Sept événements du printemps 2026 au Japon

Les endroits à visiter à tout prix !

Les fleurs de saison, l’art, la culture traditionnelle… tout autant d’événements à ne pas manquer au printemps 2026 sur l’archipel nippon.

Festival des pruniers en fleur du Kairakuen (jusqu’au 22 mars)

Kairakuen, à Mito, dans la préfecture d’Ibaraki, est considéré comme l’un des trois plus beaux jardins du Japon. Il abrite pas moins de 3 000 pruniers de près de 100 variétés différentes. Ils ont été rapportés des quatre coins de l’Archipel par le neuvième seigneur du domaine de Mito, Tokugawa Nariaki (1800-1860). Les périodes de floraison sont différentes selon les variétés, pour le plus grand plaisir des visiteurs qui peuvent ainsi les admirer pendant plus d’un mois.



(© Kairakuen)

Quatuor printanier d’Asahi Funagawa (début à mi-avril)

À Asahi, dans la préfecture de Toyama, les cerisiers en fleur en toile de fond, les tulipes, les fleurs de colza et les neiges éternelles sur les montagnes des Alpes du Nord offrent une magnifique palette de couleurs. L’énergie de la terre semble renaître après les frimas de l’hiver.



Le quatuor printanier d’Asahi (© Association touristique de la ville d’Asahi)

Les sites du patrimoine mondial de Yoshino et Ômine : prières et beauté dédiées à la divinité de la montagne au Musée national de Nara (du 10 avril au 7 juin)

Les sommets d’Ômine, qui s’étendent de Yoshino (préf. Nara) jusqu’à Kumano (préf. Wakayama), sont considérés comme des sommets abritant des divinités. On s’y adonnait à une ancienne forme de pratique ascétique en montagne. Cette exposition rassemble la foi et l’art de Yoshino et Ômine, situées au cœur des sites sacrés et des chemins de pèlerinage des monts Kii, qui sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2004.



(À gauche) Zaô Gongen debout (classé bien culturel important), période Kamakura, 1226, provenant du temple Nyoirin-ji, dans la ville de Nara. (À droite) Zaô Gongen : avatar de la montagne, période Kamakura, XIIIe siècle, provenant du Los Angeles County Museum of Art. (Avec l’aimable autorisation du Musée national de Nara)

Site officiel : https://www.narahaku.go.jp/english/exhibition/special/202604_yoshino/

L’école Kôrin : les iris et les disciples d’Ogata Kôrin au musée Nezu de Tokyo (du 11 avril au 10 mai)

Chaque année, le musée Nezu organise une exposition spéciale, pour le plus grand bonheur des visiteurs qui peuvent admirer le paravent peint par Ogata Kôrin, intitulé Iris, coïncidant avec la période de floraison des iris dans le jardin. Cette année, les visiteurs ont également la chance d’admirer des œuvres des disciples de Kôrin, tels que son frère cadet et disciple Kenzan, ainsi que des disciples de ce dernier.



Kakitsubata zu byôbu (Iris), classé trésor national, par Ogata Kôrin, XVIIIe siècle. Il s’agit du panneau droit d’un paravent comprenant six panneaux. (Avec l’aimable autorisation du musée Nezu)

Site officiel : https://www.nezu-muse.or.jp/en/exhibition/next.html

Le grand festival des glycines au parc floral d’Ashikaga (de mi-avril à mi-mai)

Le parc floral d’Ashikaga, dans la ville de Tochigi, est connu pour ses glycines. Il abrite notamment un arbre vieux de 150 ans, qui en est devenu le symbole. La lumière du soleil qui filtre à travers le treillis souligne la beauté délicate et la puissance des fleurs. Pendant environ un mois, les visiteurs peuvent apprécier ce spectacle reposant, et flâner sous un tunnel de fleurs blanches, de variétés à fleurs doubles et de glycines de couleur jaune, rares et difficiles à cultiver au Japon. Le soir, les illuminations créent une atmosphère enchanteresse.



(© Parc floral d’Ashikaga)



(© Parc floral d’Ashikaga)



(© Parc floral d’Ashikaga)

Site officiel : https://www.ashikaga.co.jp/english/index.html

Foire à la poterie de Mashiko (du 29 avril au 6 mai)

À Mashiko, dans la préfecture de Tochigi, les visiteurs de cette foire à la poterie peuvent découvrir pas moins de 50 boutiques et 700 stands proposant des articles en poterie. On y trouve des assiettes et des tasses à des prix abordables pour un usage quotidien mais également des œuvres d’art. Les visiteurs peuvent rencontrer et échanger directement avec des artistes émergents et des artisans potiers. Des produits agricoles locaux et d’autres souvenirs y sont également proposés.



Une grande variété d’objets à la foire à la poterie de Mashiko (Pixta)

Démonstration de tir à Matsumoto (10 mai)

Dans l’enceinte San-no-maru du château de Matsumoto, dans la préfecture de Nagano, des figurants arborant des costumes de samouraïs font des démonstrations de tir à l’aide de mousquets. Des coups de feu retentissent et la fumée blanche qui s’élève dans le ciel vous transporte dans la période troublée des Royaumes combattants (ou époque Sengoku, 1467-1568).



Démonstration de tir à Matsumoto (© Bureau de gestion du château de Matsumoto)

(Photo de titre : à Tomioka, dans la préfecture de Fukushima, les cerisiers forment un magnifique tunnel de fleurs long de 2,2 kilomètres. Fermé aux visiteurs après la catastrophe nucléaire de 2011, il a rouvert au printemps 2022. © Association du tourisme et des produits locaux de la préfecture de Fukushima)