longue date

Depuis sa première participation à la Coupe du monde, en France en 1998, le Japon a fait d’énormes progrès. Au cours des vingt années qui ont précédé le dernier tournoi, en Russie, le pays a dépassé trois fois la phase de groupe, et bien qu’il fasse encore figure de nation émergente pour le football en Asie, l’équipe nationale a atteint les huitièmes de finale une fois sur deux. Si elle n’a jamais pu dépasser le stade des 16 meilleures équipes, tout le monde reconnaît que sa vitesse de progression est tout simplement phénoménale. Même le Mexique, les héros d’Amérique centrale, n’a dépassé la phase des groupes que lors de sa septième sélection en Coupe du monde.

Si le Japon n’occupe que la 24e place au classement de la FIFA, soit la deuxième place en Asie, la plupart des membres de l’équipe nationale évoluent en Europe. Les performances de joueurs tels que Tomiyasu Takehiro (Arsenal), Kamada Daichi (Francfort) et Kubo Takefusa (Real Sociedad) attirent beaucoup d’attention, et ils seront certainement observés avec prudence par le reste du monde. (Voir le profil des 26 joueurs sélectionnés de l’équipe du Japon)

L’entraîneur Moriyasu Hajime, lui aussi ancien membre de l’équipe nationale, s’est fixé pour objectif d’atteindre les quarts de finale pour la première fois. Une mission qui s’avérée plutôt difficile. Le Japon se trouve dans le groupe E, où se trouvent l’Espagne (classée 7e par la FIFA) et l’Allemagne (11e), deux des favoris du tournoi. L’équipe du Costa Rica (classée 31e), qui a également gagné son ticket pour le Qatar, avait atteint les quarts de finale de l’avant-dernier tournoi au Brésil. Sa solide défense donnera certainement du fil à retordre au Japon.

Mais une percée n’est jamais à exclure. Trois points principaux qui peuvent aider à y parvenir.



Le joueur vedette de l’Allemagne est Jamal Musiala (à gauche), qui n’a que 19 ans. Il joue pour le Bayern de Munich et a fait sa première apparition en Bundesliga à l’âge de 17 ans (Munich, 7 juin 2022). Jiji Press

Tirer avantage d’une préparation express

À la différence des Coupes du monde précédentes, la période de préparation est très courte. Les principaux championnats européens, y compris la Premier League anglaise, seront interrompus après les matchs des 12 et 13 novembre, avant le début de la période de la Coupe du monde. Le premier match du Japon contre l’Allemagne (23 novembre) a lieu dans quelques jours. Or, Moriyasu voit cette situation comme plutôt positive :

« Les joueurs japonais savent s’adapter et coopérer en fonction de la situation qui se présente à eux. Ils peuvent rapidement se dessiner une image commune. Je pense que le manque de temps de préparation peut être transformé en avantage. »

Le Japon a toujours été confronté aux défis des voyages longue distance et des fuseaux horaires lors de sa dernière campagne de qualification asiatique. La majorité des joueurs évoluant en Europe, le court temps de préparation après le rassemblement a rendu les performances lors du premier des deux matchs consécutifs un peu lentes à se mettre en place. Cependant, lors du match à l’extérieur contre l’Australie en mars, alors que la qualification pour la Coupe du monde était dans la poche, l’équipe a fait preuve d’une attitude agressive tant sur le plan offensif que défensif, et ont gagné 2-0. L’équipe a surmonté les inconvénients de la courte période de préparation en fournissant à chaque joueur des informations de prise de marques à l’avance.

Cela pourrait conduire à une bonne surprise face à une équipe allemande supérieure. Une surprise dans le premier match serait une excellente chose, mais un bon départ qualitatif dans le premier match, même si le résultat ne suit pas, sera utile dans les deuxième et troisième matchs.

Versatilité sur le terrain

Lors du deuxième match (27 novembre), le Japon affrontera le Costa Rica, une équipe rapide et solide emmenée par le gardien Keylor Navas, puis ce sera l’Espagne lors du troisième match (1er décembre), dont les jeunes comme Pedri, Eric Garcia et Ferran Torres sont en pleine ascension.



Kubo Takefusa affronte le jeune espoir espagnol Pedri Gonzalez (à gauche) en demi-finale du tournoi de football des Jeux olympiques de Tokyo (stade Saitama, 3 août 2021). Jiji Press

Contre les équipes supérieures que sont l’Allemagne et l’Espagne, on s’attend à être dominé dans la possession du ballon, et à passer beaucoup de temps en défense. C’est pourquoi, comme l’a montré le match amical contre les États-Unis en septembre, la stratégie de l’équipe sera basée sur un pressing multiforme sur le front, induisant des erreurs de la part des adversaires afin de profiter de contres courts.

Pour ce faire, il est important de maintenir une formation compacte. En gardant nos co-équipiers proches les uns des autres, il sera plus facile de gagner le ballon, en tant qu’unité organisée, et lorsque nous passerons de la défense à l’attaque, nous aurons plus de chances d’avancer en tant qu’unité organisée. Sous la pression, le risque d’encaisser un but augmente mécaniquement, et il est plus difficile de passer à l’attaque. Le point-clé est d’être capable de gagner le ballon en haut du terrain sans reculer autant que possible.

Un facteur important est la sélection des joueurs de premier choix. Contre les États-Unis, Maeda Daizen (qui évolue au Celtic), a joué un rôle majeur en se montrant capable de poursuivre le ballon même en arrière. Qui s’alignera dans l’équipe principale pour le grand jour ?

Contre le Costa Rica, le Japon devrait logiquement progresser en termes de possession de balle. Naturellement, nous devrions passer plus de temps à attaquer qu’à défendre, ce qui nécessitera une approche différente de celle de l’Allemagne et de l’Espagne.

Le Japon se montre rarement brillant contre les équipes dotées d’une défense originale. Je me souviens du deuxième match de groupe, contre la Grèce, lors de l’avant-dernière édition du tournoi, au Brésil. Ils avaient perdu leur premier match contre la Côte d’Ivoire 1-2 et n’avaient plus rien à perdre. La Grèce s’est fait expulser un homme en première mi-temps et a défendu très serré. Le Japon a conservé le ballon près de 70 % du temps, mais n’a finalement pas réussi à s’ouvrir de brèche et le match s’est terminé sur un score nul et vierge.

Comment prendre des points à un adversaire qui va se replier et se défendre pied à pied ? Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, il faut absolument prendre trois points contre le Costa Rica, qui est moins bien classé que le Japon.