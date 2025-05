L’été 2025 au Japon : neuf idées de sorties

Cet été 2025 propose un embarras de choix d’activités.

L’œil du dragon du mont Hachimantai (fin mai à début juin)

Lors de la fonte des neiges au printemps, la glace au bord du lac Kagami, sur le mont Hachimantai, se retire en premier tandis que celle du milieu subsiste, laissant la partie centrale gelée, entourée d’eau. Celle-ci fond ensuite à partir du milieu, donnant l’impression de se retrouver face à un œil géant, qu’on appelle l’œil du dragon. On ne peut admirer ce phénomène naturel qu’entre fin mai et début juin, selon la météo, près du sommet du mont Hachimantai qui chevauche les préfectures d’Iwate et Akita. Le lac est à une vingtaine de minutes de marche du parking au sommet.

L’œil du dragon du mont Hachimantai apparaît. (© Pixta)

Celebrated Swords Across the Ages, au Tokugawa Art Museum (14 juin au 7 septembre)

Les épées de grande renommée ont toujours été prisées par les samouraïs, non seulement en tant qu’armes, mais aussi grâce à leur association avec des guerriers célèbres. L’exposition au Tokugawa Art Museum de Nagoya présente l’univers de ces épées ainsi que leurs magnifiques montures qui rehaussent leur valeur esthétique.



Une épée longue tachi, connue sous le nom de « Tsuda Tôtoumi Nagamitsu » (trésor national, XIIIe siècle). Y est inscrite « Nagamitsu ». (© The Tokugawa Art Museum)



Affiche officielle de l’exposition Celebrated Swords Across the Ages. (© The Tokugawa Art Museum)

The Architecture of Sou Fujimoto: Primordial Future Forest, au Mori Art Museum (2 juillet au 9 novembre)

L’architecte Fujimoto Sôsuke (Sou) possède des cabinets à Tokyo, Paris, et Shenzhen. Il a dirigé de nombreux projets dont des habitations, des universités, des locaux commerciaux, des hôtels, et des complexes polyvalents, et il est celui derrière la conception de l’Expo universelle d’Osaka 2025. Une nouvelle exposition au Mori Art Museum de Tokyo est la première grande rétrospective de son œuvre, englobant un quart de siècle de carrière et de vision.

(gauche) Fujimoto Sôsuke (© David Vintiner; avec l’aimable autorisation de Sou Fujimoto Architects). (droite) Représentation graphique de la conception du Grand anneau de l’Expo d’Osaka. (© Sou Fujimoto Architects)

Ascension du mont Fuji (1er juillet à début septembre)

La voie Yoshida qui permet d’accéder au sommet du mont Fuji à partir de la préfecture de Yamanashi est ouvert au public à partir du 1er juillet. Les trois autres voies, accessibles à partir de la préfecture de Shizuoka, ouvrent le 10 juillet.

Pour lutter contre un afflux trop important de grimpeurs et limiter la congestion, les préfectures de Yamanashi et Shizuoka ont mis en place un système de péage à raison de 4 000 yens pour tous les grimpeurs. Les barrières de péage au niveau de la 5e station des quatre voies sont fermées de 14 h 00 à 3 h 00 par mesure de sécurité, visant à enrayer la pratique du « bullet climbing », l’ascension sans halte. La préfecture de Yamanashi a aussi instauré une limite de 4 000 grimpeurs par jour. Il n’existe pas de contrainte du côté de Shizuoka. Les frais d’admission peuvent être payés à l’avance en ligne ou sur place. Shizuoka conseille aux grimpeurs de compléter la formation en ligne sur les manières à respecter lors de l’escalade.

À proximité du sommet du mont Fuji (Pixta)

Festival des tournesols de Hokuryû (20 juillet au 18 août)

Le festival des tournesols de Hokuryû se distingue par son envergure par rapport aux autres événements autour de cette fleur au Japon en été. Deux millions de tournesols sont à admirer sur une étendue de 23 hectares. Le contraste avec le ciel bleu est magnifique.



Un champ de tournesols à Hokuryû, dans la préfecture de Hokkaidô (© Hokuryū Town Portal)

Parc d’attractions Junglia, à Okinawa (à partir du 25 juillet)

Le nouveau parc d’attractions Junglia, à Okinawa, s’étend sur 60 hectares dans la partie nord de l’île. Parmi ses 22 attractions, on compte le safari des dinosaures où l’on se trouve face à face avec ces créatures préhistoriques, et les balades en ballon Horizon qui permettent d’admirer le paysage à 200 mètres d’altitude.

On doit la conception de Junglia à Morioka Tsuyoshi, connu pour le réaménagement de Universal Studios Japan. Le tarif pour une journée est de 8 000 yens pour les visiteurs internationaux (tarif enfants à 5 940 yens), et 6 390 yens pour les résidents du Japon (tarif enfants de 4 950 yens).

Représentation artistique de Junglia, à Okinawa. (Avec l’aimable autorisation de Japan Entertainment ; Jiji)

Les feux d’artifice du fleuve Sumida (26 juillet)

Plus de 20 000 feux d’artifice illuminent le ciel chaque année le dernier samedi de juillet. Son histoire remonte à 1733, et l’événement s’est tenu pratiquement sans interruptions jusqu’en 1961. Après une pause de plusieurs années, le spectacle a repris en 1978, et il demeure comme l’un des divertissements phares du calendrier estival de Tokyo.



La tour Skytree de Tokyo et les feux d’artifice vus du fleuve Sumida. (Pixta)

Festival Nebuta, à Aomori (2 au 7 août)

L’un des grands festivals de la région du Tôhoku, (nord-est) est celui de Nebuta. Il allie des traditions locales à la fête des étoiles Tanabata, venue de Chine au VIIIe siècle. Des chars illuminés gigantesques, représentant des personnages historiques et mythiques, défilent dans la ville, entourés de danseurs vêtus du costume traditionnel haneto.

Un char décoré lors du festival Nebuta en août 2024 (Jiji)

Expo universelle d’Osaka 2025 (jusqu’au 13 octobre)

Inaugurée en avril, l’Expo d’Osaka 2025 accueille 84 pavillons, disposés autour d’un énorme anneau en bois de deux kilomètres de circonférence (Voir notre tour d’horizon des installations)

Myaku-Myaku, la mascotte officielle de l’Expo d’Osaka (Nippon.com)

(Photo de titre : des tournesols à Hokuryû, sur l’île de Hokkaidô. © Hokuryû Town Portal)