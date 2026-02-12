Apprendre la culture d’entreprise au lycée : la chaîne de râmen Ippudo s’associe à un programme éducatif

Se familiariser avec la culture d’entreprise, apprendre les valeurs de la coopération, apprécier les résultats de ses efforts ou encore reconnaître l’importance d’un échec... Ce sont avec ses objectifs éducatifs en tête qu’un lycée japonais s’est lancé dans une initiative en partenariat avec Ippudo, la fameuse chaîne de restaurants de râmen.

À la recherche d’idées

Fondé en 1941, le lycée de Yanagawa, dans la préfecture de Fukuoka, est réputé dans tout le Japon pour les performances sportives de ses élèves, notamment en tennis et en baseball. Mais si l’établissement a fait la une des médias de la région, c’est pour une raison totalement différente : en juin dernier, l’établissement a lancé un programme d’initiation à la culture d’entreprise. Et pour ce faire, il a fait appel à la chaîne de restaurants de râmen Ippudo, une entreprise locale qui possède des restaurants dans 16 pays et régions, dont la France. Il y a même un lot à la clef : un voyage aux États-Unis.

Programme de création d’entreprise du lycée Yanagawa

Les lycéens sont répartis dans des équipes de trois ou cinq. Tous les lycéens reçoivent des cours sur les notions basiques du marketing et de la création de nouveaux produits. Étape de qualification : évaluation des propositions de nouveaux produits de chaque équipe. Étape principale : évaluation des idées pour la mise en pratique en restaurant. Trois équipes sont sélectionnées pour la finale. Les équipes finalistes reçoivent spécialement des cours adaptés au programme de l’école. Les équipes finalistes testent leur modèle d’entreprise dans des food trucks. L’équipe gagnante remporte un voyage aux États-Unis. Les membres suivront une formation à Ippudo New York.

Les élèves qui choisissent de participer au programme sont répartis en équipes. Le personnel d’Ippudo lui-même les initie au marketing et leur présente des études de cas portant sur le développement de nouveaux produits, à l’aide de vidéos.

Ensuite, lors de la phase de qualification, les équipes se regroupent pour proposer un nouveau produit, qu’elles soumettront pour appréciation auprès du personnel du restaurant. Lors de la phase principale, leurs idées pour la gestion du restaurant seront évaluées. Les trois meilleures équipes se verront dispenser tout spécialement des cours de la part des membres du personnel d’Ippudo et d’entreprises en lien avec le programme sur des sujets tels que la gestion et l’argent, le développement de produits ou encore la gestion d’un restaurant.

Dans le cadre du concours qui se déroule actuellement, les équipes ont soumis des idées telles que « des râmen qui font penser à l’espace » et « un restaurant où vous pouvez customiser vos propres râmen ».

Yamashita Manjirô, étudiant en première année d’études internationales, s’est qualifié avec son équipe. Ensemble, ils ont élaboré un plat de râmen avec de la pâte épicée yuzukoshô et de tsukudani à base d’algue nori local. L’objectif est de promouvoir les saveurs locales de Yanagawa et Fukuoka. « Nous espérons que nos râmen donneront le sourire à ceux qui les mangeront », explique le jeune homme.

Les trois équipes finalistes gèreront des food trucks lors d’un festival près d’une université voisine. L’équipe gagnante sera ensuite choisie sur la base d’une évaluation globale, notamment les ventes réalisées par le food truck et la présentation finale. L’équipe remportera un voyage aux États-Unis, avec à la clef une formation à Ippudo New York.

Un programme qui apporte une réelle expérience du monde du travail

Ce programme permet notamment aux participants de s’initier au quotidien d’une entreprise, de voir de leurs propres yeux comme elle fonctionne. Les équipes peuvent choisir des membres de leur propre classe, de classes différentes ou même de niveaux différents. Réunissant des membres de diverses sections qui apporteraient chacun leur contribution, la composition des équipes rappelle un peu celle d’une entreprise.

Tous les participants disent avoir eu la sensation que ce type d’opportunité était d’une grande valeur. Koyama Takayuki, un enseignant qui a travaillé à Taishô Pharmaceutical, explique : « Nous avons limité la taille des équipes à un maximum de cinq membres parce que, en mon expérience, des équipes plus grandes comportent toujours des membres inactifs. En entreprise, il n’y a pas de manuel. Vous devez savoir comment traiter des questions auxquelles vous n’auriez jamais pensé et qui n’ont pas de réponse toute faite. C’est une excellente chose que ces élèves aient la chance de faire cette expérience au début de leurs études. »



Ce n’est pas la première collaboration du lycée Yanagawa avec une entreprise. Ces quatre dernières années, des élèves de l’école ont travaillé avec Taishô Pharmaceutical pour élaborer des étiquettes spéciales pour la boisson énergisante Lipovitan D. (© Hibino Kyôzô).

Ippudo a préparé des cours spécialement pour les étudiants sur les notions basiques du développement de produits et de la gestion d’entreprise. Elle met également à disposition des membres de son personnel qui aident à l’évaluation des équipes, fournissent des food trucks et guident les élèves pour leur gestion.

La société mère d’Ippudo, Chikaranomoto Holdings, s’engage activement dans des activités en lien avec l’éducation alimentaire. Elle donne notamment des cours dans des écoles primaires et mène des ateliers de cuisine pour les enfants. Yanagimoto Keisuke, directeur et responsable en charge du développement des produits, a déclaré : « Traiter les râmen comme une activité professionnelle sérieuse est une expérience qui apporte beaucoup aux élèves. Cette activité seule a une grande valeur. J’ai hâte de voir les idées proposées par les élèves, basées sur leurs perspectives uniques. »

Une partie intégrante des changements voulus par le proviseur du lycée

Ce programme en collaboration avec la chaîne de restaurants de râmen Ippudo reflète fortement les convictions du proviseur du lycée, Koga Ken. Petit-fils du fondateur de l’école, il en est devenu le troisième président en 2002, à l’âge de 33 ans. Depuis 2009, il porte également la casquette de proviseur et il ne ménage pas ses efforts pour modifier l’approche éducative de l’école.

Les politiques de l’établissement ont été profondément revues pour s’attaquer aux difficultés en lien avec la stagnation économique que traverse actuellement le Japon et le déclin du taux de natalité. Avec Koga Ken, l’importance n’est plus accordée aux activités extrascolaires et aux résultats scolaires. Il propose au contraire des politiques uniques qui mettent l’accent sur l’autonomie et la créativité des élèves, afin de développer une vision internationale. Les politiques de l’école reposent sur trois piliers conceptuels : académie internationale, école intelligente et éducation spatiale. Le programme d’éducation à la création d’entreprise est une autre initiative nouvelle du proviseur Koga Ken.

« Le manque d’idées est un facteur majeur expliquant la stagnation économique du Japon. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des acteurs qui seront capables de changer la donne, de changer les règles mêmes du monde des affaires. Afin d’entretenir ces talents, nous devons leur montrer le monde sous différents angles. Le programme de création d’entreprise est un moyen de le faire », explique Koga.



Le lycée Yanagawa, qui promeut des réformes audacieuses. (© Hibino Kyôzô)

Selon le chef d’établissement du lycée Yanagawa : « Nous devrions avoir différentes grilles d’évaluation pour les élèves, plutôt que de seulement faire confiance aux notes. Mais initialement, mes idées n’ont pas de suite conquis le cœur des élèves, ni même celui de leurs parents. Il est vrai que les élèves ont besoin de notes élevées pour être admis à l’université. Lorsque j’ai annoncé que notre école allait organiser la premier “voyage dans l’espace” en 2030, beaucoup ont dit que j’avais perdu la tête. »

De nos jours, les universités intègrent de plus en plus de méthodes globales de sélection lors du processus d’admission, prenant en compte divers facteurs, tels que le désir d’apprendre de l’étudiant et ses qualités humaines. Cela a permis une plus grande acceptation de l’approche adoptée par le lycée Yanagawa. « Nous ne formons pas des élèves intelligents, nous formons des élèves ouverts d’esprit. » Les idées de Koga ont commencé à être de mieux en mieux comprises et à attirer un nombre accru de candidatures de la part d’étudiants pleins d’espoir.

La raison d’un tel projet

Mais pourquoi l’école a-t-elle pris le thème des râmen pour son programme de création d’entreprise ? Retour en automne 2023, lorsqu’une équipe de la télévision s’est rendue dans l’école pour y faire un reportage. Le journaliste a interviewé un étudiant allemand qui participait à un échange avec l’école et lui a demandé : « Quel type de nourriture aimez-vous ? » L’élève a répondu : « Les râmen, mais il n’y en a pas au réfectoire le midi ! »

Ce programme a attiré l’attention de Kawahara Shigemi, fondateur d’Ippudo et le président de sa société d’exploitation Chikaranomoto Holdings. Il s’entendait déjà très bien avec Koga. Le printemps suivant, les râmen d’Ippudo avaient été ajoutées au menu de la cafétéria.



Les râmen d’Ippudo servies à la cafétéria rencontrent toujours un grand succès. (Avec l’aimable autorisation du lycée Yanagawa).

Quelques mois plus tard, Kawahara Shigemi s’est rendu au lycée. Dans le bureau du proviseur, ses yeux se sont posés sur une présentation du programme de création d’entreprise parmi les supports promotionnels de l’école. Il n’en a pas fallu plus pour qu’il lui demande si son entreprise pouvait d’une manière ou d’une autre apporter son aide.

« Kawahara Shigemi s’intéresse beaucoup au développement des ressources humaines, et il a eu la gentillesse de nous faire cette offre. Nous nous sommes très bien entendus dès le début. Nous avons immédiatement défini l’orientation d’un programme de création d’entreprise utilisant les râmen d’Ippudo. Puis nous avons discuté des détails », explique Koga.

L’échec, une expérience précieuse

Koga Ken est un personnage jovial et optimiste.

Il a adopté le titre de Zekkôchô, qui signifie grosso modo « super proviseur » et qui sonne en japonais un peu comme « forme optimale ». Koga porte un t-shirt où on peut lire « Super Proviseur », arborant une caricature de son visage souriant. Il n’a pas son pareil pour trouver matière à rire dans les échecs, et pour utiliser ces derniers en tant que base pour une discussion positive.



Koga Ken portant fièrement son t-shirt « Super Proviseur ». (© Hibino Kyôzô)

« Ouvrir un restaurant de râmen sur un coup de tête peut se solder par un échec. Mais l’échec est une expérience précieuse, qu’il est bon connaître quand on est encore au lycée » aime à dire Koga.

Le fait de se confronter à des problèmes inconnus avec ses camarades ou collègues est essentiel pour préparer son avenir. Leurs efforts sont une étape qui permettent d’ouvrir de nouvelles portes à la fois pour eux-mêmes et pour le domaine éducatif en général.

(Photo de titre : des élèves du lycée Yanagawa dégustant des râmen d’Ippudo pendant la pause déjeuner. Avec l’aimable autorisation du lycée Yanagawa.)